Abel Ramos, el amante del motor que perdió la vida por salvar a su pueblo del fuego

A la izquierda, Abel Ramos junto al vicepresidente de la Diputación en el Gram Premio celebrado el pasado fin de semana en la Bañeza

La Bañeza vive días de luto por la muerte de Abel Ramos, empresario de la construcción, colaborador incansable y uno de los rostros más queridos de la vida social y deportiva de la comarca. El propietario de la constructora Donceas Building y vicepresidente del Motoclub Bañezano, Ramos falleció el martes mientras ayudaba de forma voluntaria en las labores de control de un incendio forestal en Nogarejas, León. Se había incorporado el lunes al operativo de extinción del incendio, en la zona entre Nogarejas y Quintana y Congosto.

Junto a otro vecino, se unió al operativo para despejar la maleza y frenar el avance de las llamas, una labor inicialmente segura que se tornó mortal cuando un cambio brusco de viento unió dos frentes de fuego, atrapándolos sin posibilidad de escape. El suceso se produjo en la localidad leonesa de Nogarejas, donde Ramos y otra persona habían donado una desbrozadora para combatir el fuego. Según ha relatado el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, una inesperada unión de dos lenguas de fuego los atrapó.

Abel Ramos falleció en el lugar y un compañero resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital de León; un tercer afectado fue atendido en el centro de salud de La Bañeza. La tragedia golpea de lleno a una comunidad que lo reconocía como un pilar de compromiso, solidaridad y amor por su tierra.

Durante el día de ayer se dijo que Abel "estaba integrado en el operativo” y que había proporcionado recursos para el mismo, motivo por el cual la directora de extinción del incendio le había encomendado una tarea, según indicó Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Sin embargo,el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado en una rueda de prensa ofrecida el miércoles por la mañana que el joven estaba “Trabajando con una moto niveladora, en defensa de su municipio y acompañado de otros jóvenes, con la mejor voluntad, intentaba defender uno de los municipios y el fuego le alcanzó y le provocó la muerte”.

Como mano derecha del presidente del Motoclub Bañezano, Sergio Vidales, Abel era uno de los pilares de la organización del Gran Premio que se celebró el pasado fin de semana. Durante la última edición, celebrada del 8 al 10 de agosto, fue un pilar fundamental en el cronometraje y la dirección, asegurando el éxito del evento, según el «Diario de León». El club deportivo Bañeza Motor Racing ha querido también mostrar su pésame y recordar las numerosas veces en las que Abel disputo la Urban Race Ciudad de la Bañeza.

Abel Ramos no solo fue un referente en la vida social y deportiva de La Bañeza, sino también un empresario comprometido con valores sólidos. Como propietario de Donceas Building, promovía una construcción responsable, basada en la innovación, la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente. Su empresa, aunque joven, reflejaba el legado de dos generaciones anteriores, combinando experiencia con un firme compromiso por ofrecer soluciones sostenibles y adaptadas a cada proyecto, demostrando que el desarrollo económico puede ir de la mano con la protección de la naturaleza.