Cientos de familias salen a la calle por toda España para acabar con las pantallas en los colegios

Cientos de familias han salido a la calle este sábado en diez ciudades españolas por el derecho de los niños y adolescentes a la desconexión digital. Son las cifras que han aportado las organizaciones convocantes a ABC, entre las que se encuentran la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia o la plataforma de familias Adolescencia Libre de Móviles. «El móvil se ha convertido en una especie de problema de drogradicción para muchos menores, es ya un problema de salud pública», dice María Gijón a este diario, que es la presidencia de esta última asociación y ha acudido con sus hijos a la concentración en Madrid. «¡Vivan los libros!» o «Deja de compartir crianza con los influencers» han sido algunos de los eslóganes que se podían leer en las pancartas de todo el país.

Los padres más preocupados por el uso que nuestros jóvenes están haciendo de la tecnología, y sus consecuencias a nivel cognitivo, se han manifestado en Guadalajara, Huesca, Madrid, Málaga, Menorca, Gijón, Santiago de Compostela, Sevilla, Valladolid, Vigo y Zaragoza. Reivindican «liberar» a los menores de edad de las redes sociales, regular la edad de acceso al teléfono inteligente o implementar una desescalada digital en las aulas en todas las etapas.

Además de familias, a las concentraciones han acudido grupos de profesores

Asimismo, apuestan por limitar el tiempo de pantallas en menores atendiendo a los consejos pediátricos. Desde la Asociación Española de Pediatría indican a ABC que no les cabe ninguna duda de que cuando se empezó a implementar la digitalización en las aulas «no había mala intención», pero puntualizan que «en el terreno médico, trabajamos de forma diferente al terreno educativo».

Ahora, dicen, existe evidencia científica de que la «inmersión digital en la infancia entraña más riesgo que beneficio». La escuela concertada, la privada, así como algunos sectores de la pública se oponen a lo que han denominado «un nuevo bandazo educativo», pues se han realizado importantes inversiones en los últimos años para dotar a los centros de recursos y 'digitalizarlos', algo a lo que, por cierto, han animado las últimas leyes educativas de los gobiernos de cualquier signo. Sin embargo, Gijón expresa que «nunca es tarde para recular si esta corriente tecnológica era un error».

Un estudio publicado en la revista 'The Lancet' en el mes de abril demostraba que los resultados académicos no mejoran necesariamente por prohibir los móviles en los centros. De hecho, hay voces que se oponen a apartar a nuestros menores de los aparatos electrónicos en un mundo plenamente digital. También hay otros perfiles, como el del sociólogo Jonathan Haidt, que han apuntado que existe una relación directa entre los problemas de salud mental en las generaciones que han convivido con las redes sociales. Parece, en cualquier caso, que más que de la tecnología, per se, se trata del uso que en las aulas y en las familias se hace de la misma. En países como Estonia, que es uno de los territorios que obtiene mejores resultados en el informe PISA, están 'llevando la contraria a Europa' y han renunciado a vetar los móviles en las aulas. Y no sólo eso, pues están apostando por incorporar la Inteligencia Artificial en sus métodos de enseñanza.

«Nosotros defendemos que la mejor forma de aprender es con el método tradicional, escribiendo a mano en papel», señala María Gijón, presidenta de Adolescencia Libre de Móviles. «Lo que sería maravilloso es que los adolescentes estuvieran realmente conectados, y eso sólo lo conseguimos cuando hay relaciones de calidad de persona a persona», argumenta María Salmerón, de la Asociación Española de Pediatría.