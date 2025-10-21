Suscribete a
El Congreso aprueba tramitar una ley del PP para deducir 600 euros a los celíacos

La rebaja se aplicaría en el IRPF por cada miembro de la unidad familiar diagnosticado. Calculan un coste de 300 millones de euros para el Estado

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijoo, a su llegada al Pleno del Congreso de los Diputados celebrado hoy martes en Madrid
El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijoo, a su llegada al Pleno del Congreso de los Diputados celebrado hoy martes en Madrid
El Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición de ley del Partido Popular para aplicar una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 600 euros para cada miembro de la ... familia que esté diagnosticado con la enfermedad celíaca. Así como proponen la creación de un registro nacional de ciudadanos con esta dolencia crónica. Ahora, el texto empezará su tramitación legislativa.

