¿Por qué tener una mascota mejora la vida? La vida es diferente si cuentas con la compañía de una mascota. Kiwoko ha realizado un estudio que así lo demuestra. Si ha tomado -después de analizar los pros y contras- la decisión de tener uno en casa ya sabe que le esperan momentos inolvidables llenos de cariño y ternura.

Estamos convencidos que al leer este informe, los amantes de los animales y todos aquellos que disponen de una mascota es su casa se sentirán identificados. Como decimos si ha tomado esa decisión: la de tener un perro, gato, pequeño roedor... sabe que le esperan momentos llenos de ternura; pero también momentos en los que hay que armarse de paciencia. La educación de una mascota (en el caso de perros y gatos) sucede (si se me permite la comparación) con los niños: no vienen con un libro de instrucciones bajo el brazo. He aquí algunas de las situaciones:

1.Llegar a casa es una doble alegría: no solo porque ha terminado el trabajo sino por cómo te recibe tu mascota. Saltos, lametones y una pelota que dice «¿jugamos ya?».

2.Los mejores planes tienen un rival a batir: sacar a tu perro. Está en una comida con amigos pasándolo genial, pero sabe que en casa te están esperando y no duda en terminar con la diversión antes de tiempo para cumplir con tus «obligaciones» y sacarle de paseo. Y en el fondo, sabe que ese es el mejor plan de todos.

3.Se acabó la intimidad: puede que el baño fuera su santuario, pero eso se acabó al tener una mascota. ¡Pero no pasa nada! Al final te parece entrañable ver asomar su hocico en la cortina de ducha o que le espere en la puerta a que salgas.

4.Redecorará día tras día: ya sea para que no llegue a coger esas zapatillas de correr tan chulas, para que las galletas no estén a su alcance o, sobre todo, para evitar que se haga daño o algún elemento de la casa ponga en peligro tu salud. ¡Y puede que hasta aprenda de bricolaje ingeniando nuevas formas de ordenar las cosas!

5.Tres no son multitud: pensaba que su pareja era la mejor compañera de vida, hasta que llegó tu mascota. Seguro que más de uno ha escuchado el «¿es que le quieres más a él?». Pero, en realidad, el amor que sentiréis los dos por vuestro animal será la clave para formar una auténtica familia.

Adopción

Está comprobado, al adoptar ganamos todos: el animal tendrá un nuevo hogar y podrá disfrutar de su segunda oportunidad y su nueva familia, de todos los beneficios que aporta compartir la vida con una mascota. Sin embargo, la decisión de incorporar un nuevo miembro debe ser consensuada y meditada por toda la familia, ya que una vez tomada, tendremos un compañero fiel del que cuidar y que aportará alegría e innumerables cosas buenas al hogar.

En este sentido, desde Kiwoko trabajan incansablemente desde hace más de 4 años para ayudar a que todos los animales que no lo han tenido fácil puedan tener una segunda oportunidad en la vida, gracias a la labor que lleva a cabo a través de las más de 150 protectoras locales con las que colabora. Además, ha dado un paso más en su fomento de la adopción responsable, lanzando hace unos meses la plataforma Kiwokoadopta.org, que conecta a protectoras, asociaciones de animales y entidades colaboradoras con aquellas personas que quieren adoptar y se plantean compartir su vida con un compañero de cuatro patas. Gracias a este trabajo conjunto ya han logrado más de 12.000 adopciones y la donación de más de 100 toneladas de pienso al año.