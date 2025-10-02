Sanidad abronca a las comunidades mientras deriva sus abortos a la privada

El Ministerio de Sanidad ultima un informe para actuar contra las comunidades autónomas que no garanticen la práctica de abortos en los centros sanitarios públicos. En los próximos días, han confirmado fuentes del departamento de Mónica García, se presentará un informe sobre las intervenciones ... que tiene lugar en la sanidad pública y en base a eso se valorarán las acciones que se llevarán a cabo. Para ello se ha solicitado a las autonomías estos datos, así como los avances en la elaboración del registro de profesionales objetores al aborto que contempla la reforma de la ley de 2023.

Ya en julio, el secretario de Estado, Javier Padilla, envió una carta a las comunidades en la que les comunicaba que el ministerio emprendería medidas legales contra «aquellas comunidades que no estén garantizando este derecho (el del aborto)» que contempla la ley. Sin embargo, los últimos datos de la situación del aborto en España, presentados este miércoles por la ministra, muestran cómo en Ceuta y Melilla, territorios cuya sanidad depende del propio ministerio, todas las intervenciones se derivan a la privada.

Así, de los 14 abortos que se practicaron en 2024 en Ceuta ninguno fue en un centro público. Tampoco ninguno de los 151 de Melilla. La sanidad de estas ciudades autónomas, cabe recordar, depende del Ministerio de Sanidad, por lo que en estos casos sería el propio Gobierno el que no garantiza el derecho que exige a las comunidades autónomas. Fuentes del departamento de Mónica García aseguran que se está estudiando cómo solucionar esta situación.

Además en el caso de las ciudades autónomas las mujeres que quieren abortar deben desplazarse a centros privados de Andalucía para hacerlo. Así lo constata la web quieroabortar.org, que Sanidad e Igualdad anunciaron el pasado lunes para, en palabras de Mónica García, convertirse en «un espacio seguro para ofrecer a todas las mujeres información clara sobre sus derechos, los pasos que tiene a seguir y los recursos disponibles que tiene en todas y cada una de las comunidades autónomas».

A Málaga o Sevilla

Tanto en Ceuta como en Melilla, explica la citada página, a día de hoy no está disponible ni el método farmacológico ni el instrumental, por lo que las mujeres que quieren abortar tienen que desplazarse hasta centros de Andalucía para poder hacerlo. Así, acuden al hospital de la ciudad autónoma y exponen su caso, se les realiza una ecografía y se las deriva a una clínica acreditada normalmente en Algeciras, Málaga o Sevilla. Los gastos ocasionados por el traslado tanto de la mujer como de su acompañante, apunta la web, los sufraga el sistema sanitario, así como el aborto en sí.

«Sabemos que muchas comunidades siguen sin cumplir su parte», decía este miércoles Mónica García, aunque sin mencionar a las dos ciudades autónomas que le competen. En 2024, la mayoría de los abortos se llevaron a cabo en la sanidad privada, generalmente a través de derivaciones desde la pública. En total, hubo 106.172 intervenciones.