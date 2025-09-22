Suscribete a
ABC Premium

El Consejo de Estado le reprocha al Gobierno su reforma universitaria y alerta de choques con las autonomías y Europa

El máximo órgano consultivo del Gobierno critica la norma que Diana Morant aprobará mañana, previsiblemente

Además de los riesgos jurídicos, se advierten trabas «injustificadas» que no aseguran la calidad académica

Sánchez podrá vetar las fusiones entre universidades privadas

La ministra Morant presidiendo el Consejo de Universidades
La ministra Morant presidiendo el Consejo de Universidades efe
Beatriz L. Echazarreta

Beatriz L. Echazarreta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El real decreto que prepara el Ejecutivo para fijar los requisitos de creación de universidades en España ha suscitado las críticas del Consejo de Estado. El máximo órgano consultivo del Gobierno ha emitido un dictamen que, aunque favorable, señala múltiples riesgos jurídicos de ... una norma que previsiblemente se aprobará mañana. Algunos de ellos, de gran calado: posibles invasiones de competencias autonómicas, vulneración del derecho europeo de libre circulación o deficiencias de procedimiento que podrían acabar en los tribunales. Sin embargo, el texto también evita tocar cuestiones como la retroactividad de la norma, que habrían llevado al consejo a emitir un dictamen mucho más duro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app