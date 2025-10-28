Suscribete a
Mueren tres personas en Jamaica mientras el país se prepara para el huracán de 'Melissa'

Según ha confirmado el ministro de Salud, tres muertes han tenido relación directa con la caída de árboles o el trabajo con ellos

El huracán Melissa sube a categoría máxima en el Caribe

Un hombre arregla el techo de su casa antes del paso del huracán Melissa.
EP

Al menos tres personas han muerto y trece han resultado heridas en Jamaica mientras las autoridades y la población se preparan para recibir el impacto del huracán de categoría 5 'Melissa', que tocará tierra este martes con vientos de casi 280 kilómetros por hora.

