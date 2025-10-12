Suscribete a
Primer plus a la pensión por cuidar de su nieta: «La he criado como a una hija»

La sentencia pionera reconoce a una jubilada su dedicación con 35 euros al mes de forma simbólica

Josefa Lorenzo Paredes, en un parque de Elche
Josefa Lorenzo Paredes, en un parque de Elche JUAN CARLOS SOLER
José Luis Fernández

Alicante

Una mujer podría hacer historia modestamente al sentar un precedente para muchos abuelos: recibir un reconocimiento económico en su pensión por criar a un nieto. Josefa Lorenzo lo ha conseguido, aunque con una cantidad simbólica: 35 euros al mes.

En 1995, todavía muy joven, ... a los 38 años, Josefa, vecina de Elche (Alicante), tuvo que hacerse cargo de su nieta de uno. Divorciada y con un hijo de 14 años, los comienzos fueron duros: las necesidades de la bebé chocaban con su trabajo de diez horas diarias cosiendo zapatos en una fábrica de calzado. Conciliar resultaba en ocasiones imposible. Sin embargo, Josefa se las arregló y crio a la pequeña, que ya es una mujer de 32, «como a una hija» más. Quiso adoptarla, pero no pudo.

