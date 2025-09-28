La víctima del crimen machista de Sevilla Este figuraba en el sistema Viogén por «episodios anteriores» pero no había denunciado a su pareja

La joven de 27 años de edad degollada la madrugada de este viernes en la calle Tigris de Sevilla Este contaba con un expediente abierto en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio de Interior por «episodios anteriores» de esta naturaleza protagonizados por el presunto autor de su muerte, de 21 años e ingresado en el hospital Macarena al autolesionarse tras el crimen; pero ella no había formulado denuncias contra él, según ha informado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano.

El subdelegado del Gobierno ha confirmado que el presunto autor del crimen, de origen sudamericano, peruano según vecinos de la zona; «mantenía algún tipo de relación sentimental»﻿ con la víctima; residiendo ambos en la vivienda del primero A del número 2 de la calle Tigris, en cuyo soportal falleció la joven sobre las 3.00 horas de la madrugada.

Por eso, «a expensas de la continuidad de la investigación, la principal hipótesis con la que trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es que podría tratarse de un asesinato machista mediante el uso de armas blancas». En concreto, el presunto autor de los hechos habría degollado a su pareja, toda vez que el subdelegado ha agregado que este joven está ingresado en estado grave en el hospital Virgen Macarena por las lesiones que él mismo se habría ocasionado precisamente tras matar a su pareja.

Toscano ha informado además de que aunque «no consta que existieran denuncias previas» de la mujer contra el presunto autor de los hechos, custodiado por agentes de la Policía Nacional en el hospital; ella sí figuraba en el sistema Viogén «por episodios anteriores de violencia en los que se podría haber visto envuelta» y que podrían haber sido denunciados por terceros o constatados por las fuerzas policiales. En cualquier caso, no contaba con medidas de protección judicial, según Toscano.

El subdelegado ha finalizando haciendo «un nuevo llamamiento no sólo a las mujeres que puedan sentirse víctimas de cualquier tipo de agresión, sino a la sociedad en su conjunto, para que cuenten con las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, puesto que se trata de salvar vidas».