Investigan la muerte de una mujer de 45 años tras ser atropellada por su pareja en Badajoz

Extremadura vuelve a enfrentarse, de nuevo, a un posible crimen machista, que podría ser el cuarto en lo que va de año en la región, de confirmarse el asesinato a la funcionaria de Badajoz, cuyo cuerpo, ya sin vida, apareció tras el incendio de ... su vivienda. En este caso, se trata de una mujer de 45 años, natural de La Codosera (Badajoz), que ha muerto tras ser atropellada por su pareja.

Los hechos ocurrían en el propio municipio, sobre las 23.00h del martes. Algunas informaciones apuntan a una posible discusión, en la que habrían participado otros familiares, previa al momento del atropello mortal.

Lo que está confirmado oficialmente es que este hombre, pareja de la fallecida y de 43 años de edad, era el conductor del vehículo y ya ha sido detenido. La Guardia Civil investiga las causas que pudieran llevar a este trágico suceso aunque todo apunta, sobre el papel, a un nuevo caso de violencia machista.

El alcalde de la localidad, Juan Manuel Gómez, confirma que «se están investigando los hechos por parte de la Policía Judicial y la Guardia Civil de Tráfico». El suceso ha causado una profunda conmoción en La Codosera, municipio de poco más de 2.000 habitantes.