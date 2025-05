«El Papa es un hombre bondadoso, humilde y cercano. Va a traer paz»

Las banderas que se veían durante la misa delataban que miles de españoles han participado en la ceremonia de inicio de Pontificado en la plaza de San Pedro. La mayoría de los peregrinos llevaban meses planeando este viaje, pues las fechas han coincidido con el Jubileo de las Cofradías en el que ha habido una enorme presencia de sevillanos, malagueños y leoneses.

«Este momento se va a quedar para siempre en nuestras retinas», dice emocionado Juan, que viene desde Vélez Málaga y acaba de ver pasar al Papa. «Ni en el mejor de nuestros sueños podíamos imaginar lo que hemos vivido. No nos podemos creer que hemos visto al Papa», añade. El resumen de su viaje es «Jubileo, indulgencia plenaria, puerta santa, procesión de cofradías por las calles de Roma, y esta ceremonia histórica. No se puede pedir más».

Chica, también de Vélez Málaga, se está recuperando de la emoción de ver al Papa de cerca, pues no se lo esperaba. «Lo he visto pasar y lo veo como un hombre bondadoso, humilde, cercano. Va a seguir la línea de este Papa anterior que era una maravilla», explica. Le gusta que sea misionero porque «cuando tú vas a las misiones, donde no tienen nada y estás entregado, pues haces mucho. Imagínate lo que va a hacer ahora con la Iglesia, con los medios que tiene aquí». «Que nos dure mucho», le hace eco Lola, que asegura convencida que el nuevo Papa «va a traer la paz». «Es que es muy humilde», añade Inma preocupada por unas nubes oscuras que empiezan a llegar.

Manuel, que viene desde Granada, ha madrugado mucho para ver bien el recorrido en papamóvil. «Nos hemos levantado antes de las 7», explica. Ha llegado casi de los primeros a la plaza. «Hemos estado en primera fila, lo hemos visto pasar y regresar. Hemos gritado, aplaudido, hecho fotos muy buenas», presume mientras enseña una imagen en la que se ve al Papa junto a la imagen de la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias.

En San Pedro ha habido mucho orgullo andaluz antes, durante y después de la misa. «Los bisabuelos del Papa vivían en Huelva o en Córdoba, eran de nuestra tierra», recuerda Elvira. Concha ha recordado además que el entonces prior Robert Prevost visitó el colegio de los agustinos en Málaga, «Los Olivos». «Nos conoce».

Bibiana ha venido para esta misa en furgoneta desde Madrid con otros 7 u 8 amigos. «Hemos tardado 19 horas, hicimos parada en Marsella. Esta tarde regresamos. Ha valido la pena», asegura. Una de sus amigas es Gloria, que revela que son compañeros de una escuela de cocina de Madrid, «Apetito», y que Bibiana preparó la comida a Benedicto XVI durante su viaje a Madrid. «A este Papa le podríamos preparar un cebiche y la copa huancaína», promete. Lo cierto es que cuando llegaron a la plaza, León ya había terminado el giro en papamóvil y han tenido que conformarse con verle desde las pantallas. Pero regresan contentos.

Color y alegría en la plaza de San Pedro En la foto superior Manuel sostiene una estampa de la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias, al paso del Papa León XIV, Debajo, Manuela, con un lazo negro en la bandera peruana en apoyo a quienes protestan contra la presidenta Dina Boluarte para reclamar el derecho a voto. En la última foto, Miriam, su hija Micaela y su marido Antonio, volaron desde Lima a Madrid pero decidieron ampliar a Roma al conocer que el nuevo Papa era de nacionalidad peruana. Martínez-Brocal

Sari sale de la plaza con su marido y dos amigos y está aún asimilando que «nos hemos encontrado en un hecho histórico, en el que hemos sido un granito de arena muy pequeño, pero ahí hemos estado». Dice que ha visto al Papa «muy emocionado durante la ceremonia». «Pues yo también estoy emocionado», completa su marido. «Desde que lo eligieron, veo al Papa León como alguien muy cercano que transmite paz».

Nora y Sergio, que proceden de Córdoba (Argentina), agradecen que el Papa haya recordado a su predecesor. «Cuando planeamos el viaje estaba vivo el Papa Francisco, y hoy hemos conocido a su sucesor, las cosas de la vida», dice. «Ayer visitamos su tumba», añade Nora. Él está convencido de que el nuevo Papa también «sabe lo que es la pobreza de Latinoamérica, conoce nuestros países, lo que es la humildad del pueblo, lo que le falta. Se le ve cercano a los humildes, y eso conmueve».

Perú, muy presente

También en la plaza hay una alta proporción de peruanos. «Veníamos de turismo a Europa para visitar a una amiga, y al bajar del avión en Madrid nos enteramos de que el elegido era peruano. Imagina la alegría y el orgullo. Por eso, cambiamos los planes del viaje para estar aquí», explica Miriam, que viene desde Lima con su hija Micaela y su marido Antonio. «Ojalá pronto venga a Perú. Te imaginarás cómo lo vamos a recibir...», presume.

También está Juana, de Chiclayo, que vive desde hace dos años en Italia. «Tuve la oportunidad de estar en sus misas en la catedral, en Perú. Hoy escuchado su misa y lo he visto vestido de blanco», dice. «Transmite humildad, está con nosotros, está con el mundo». Viene con Mariela, que estaba de vacaciones en Europa y tenía billetes para estar este fin de semana en París. «Queríamos estar aquí, hemos tenido suerte, nos han puesto delantito», sonríe. «Nos sentimos orgullosos porque va a ser un eje para unirnos y para traer la paz al Perú», promete.

Se une a la conversación Manuela. Iba con otras personas que no han podido entrar en la plaza porque llevaban pancartas contra la presidenta peruana Dina Boluarte. «Pedimos al Papa que no legitime a la presidenta», explica a ABC. «Llevo la bandera con una cinta negra porque muchos compatriotas salieron a manifestarse para reclamar el derecho al voto, pero quien sale a protestar en Perú es catalogado como terrorista, o es asesinado o encarcelado», asegura. Denuncia que «hay más de 80 muertes a manos de las balas del Estado».

Mientras habla, en la plaza se escuchan las campanas por la ceremonia. Por ahora, el Vaticano quiere vivir este día como una fiesta.