Suscribete a
ABC Premium

Sanidad abronca a las comunidades mientras deriva sus abortos a la privada

En Ceuta y Melilla, que dependen del ministerio, las mujeres se tienen que desplazar a centros de Andalucía

Sanidad ultima un informe para actuar contra las comunidades que no practiquen abortos en la pública

La ministra de Sanidad, Mónica García, este miércoles
La ministra de Sanidad, Mónica García, este miércoles EFE
Elena Calvo

Elena Calvo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ministerio de Sanidad ultima un informe para actuar contra las comunidades autónomas que no garanticen la práctica de abortos en los centros sanitarios públicos. En los próximos días, han confirmado fuentes del departamento de Mónica García, se presentará un informe sobre las intervenciones ... que tiene lugar en la sanidad pública y en base a eso se valorarán las acciones que se llevarán a cabo. Para ello se ha solicitado a las autonomías estos datos, así como los avances en la elaboración del registro de profesionales objetores al aborto que contempla la reforma de la ley de 2023.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app