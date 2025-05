Los médicos aplazan su huelga en una negociación límite con Sanidad

El Ministerio de Sanidad ha logrado retrasar 'in extremis' la huelga de médicos que estaba prevista para este viernes. El equipo de Mónica García ha mantenido esta tarde una última reunión con el comité de huelga antes del paro, tras la que las organizaciones convocantes -la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz- han decidido posponerla al 13 de junio, no sin mostrar su enfado por «la actitud dilatoria del ministerio y su evidente irresponsabilidad» por facilitarles su nueva propuesta sobre estatuto marco a menos de 48 horas de la huelga.

La propuesta de estatuto marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en la sanidad, no gusta a los facultativos. Llevan meses reclamando un texto propio, pues consideran que las particularidades de su profesión no se pueden recoger en un texto común al de resto de colectivos que trabajan en el sistema, aunque el Ministerio de Sanidad ha defendido desde el primer momento que esa opción no está sobre la mesa, aunque sí la de recoger mejor esas particularidades en la norma común.

Este miércoles, a última hora de la tarde, Sanidad ha entregado a los representantes del comité de huelga nueva documentación con los cambios que pretende introducir en ese texto. Pero CESM ha denunciado el poco margen con el que se les ha dado la información, una «demora inaceptable» y ha manifestado su «enfado y profundo rechazo a la actuación ministerial», hasta el punto de que ponen en duda que el ministerio tenga «voluntad real» por llegar a un acuerdo.

Ante la falta de tiempo para poder analizar en detalle la propuesta, justifica CESM, abogan por aplazar la primera jornada de huelga, aunque advierten al departamento de Mónica García que este será el único aplazamiento y que, en caso de que las negociaciones no avancen en la dirección que esperan durante los próximos días, la del 13 de junio será «la antesala de un conflicto generalizado a nivel nacional».

Son varios los puntos del estatuto marco que mantienen descontentos a los médicos. Desde que se conocieron las líneas en las que trabajaba el Ministerio de Sanidad para esta norma, los facultativos han defendido que el texto empeora las condiciones laborales respecto al que hay vigente en la actualidad en lo que a tiempo de trabajo se refiere. Critican que no se elimine la obligatoriedad de hacer guardias de 24 horas, que estas además no computen para la jubilación o tengan menor retribución que la de hora ordinaria, las jornadas que se plantean o el régimen de incompatibilidades, entre otros aspectos.

Nueva propuesta

Además, los médicos dicen no sentirse representados en la mesa de negociación en la que se debate el texto. También este miércoles, Mónica García ha mantenido reuniones con los sindicatos que forman parte de esa negociación: CSIF, FSES (Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad), UGT, CCOO y CIG-Saúde. En el encuentro la ministra les ha facilitado una nueva propuesta sobre clasificación profesional y jornada. Fuentes del sindicato de enfermería Satse explican que aunque consideran «aceptable» la propuesta de Sanidad sobre los grupos profesionales, llevan tiempo reclamando una respuesta sobre cómo afectará esa clasificación a las retribuciones, sin que por el momento hayan recibido una respuesta clara. El próximo lunes volverán a reunirse para que los sindicatos trasladen todas sus consideraciones tras examinar el texto.

CSIF, por su parte, estudiará los nuevos capítulos que Sanidad les ha facilitado, pero avisan de que si no se concretan las retribuciones asociadas a la nueva clasificación profesional que propone García, mantendrá las protestas que lleva convocando desde hace unos meses. La próxima, el lunes, cuando delegados del sindicato se concentrarán frente al ministerio.

Por su parte, CCOO ha criticado las reuniones que Sanidad está manteniendo con organizaciones médicas que no forman parte de esa mesa de negociación. «No es el momento de estrategias corporativas ni de atajos que solo pretenden debilitar el marco común del estatuto marco», aseguran en un comunicado.