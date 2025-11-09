Archivan la causa de la menor 'vendida' por 5.000 euros y cinco botellas de whisky para una boda forzada después de que ella negara los hechos

Giro en el caso de la menor 'vendida' por sus padres en Navarra por 5.000 euros y cinco botellas de wisky para un matrimonio forzoso en Lérida. El juez de Tudela ha archivado la causa tras tomar declaración el pasado viernes a la menor ... y que ésta negara los hechos, según ha adelantado el diario 'Segre'. Tras la declaración de la joven, de 14 años y que estaba bajo tutela de la Dirección General de Protección a la Infancia (Dgaia) de la Generalitat, se decidió también levantar las medidas de protección de la menor y archivar provisionalmente la causa.

La niña negó ante el juez tanto que la obligaran a contraer matrimonio como a mendigar y desveló que las imágenes de video que circulaban sobre su supuesta boda amañada era «una simple celebración».

Los hechos se remontan al pasado mes de enero en Corella, una localidad de la Ribera de Navarra. Los padres de la menor, un hombre y una mujer de 35 años, 'vendieron' a su hija a otra familia residente en Lérida para que contrajera matrimonio con su hijo, de 21 años, tal y como informó este diario en su edición de ayer. Según confirmaron ayer a ABC fuentes de los Mossos, el acuerdo de carácter ilícito se cerró por un pago de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y algunos alimentos básicos.

La menor, perteneciente a una comunidad romaní, fue trasladada a Cataluña, donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado. La chica, que se encontraba sin escolarizar, fue obligada a ejercer la mendicidad como forma de aportar dinero a la familia compradora, según explicaron a Ep fuentes de la Guardia Civil.

Una denuncia de los Servicios Sociales permitió iniciar una investigación por el Equipo Mujer-Menor (Emume) de la Guardia Civil en Navarra y resultó esencial para identificar a los implicados y conocer el paradero de la menor. Nada más se tuvo conocimiento, los agentes se coordinaron con los Mossos d'Esquadra para localizar a la víctima en la provincia de Lérida.

Finalmente, el pasado 3 de octubre, la menor fue hallada por la policía autonómica en la puerta de un supermercado de la localidad de Les Borges Blanques mendigando. Los agentes llevaron a la menor a comisaría y le reclamaron el contacto de sus padres o tutores. Los agentes identificaron a dos adultos, que la menor dijo que eran sus padres, «pero en realidad eran los padres de su esposo, los que habían amañado el matrimonio forzado con sus padres».

Los suegros de la menor, de 40 y 42 años, y también su esposo, de 21 años, implicados en la compra y el traslado de la víctima, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lérida, y los padres de la víctima, que fueron detenidos en Navarrra, pasaron a disposición del Juzgado de Guardia de Tudela. Ahora, al archivarse la causa, todos se encuentran en libertad.