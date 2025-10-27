Suscribete a
El suicidio por 'bullying' de Sandra Peña en Sevilla inicia un 'Me Too' del acoso escolar

Asociaciones de todo el país aseguran que las denuncias que llegan de padres que sospechan que un hijo puede estar sufriendo acoso se han multiplicado por 50 en una semana

El acoso a una niña en un colegio de Vigo que denuncia su familia: «La arrastraban por el suelo y le hacían comer hojas»

Los Mossos investigan si el suicidio de un menor en Lérida el pasado julio fue por acoso escolar

Concentración por Sandra Peña la pasada semana en Sevilla raúl doblado
Beatriz L. Echazarreta

Hace 21 años, un 21 de septiembre, Jokin Cebeiro Laboa fue en bicicleta hasta la muralla de Fuenterrabía y se arrojó al vacío desde lo alto cuando faltaban cuatro días para que cumpliera los 15 años. Se suicidó mientras sus padres, el director de ... su colegio y los padres de los niños que le acosaban mantenían una reunión para hablar y buscar una solución a un problema que llevaba un curso amargándole la vida.

