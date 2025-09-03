El Papa León XIV recibe como regalo una moto BMW y la firma: la recaudación se destinará a beneficencia

Se los conoce como los Jesus Biker, los motoristas de Cristo, y han cruzado media Europa desde Alemania y Austria durante los últimos días para llegar este miércoles a la plaza de San Pedro. Allí, han regalado una potentísima BMW R18 blanca al Papa León XIV, que los ha saludado tras la audiencia habitual de los miércoles.

Se trata de una moto personalizada con el escudo papal sobre el carenado, el nombre del Pontífice sobre el depósito y una bandera del Vaticano, tal y como informa la organización en su web a través de Catholic News Agency. Al recibirla, el Santo Padre se ha parado a contemplarla, se ha subido, la ha bendecido y la ha firmado con un rotulador indeleble mientras los fotógrafos se desvivían por inmortalizar el momento.

No obstante y a pesar de que el Obispo de Roma ha reconocido haber conducido una de joven, la moto no se quedará en el garaje vaticano, sino que será subastada el 18 de octubre en Múnich. La recaudación se destinará a beneficencia, en concreto, la recibirá una ONG austríaca que se ocupa de los niños en Madagascar y que espera lograr los fondos necesarios para poner en marcha un proyecto escolar en una de las áreas más pobres del país.

No es la primera vez que los Jesus Biker recorren miles de kilómetros y atraviesan los Alpes para entregarle a un Papa un regalo similar: ya lo hicieron con Francisco, al que regalaron una Harley-Davidson. Igual que entonces, también ahora los moteros han recogido mensajes de sus afiliados a lo largo del camino y se los han dado al Vicario de Cristo.

«La Peregrinación del Año Santo en moto ha sido, sin duda, uno de los eventos más originales que se celebrarán aquí en Roma en 2025», ha bromeado el padre Karl Wallner a EWTN News.

Este verano, la marca italiana GIVI entregó un casco de moto totalmente personalizado, modelo X.27, a León XIV. La iniciativa, promovida por la Asociación Cammino Giubilare dei Motociclisti, visibiliza a la comunidad motera internacional como un colectivo diverso, comprometido y plenamente integrado en la sociedad.