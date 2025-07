A juicio por matrimonio forzado el padre y los dos hermanos de las jóvenes de Tarrasa asesinadas en Pakistán

Las hermanas Arooj y Aneesa Abbas, de 24 y 21 años, vivían en Tarrasa (Barcelona) con su familia. No acataron su matrimonio forzado en su país de origen, Pakistán, y aquí mantenían una relación con sendas parejas. A su padre, Ghulam, le ... dijeron en reiteradas ocasiones que no querían continuar con las uniones concertadas y que se divorciarían, lo que resultaba intolerable para el progenitor. Fuer así como el 18 de mayo de 2022, el individuo, junto a otros parientes, urdió un plan para engañarlas y lograr que viajasen hasta Pakistán para restablecer el honor del clan. Allí, en su pueblo natal, Nothia, con el beneplácito del patriarca, las mataron dos días más tarde.

Por el crimen, las autoridades del país detuvieron a seis de sus familiares, entre los que estaban sus dos hermanos, Shehryar y Asfandyar. Todos ellos ingresaron en prisión, y desde Pakistán se aseguró que se aplicaría todo el peso de la ley al denominado 'crimen de honor' pero, finalmente, resultaron absueltos porque obtuvieron el «perdón de los progenitores de las víctimas» y también por falta de pruebas. Ahora, tanto el padre como los hermanos rendirán cuentas ante la justicia española, pero no por los asesinatos -que se cometieron en territorio extranjero-, sino acusados de matrimonio forzado, maltrato habitual y coacciones a Arooj y Aneesa. Así consta en un auto del Juzgado de Instrucción 3 de Tarrasa, avanzado por 'El País' y consultado por este diario, en el que el juez da por finalizada la instrucción y da traslado a las partes para que presenten sus escritos de acusación.

Según la resolución, Ghulam fue el primero en trasladarse de Pakistán a España, y se instaló en Tarrasa, donde tramitó la residencia temporal por reagrupación familiar en 2017. Junto a sus dos hijos mayores, controlaba permanentemente a las víctimas, que sólo podían relacionarse con sus allegados. De hecho, no podían salir de casa si no las acompañan algunos de los hombres de la familia. Ante esta situación, una de ellas intentó quitarse la vida en diciembre de 2018, por lo que fue atendida en el Hospital de Tarrasa. Un año más tarde, Ghulam viajó a Pakistán con Arooj para casarla, tras haber concertado el enlace con un pariente. Al volver a España, ella abandonó el domicilio familiar y e inició una relación con otro compatriota afincando en Barcelona. Desde ese momento, señala el juez, la relación paterno filial quedó rota, dado que el progenitor no aceptaba dicha relación ni la conducta de su hija, y esta última, a su vez, no aceptaba el matrimonio al que había sido forzada.

Lo mismo ocurrió con Aneesa. La obligó a casarse en noviembre de 2019 en Pakistán, para que así su marido obtuviese permiso de residencia en España. «Al igual que su hermana, era permanentemente controlada por su padre y hermanos, careciendo la misma de posibilidad de relacionarse con personas ajenas al ámbito estrictamente familiar, no pudiendo salir del domicilio si no era acompañada por su padre o sus hermanos, sufriendo de forma permanente malos tratos por parte de estos», recoge el auto. Fue así como a principios de 2022 huyó de casa, y acabó por instalarse en un Barcelona con su hermana. Sólo unos meses más tarde, ambas eran asesinadas en Pakistán.

Tras el crimen, la Fiscalía de Tarrasa incoó diligencias y ordenó a los Mossos d'Esquadra investigar si se había cometido algún delito en relación a los asesinatos territorio español. Fue así como el Cuerpo catalán comenzó a tomar declaración a familiares de las víctimas, para dilucidar si alguno de ellos había actuado como cooperador necesario, al participar en el engaño. El primero en pasar por la comisaría del municipio fue el padre, que negó tener relación con lo ocurrido.

Finalmente, tras meses de pesquisas, la Policía Nacional y los Mossos detuvieron al progenitor en Tarrasa, en febrero de 2023. Ahora, tanto él como los dos hermanos que resultaron absuelto por los asesinatos, tendrán que sentarse en el banquillo por los delitos de matrimonio forzado y maltrato habitual.