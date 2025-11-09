Suscribete a
ABC Premium

Archivan la causa de la menor 'vendida' por 5.000 euros y cinco botellas de whisky para una boda forzada después de que ella negara los hechos

La adolescente, de 14 años, ha vuelto con su familia en Navarra tras negar los hechos ante el juez de Corella

Cinco detenidos en Navarra y Cataluña por vender a una menor por 5.000 euros y 5 botellas de wisky y obligarla a casarse

Municipio de les Borges Blanques
Municipio de les Borges Blanques inés baucells
E. Armora

E. Armora

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Giro en el caso de la menor 'vendida' por sus padres en Navarra por 5.000 euros y cinco botellas de wisky para un matrimonio forzoso en Lérida. El juez de Tudela ha archivado la causa tras tomar declaración el pasado viernes a la menor ... y que ésta negara los hechos, según ha adelantado el diario 'Segre'. Tras la declaración de la joven, de 14 años y que estaba bajo tutela de la Dirección General de Protección a la Infancia (Dgaia) de la Generalitat, se decidió también levantar las medidas de protección de la menor y archivar provisionalmente la causa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app