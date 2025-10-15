Suscribete a
ABC Premium
Directo
Ábalos llega al Supremo para declarar por el caso Koldo
Directo
Sesión de control al Gobierno en el Congreso

En la Codosera

Investigan la muerte de una mujer de 45 años tras ser atropellada por su pareja en Badajoz

El hombre ha sido detenido esta misma noche por la Guardia Civil. Fuentes próximas a la investigación no descartan que sea un caso de violencia machista

Un acusado de matar a su pareja en Móstoles confiesa el crimen y dice que explotó por sus «cuernos»

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a su coche patrulla
Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a su coche patrulla ABC
Adrián García Durán

Adrián García Durán

Badajoz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Extremadura vuelve a enfrentarse, de nuevo, a un posible crimen machista, que podría ser el cuarto en lo que va de año en la región, de confirmarse el asesinato a la funcionaria de Badajoz, cuyo cuerpo, ya sin vida, apareció tras el incendio de ... su vivienda. En este caso, se trata de una mujer de 45 años, natural de La Codosera (Badajoz), que ha muerto tras ser atropellada por su pareja.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app