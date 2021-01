¿Hay que volver al cole? Preocupación por la ventilación ante el frío intenso y la tercera ola de Covid Los sindicatos exigen la actualización de los protocolos y el retraso de la reanudación de las clases

«Se ventilarán con frecuencia las instalaciones del centro, al menos durante 10-15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible».

Así lo determinaba el protocolo acordado entre los ministerio de Sanidad y Educación para frenar el avance del Covid en las aulas. Era 27 de agosto. «Mucho ha nevado» desde entonces y la comunidad educativa se pregunta qué hacer a partir de hoy que vuelven al cole los alumnos de casi todas las comunidades con bajas temperaturas y bajo la amenaza de la tercera ola de Covid. De momento, la borrrasca Filomena ha obligado a suspender las cases en Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, en algunas zonas y provincias de Castilla y León y en 27 ayuntamientos de Comunidad Valenciana.

Sindicatos como Comisiones Obreras, CSIF, UGT, el de profesores, ANPE han exigido que se actualicen los protocolos y, los dos últimos, también han exigido el retraso en la reanudación de las clases teniendo en cuenta la nueva problemática traída por Filomena.

En el caso de UGT, «nos preocupan dos cuestiones: la ventilación de los centros (que había sido una medida importante durante el primer trimestre para combatir la pandemia) y que ahora mismo, tenemos constancia de que las distintas administraciones educativas no han previsto un sistema alternativo al manual, en términos generales; así como el gran retraso en el plan de digitalización que pudiera garantizar una enseñanza semi presencial o a distancia de calidad», critica Maribel Loranca, responsable del sector de enseñanza de UGT.

Dada la situación actual, este sindicato pidió también el retraso de la reanudación de las clases en todas las comunidades que ya lo han hecho (Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón), además de Extremadura, donde las clases de Secundaria, Bachillerato y FP se retomarán el 11 de enero en modalidad online una semana pero debido a la alta incidencia de coronavirus. «No descartamos que, tras unos días, y en función de la situación sanitaria, después de evaluar la incidencia de las vacaciones de Navidad, sea necesario plantear lo mismo en otras comunidades. Y en la ciudad autónoma de Ceuta, a petición de los sindicatos, también se ha pospuesto la vuelta al cole hasta realizar test de antígenos a los trabajadores de los centros educativos».

En el caso de CC.OO «se ha pedido presencialidad segura pero si no se garantiza solicitaremos que se cierren los centros. De momento no lo hemos hecho porque gracias al trabajo de los directores, profesores, coordinadores Covid los colegios no se han convertido en un foco de la pandemia. Pero sí hay que actualizar los protocolos, sobre todo en lo que respecta la ventilación: las autoridades sanitarias tendrán que decir qué hacer, su usar medidores de calidad del aire o filtros...La ventilación con diez grados bajo cero no parece practicable», señala Paco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO, que apuesta por seguir reduciendo las ratios (alumnos por aula) y para eso pide contratar más docentes.

Nicolás Fernández Guisado, presidente de ANPE ha señalado a ABC que si bien siempre han defendido la presencialidad, «ahora sería conveniente el retraso de una semana y revisar todos los protocolos y el cumplimiento de los mismos para volver de forma segura a las aulas a partir del 18 de enero».

Guisado ha criticado que el Ministerio de Educación «se ha inhibido y ha dejado en manos de las comunidades la decisión». El presidente de ANPE también han pedido que los contratos de profesores de Covid que se han anulado en Navidad se mantengan mientras dure la pandemia.

CSIF, por su parte, que se manifestó antes de conocerse los efectos de Filomena exigió a través de un comunicado que las comunidades revisen sus protocolos en las aulas ante la tercera ola de Covid. «La reincorporación a los centros tras el periodo navideño se produce con una gran incertidumbre ante la evolución de la pandemia, con el incremento de contagios, la mayor presión hospitalaria, la aparición de nuevas cepas y el retraso en la vacunación. Una vez más se carga toda la responsabilidad al profesorado porque las administraciones educativas no han hecho sus deberes», han criticado.

Todo ello, añaden, «junto a la reducción de los niveles académicos durante el primer trimestre hace muy necesario actualizar la estrategia educativa. En este sentido, CSIF reclama la realización de pruebas masivas entre el profesorado y el refuerzo de las plantillas, teniendo en cuenta que comunidades como Madrid y Cataluña rescindieron los "contratos Covid" de principios de curso, lo que ha alterado la organización de las aulas y el apoyo al alumnado».

El sidnicato reclama asimismo que se informe sobre cuándo se producirá la vacunación sobre docentes y alumnado y valorar medidas de ventilación complementarias ante la bajada de temperaturas, que impide tener abiertas las ventanas.