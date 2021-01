Los efectos de Filomena, en directo: Alerta roja por bajas temperaturas en Madrid de hasta -12 grados

Actualizar

El Consorcio de seguros no contempla indemnizaciones por nieve y desvincula su acción a la declaración de zona catastrófica

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha trasladado que «no tiene estimados daños» por el temporal Filomena que ha afectado a la Comunidad de Madrid y que «no contempla indemnizaciones», pues las nevadas no figuran como riesgos extraordinarios, aunque ha asegurado que su acción es «independiente» de la posible declaración de zona catastrófica en la región. En estos momentos, el CCS no tiene estimaciones de los daños asegurados producidos por las nevadas porque no tiene «habilitación legal» para indemnizar estos daños y porque las verdaderas consecuencias que estas nevadas tendrán para el CCS «se conocerán más adelante», no obstante el Consorcio puede hacerse cargo de posibles daños derivados de inundaciones a causa de un deshielo posterior.