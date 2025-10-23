Suscribete a
La gerente del PSOE declara en el Senado por el caso Koldo
El Capitolio acusa a Sánchez de romper con la OTAN y de «fortalecer a Hamás»

Los Mossos investigan si el suicidio de un menor en Lérida el pasado julio fue por acoso escolar

El Departamento de Educación indica que los protocolos se activaron y que, en un primer momento, se descartó el 'bullying'

La familia de Sandra avisó al colegio del acoso de sus compañeras y de las autolesiones antes del suicidio de su hija

Dani Quintana, el menor que se quitó la vida el pasado junio en Lérida
Dani Quintana, el menor que se quitó la vida el pasado junio en Lérida josé manuel LÓPEZ (redes sociales)
E. Burés

E. Burés

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan el suicidio del menor Dani Quintana, de 15 años, en Almacelles (Lérida), el pasado julio, después de que su familia denunciase que había sido víctima de acoso escolar en el centro donde estudiaba, el Institut Canigó ... de la citada localidad.

