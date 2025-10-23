Los Mossos investigan si el suicidio de un menor en Lérida el pasado julio fue por acoso escolar

Los Mossos d'Esquadra investigan el suicidio del menor Dani Quintana, de 15 años, en Almacelles (Lérida), el pasado julio, después de que su familia denunciase que había sido víctima de acoso escolar en el centro donde estudiaba, el Institut Canigó ... de la citada localidad.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya' y han confirmado desde el Cuerpo a ABC, la Policía investiga ahora el entorno del menor para averiguar si sufrió 'bullying' por parte de sus compañeros y si eso pudo motivar que se quitara la vida.

Por su parte, desde el Departamento de Educación han indicado a este diario que el centro «activó desde el primer momento todos los protocolos ante cualquier tipo de violencias en el ámbito educativo», y que de dicha aplicación se concluyó que no hubo 'bullying'. En todo caso, puntualizan que se facilitaron los «recursos para su prevención, así como un acompañamiento emocional a lo largo de toda la escolarización» del joven. Señalan, además, que la consejería ha sido informada de «todas las actuaciones realizadas por parte del centro» y que, en caso de que se encontrara alguna evidencia que confirmase el acoso al menor, «se actuará en consecuencia».

Fue la asociación contra el acoso escolar 'Trencats' la que ayer, a través de redes sociales, explicó que a Dani le robaban o rompían el material escolar, le aislaban en el patio a la hora del recreo, e incluso que habrían llegado a amenazarle con un arma blanca. La madre del menor, Marina, pidió a la entidad dar visibilidad al suicidio de su hijo para que lo ocurrido no caiga en el olvido, tras lamentar que la Inspección Educativa no viese «evidencias claras» de acoso escolar pese a las alertas de su familia.

Por eso desde 'Trencats' reclaman la constante revisión de las medidas para proteger a los alumnos ante las primeras evidencias de 'bullying', «sin excusas ni valoraciones subjetivas». Por eso, para alertar de que «el acoso escolar mata», desde la asociación recuerdan el caso de Sandra, la menor de Sevilla, de 14 años, que se quitó la vida la semana pasada, tras ser víctima de 'bullying' en su colegio.