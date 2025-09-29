Suscribete a
Suspendido el acto de apertura de las universidades con el Rey

Igualdad quiere limitar la objeción de conciencia de los médicos: «El derecho al aborto no puede disminuirse a su costa»

Ana Redondo y Mónica García impulsarán una web para que las mujeres que se planteen interrumpir su embarazo conozcan los «pasos a seguir»

El «estigma» de estar en una lista de objetores al aborto: «Nos señalan»

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el evento conmemorativo '40 Años de la legalización del aborto en España'
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el evento conmemorativo '40 Años de la legalización del aborto en España' EFE

Macarena Hortal Vega

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, vuelve a abrir el debate sobre la objeción de conciencia al aborto de lo médicos. «El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no puede claudicar, no puede ser relegado, no puede ser disminuido a costa de ... la objeción de conciencia», ha manifestado la ministra de Igualdad en el acto conmemorativo '40 años de la legalización del aborto'. En esta línea, Mónica García, ministra de Sanidad, ya puso en marcha hace un año el registro de objetores de conciencia: un listado con los nombres y apellidos de los sanitarios de cada comunidad autónoma que no quieren practicar abortos.

