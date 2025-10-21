El Congreso aprueba tramitar una ley del PP para deducir 600 euros a los celíacos

El Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición de ley del Partido Popular para aplicar una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 600 euros para cada miembro de la ... familia que esté diagnosticado con la enfermedad celíaca. Así como proponen la creación de un registro nacional de ciudadanos con esta dolencia crónica. Ahora, el texto empezará su tramitación legislativa.

A pesar de las críticas que han aprovechado para hacerle al PP, los grupos parlamentarios de Sumar, ERC, BNG, Junts y Coalición Canaria apoyan la iniciativa y ya han expresado su voluntad de mejorarla en la fase de enmiendas. Por su parte, los socialistas han lamentado que la ayuda planteada por los populares sea la misma para cada enfermo sin tener en cuenta circunstancias económicas y sociales. Pero apoyan su toma en consideración y también intentarán modificarla.

En el debate en el Pleno, este martes, han estado presentes representantes de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE). Maribel Sánchez, diputada del PP, ha defendido desde la tribuna de oradores esta proposición de ley que beneficiaría a cerca de 500.000 personas en España, y cuyo coste, calculan los populares, será de 300 millones de euros para el Estado. Algo que, según insisten, ven más que asumible.

«Es una injusticia porque pagan entre 3 y 4 veces más que el resto por el pan o unas simples galletas para no enfermar», ha explicado la diputada Sánchez, que a continuación ha añadido: «Su tratamiento no está en un hospital, está en la despensa de sus casas y ese tratamiento, que se trata de una dieta estricta sin gluten, es la única medicina que tienen todos estos enfermos».

997,85 euros El sobrecoste anual de seguir una dieta sin gluten

Según el 'Informe de precios de productos específicos para personas celiacas', presentado por FACE, y citado en el Pleno por la diputada del PP, el sobrecoste de seguir una dieta con productos sin gluten es aproximadamente de 997,85 euros al año.

La diputada Sánchez ha cargado contra la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, por «tener congeladas 41 iniciativas del PP» y le ha pedido que no paralice esta también por ser de los populares. Y para el PSOE y el Gobierno, también ha lanzado otro golpe: «No dejen esta ley sin financiación como han dejado a todos los pacientes de la ELA durante más de un año».﻿