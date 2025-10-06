Suscribete a
La Justicia reconoce por primera vez a una jubilada el derecho a cobrar más en su pensión por acoger a su nieta

La mujer podrá recibir el complemento por brecha de género, circunscrito al cuidado de los hijos, tras atender a su familiar durante 26 años sin poder adoptarla por ley

Una pareja de abuelos camina junto a su nieto.
Toni Jiménez

Valencia

Sentencia pionera en España. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha reconocido por primera vez el derecho de una mujer jubilada a percibir en su pensión el complemento por brecha de género por el cuidado de una ... nieta, a la que tuvo durante años en acogimiento familiar.

