Tomelloso, el municipio español más castigado por el coronavirus

Las papeleras de la entrada al cementerio de Tomelloso (Ciudad Real) rebosan de guantes de látex y mascarillas usadas , abandonados ahí por familiares que en las últimas semanas han visto cómo tenían que enterrar a sus muertos -hasta 15 en un solo día- en una población arrasada por la pandemia del coronavirus. «En fila india, uno tras otro, así hemos tenido que enterrar a los fallecidos durante tres semanas sin un solo día de descanso», cuenta un operario del cementerio municipal. Hoy han dado sepultura a Luisa y a Natividad, fallecidas ambas en avanzada edad, una en el hospital y la otra en una residencia de la localidad.

Según el boletín oficial de Castilla-La Mancha se exige por ley ante la emergencia un máximo de tres personas por sepelio , pero lo cierto es que en ambos casos superaban con mucho esa cifra: «Mi madre tuvo siete hijos, ¿qué hacemos?, ¿nos sorteamos quién va y quién no?», afirma el hijo mayor de una de las finadas que hasta hace unos días veía a la pandemia como «algo foráneo». Y ahora, contrasta con mucho dolor, «ahora enterramos a mamá».

Pese a que la muerte es en cierta manera algo que se naturaliza en el acervo manchego, no dan crédito. Hay algo de irreal en esta epidemia que se los lleva así, uno tras otro, a una velocidad de infarto . Las dos mujeres fallecieron por el mismo virus que está azotando con terca brutalidad una población de 35.000 habitantes en el centro geográfico de La Mancha. Los datos que ofrece el ayuntamiento del registro del cementerio no dejan lugar a dudas: con fecha 1 de abril, suman 127 fallecidos; pero asumen que esa cifra ya se ha quedado obsoleta. Hay 144 ingresados por coronavirus en estos momentos en el hospital de la localidad y otros tantos cientos de infectados guardando cuarentena. «Y la cantidad de tomelloseros que hay en el hospital de la localidad vecina de Alcázar de San Juan, que allí sí tienen unidades de UCI, no como aquí que tenemos un precioso hospital pero no tiene camas de ese tipo», se lamenta con ironía Alicia López, una vecina cargada con la cesta de la compra y que ha tenido ingresado a su marido, el cual fue dado de alta hace tres días.

Una anciana en camilla a las puertas de una residencia Guillermo Navarro

«Los apestados de la región»

Ayer, Castilla-La Mancha arrojaba un balance de 916 muertos por coronavirus . De ellos, 127 suponen un porcentaje inasumible para la comprensión de los tomelloseros que, tal y como afirma desde su balcón Francisco, un vecino octogenario que ha conocido a muchos de los que ya descansan en el atestado cementerio municipal. «Nos hemos convertido en los apestados de la región, donde ni en hoteles de las poblaciones cercanas nos quieren», se duele el anciano.

La alcaldesa socialista Inma Jiménez salió esta semana a pedir auxilio . Están desbordados. Lo cierto es que esta población está siendo objeto de estudio por parte del gobierno regional, a través de su Dirección General de Salud Pública. No dan con los motivos por los cuales Tomelloso tiene una de las mayores tasas de afectados por población de España (alrededor del 5 por 1.000).

La actividad de Tomelloso radica fundamentalmente en la agricultura del vino, en un paisaje inmensamente llano rodeado de viñas y una poderosa industria alcoholera que puede almacenar sólo en la cooperativa de la Virgen de las Viñas 282 millones de litros de vino por cosecha, siendo así la cooperativa vitivinícola más grande de Europa.

Se preguntan esos viticultores qué ocurrirá con toda la industria

Ahora en plena pandemia, se preguntan esos viticultores qué ocurrirá con toda esa industria. Ayer el presidente de la cooperativa, Rafael Torres, mantuvo una videoconferencia con Su Majestad el Rey para abordar este asunto. Torres explicó a Don Felipe que la mano de obra en el campo se ha visto mermada por el confinamiento, amén de la prohibición del traslado en grupo de esos trabajadores a los viñedos.

La imagen, durante el día de ayer, de la plaza del ayuntamiento , el punto de reunión de todo el mundo como suele ocurrir en los pueblos del interior, era desoladora. Acaba de ser reformada y peatonalizada, llena de flamantes bancos corridos para el encuentro.

Ahora se ha convertido en una cancha sin vida , donde sólo las esculturas de Plinio y Don Lotario -personajes tomelloseros por antonomasia creados por el escritor Francisco García Pavón- atestiguan algo que jamás habían visto sus vecinos en esa plaza desde tiempos inmemoriales: el vacío.

Pocos medios sanitarios y muchos ancianos allanan el camino al virus en la España interior Enrique Delgado / Madrid La población de la España interior, donde predominan las ciudades medianas y pequeñas, está mucho más envejecida que la de las grandes capitales, como Madrid, epicentro de la epidemia de coronavirus en el país. Esta circunstancia se une a que en estas provincias pequeñas tampoco sobran los medios sanitarios. Las dos circunstancias las convierten en territorios donde el Covid-19 puede hacer un daño mucho mayor, al menos proporcionalmente. Tomelloso, en Ciudad Real, es un claro ejemplo de cómo el virus está golpeando a Castilla-La Mancha, pero l a situación es igual o todavía más grave en algunas provincias de Castilla y León , como Soria o Segovia, que presentan tasas de incidencia del coronavirus que llegan a triplicar la media nacional y que prácticamente duplican los contagios registrados en Madrid. El total de muertos en estas provincias, aunque mucho menor en número al de la Comunidad de Madrid o Cataluña, también es elevado en relación a su población. Y a este aspecto hay que añadirle que, como vienen denunciando dirigentes locales y políticos -el último fue José Antonio Monago, líder del PP de Extremadura-, los recuentos oficiales de fallecidos por las Comunidades dejan fuera una importante cantidad de casos que no se pueden catalogar como muertos por Covid-19 ya que no se les ha realizado un test que lo confirme. La cercanía de algunos territorios con Madrid los pone en el foco , sin embargo hay otros lugares, como Teruel, donde también pueden suscitarse problemas para enfrentar una posible ola de contagios. Los medios asistenciales en las provincias más despobladas se suelen circunscribir a uno o dos hospitales en todo el territorio pero, como ocurre con la provincia aragonesa, no en todos hay UCI, lo que implica el traslado de pacientes desde núcleos rurales por carreteras secundarias. Y en el hospital en el que hay camas UCI, no hay tantas como una situación excepcional como esta puede precisar, lo que provoca derivar pacientes a otras provincias cercanas con más capacidad.