El huracán Melissa sube a categoría máxima en el Caribe

Preocupa especialmente Jamaica, donde el NHC ha advertido de «los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas»

El choque del huracán Priscila con un frente húmedo deja 64 muertos y 65 desaparecidos en México

Palmeras agitadas por el viento en Jamaica.
Palmeras agitadas por el viento en Jamaica. REUTERS/Octavio Jones

El huracán Melissa ha alcanzado este lunes la categoría máxima, informa AFP, que cita al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés). «Melissa es ahora un huracán de categoría 5», ha escrito en su último aviso.

Este ... NHC ha advertido precisamente de posibles «inundaciones catastróficas» y numerosos deslizamientos de tierra en Jamaica, incluso antes de la llegada de la tormenta al país caribeño. Así, ha indicado que «los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas y potencialmente mortales» empeorarán allí «a lo largo del día y durante la noche». También se prevén «daños extensos a la infraestructura y cortes prolongados de electricidad y comunicaciones».

