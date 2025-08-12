Detenido un trabajador de extinción de incendios por causar un fuego que arrasó más de 2.000 hectáreas en Ávila
El presunto autor confiesa haber provocado las llamas en Cuevas del Valle y la investigación apunta a motivaciones laborales
La Junta apunta a un «terrorismo ambiental coordinado» como causa de fuegos como el de Las Médulas
Desde el principio se apuntaba al origen intencionado, dadas las horas en las que arrancaba el incendio -en torno a las 23.00 horas- en un día de viento y elevadas temperaturas. Y la investigación ya ha dado sus frutos: ya hay un detenido como presunto autor de las llamas que con origen en Cuevas del Valle (Ávila) arrasaban en apenas 72 horas más de 2.200 hectáreas en el Barranco de las Cinco Villas.
El arrestado, según ha dado a conocer la Guardia Civil en una nota difundida por la Subdelegación del Gobierno, es un trabajador del servicio de extinción de incendios forestales. Confesó la autoría durante la investigación, en la que se apunta a motivaciones laborales vinculadas precisamente a apagar los fuegos.
Las investigaciones de la Benemérita se centraron desde el inicio en un hombre al que se identificada el 31 de julio, cuando se dirigía a Cuevas del Valle y realizó unas maniobras evasivas cuando se percató de la presencia de los agentes.
Tras la toma de declaraciones a los vecinos y análisis de varias líneas de investigación y con las pruebas e indicios recabados en mano, el hombre era interrogado. Y ahí confesaba haber sido el autor de las llamas que comenzaba a unos 300 metros de la carretera N-502, en el término de Cuevas del Valle, cerca de Mombeltrán, localidad que fue confinada, al igual que El Arenal, al que luego también se dirigió el fuego, en unas jornadas de fuertes vientos y cambiantes.
Las pesquisas apuntan a que la motivación podría estar vinculada a intereses laborales, dado que el detenido trabajó anteriormente en labores de extinción y a los diez días de originarse este fuego -uno de los mayores del verano en Castilla y León- fue contratado.
