Coronavirus España en directo | Llegan dos nuevos aviones con más de 3,5 millones de unidades de material sanitario

6.02

Los nuevos contagios de coronavirus repuntaron en China el sábado hasta alcanzar los 30 casos, de los que 25 se detectaron en personas llegadas del exterior, mientras que se produjeron tres nuevos fallecimientos, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Los cinco casos de contagios a nivel local se registraron en la provincia meridional de Cantón y las muertes fueron todas en la provincia de Hubei, foco de la pandemia.

5.44

La cifra de muertos en Honduras a causa del coronavirus se elevó este sábado a 22, con siete nuevos casos registrados, mientras que los contagiados ya suman 268, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). De 55 pruebas hechas por el Laboratorio Nacional de Virología, cuatro resultaron positivas, con las que el número de contagiados a nivel nacional ascendió a 268 casos positivos de coronavirus Covid-19, indicó el Sinager en cadena nacional de radio y televisión.

5.18

Japón tiene previsto incrementar su producción de Avigan, un fármaco en fase de pruebas para tratar el Covid-19, con el objetivo de aumentar sus reservas nacionales además de distribuirlo a países que han mostrado interés en acelerar la disponibilidad del medicamento. Esta medida será financiada por el nuevo plan de estímulos económicos elaborado por el Ejecutivo nipón cuya aprobación en el Parlamento japonés está prevista para la semana próxima, según adelantó este domingo el diario nipón Nikkei.

4.27

México reportó este sábado de 19 fallecimientos y 202 nuevos casos de la Covid-19, para un acumulado de 1.890 contagios, al tiempo que las autoridades sanitarias del país lanzaron una convocatoria para sumar médicos y enfermeras al combate a la pandemia. En la presentación diaria del reporte técnico del coronavirus en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que se tienen al día de hoy 5.827 casos sospechosos.

3.25

Ecuador y Perú coordinan acciones para el control del Covid-19 en la zona frontera, para lo cual este sábado altos mandos de las Fuerzas Armadas de ambas naciones mantuvieron una reunión en el Puente Internacional de Aguas Verdes, informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En un comunicado, apuntó que los representantes de Ecuador, general Luis Burbano Rivera, jefe de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, y el general Santiago Almeida Córdoba, comandante del Comando Operacional 3 «Sur», se reunieron con el general César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú.

2.45

Panamá sumó 5 muertes más por Covid-19 en las últimas 24 horas para elevar a 46 las defunciones, dijeron este jueves las autoridades sanitarias, que informaron igualmente de 128 nuevos contagios para sumar un total de 1.801 casos. En aislamiento domiciliar se encuentran 1.513 personas, otras 229 hospitalizadas, de las que 154 están en sala hospitalaria y 75 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y se mantiene en 13 la cifra de personas recuperadas.

2.10

El número de fallecidos en la República Dominicana a causa del coronavirus se elevó a 77 personas, y a 1.578 los infectados, según dio a conocer este sábado el Ministerio de Salud Pública en su más reciente boletín. La información precisó que nueve personas más murieron a causa del virus en las últimas 24 horas y se registraron 90 nuevos casos, mientras 17 de los contagiados se recuperaron y 2.964 casos han sido descartados por las autoridades.

1.55

Argentina confirmó este sábado 98 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios ascendió a 1.451, mientras que los fallecidos suman 43, tras registrarse hoy una nueva muerte por coronavirus. El reporte diario que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que en el último día se produjo un deceso, un hombre de 73 años residente en la provincia de Buenos Aires

0.58

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, invitó este sábado a un ayuno religioso nacional el domingo para que el país supere la crisis provocada por la pandemia del coronavirus que ya deja más de 430 muertos y sobrepasa los 10.200 casos. La convocatoria, anunciada por Bolsonaro desde el jueves, fue reforzada este sábado con un video divulgado en las redes sociales donde el mandatario y varios pastores invitan al pueblo brasileño a participar en la «mayor campaña de ayuno y oración vista en la historia de Brasil».

23.59

Estados Unidos ha superado ya los 300.000 casos de contagios confirmados por coronavirus y suma ya 8.175 muertes por la nueva enfermedad, según el último recuento. En las últimas 24 horas se han confirmado 23.949 nuevos casos y 1.023 fallecimientos más, según esta fuente. En concreto hay 301.902 casos en todo el país, con Nueva York a la cabeza (113.806 positivos) y Nueva Jersey (34.124 casos). Muy por detrás están Míchigan (12.744), California (12.681) y Luisiana (12.496).

23.57

El número de fallecidos en Cataluña por el coronavirus en las últimas 24 horas ha bajado de los 173 del viernes a los 129 contabilizadas este sábado y el total de muertos causados por la pandemia en esta comunidad se eleva ya a 2.637. Según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado, el número de positivos nuevos ha sido ligeramente superior al de ayer, al pasar de 1.274 el viernes a 1.298 este sábado, y la cifra total de contagiados se sitúa en 26.032.

23.55

El Banco Mundial (BM) otorgará un préstamo a Túnez por valor de 13 millones de euros para financiar la compra de tratamientos y equipos médicos para luchar contra la pandemia causada por el Covid-19, que oficialmente ha causado 18 muertos y 495 contagiado en este país norteafricano. Según la agencia estatal TAP, el ministerio de Sanidad podrá acceder al crédito tras la reestructurar los proyectos agrícolas financiados por el mismo organismo.

21.50

La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha informado este sábado de que Cataluña ha registrado un total de 634 muertes con coronavirus en residencias de ancianos (63 más que las registrados el día anterior) y 1.261 casos positivos, con datos facilitados por las residencias al Govern. El departamento detalla en un comunicado que, de la cifra total de afectados, 255 están hospitalizados; y, del total de las residencias catalanas, 191 tienen personas diagnosticadas con coronavirus y 291 con síntomas (el sistema catalán está formado por 1.073 residencias de ancianos). Respecto a los profesionales de los centros residenciales, 3.469 están en aislamiento o presentan sintomatología, de un total de más de 75.000 trabajadores.

21.40

El Gobierno portugués ha informado este sábado de 20 muertes en las últimas horas relacionadas con el coronavirus, con lo que suma un total de 266 decesos, y ha destacado la baja tasa de contagios por afectados, que apenas supera los 1,8 frente a los 2,5 contagios por afectados de los que habla la Organización Mundial de la Salud (OMS). En cuanto a contagios, Portugal ha informado de 638 nuevos casos, una tasa de crecimiento del 6,5 por ciento, la más baja desde el 10 de marzo (5 por ciento) y suma ya un total de 10.524 afectados. Además hay 1.075 personas hospitalizadas, 251 de las cuales están en cuidados intensivos, seis más que el viernes. La ministra de Sanidad, Marta Temido, ha destacado que pese a la "esperanza" que pueda generar el aplanamiento de la curva epidémica en Portugal, "aún no se ve la luz al final del túnel" y descarta apuntar a una posible fecha para la vuelta a la normalidad.

21.30

El número de personas contagiadas por el coronavirus en Estados Unidos superó este sábado los 300.000, con más de 8.000 muertos en todo el país, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins (Maryland). Además, el recuento de la citada universidad confirmó que España ya es el segundo país con más casos de coronavirus del mundo, con 124.736 contagios, solo por detrás de Estados Unidos y por primera vez por delante de Italia, que sin embargo sigue teniendo el récord mundial de muertes por la enfermedad.

21.15

Una visita especial. Un joven que padece la enfermedad de Wilson ha conversado con agentes de la Guardia Civil, desde el balcón de su casa siguiendo las precauciones de seguridad, en su domicilio de Rafelcofer (Valencia), donde han querido trasmitirle apoyo ante la situación de confinamiento por el estado de alarma por el coronavirus, que le había sumido en un estado de bajos ánimos por su aislamiento. Así, le han dado ánimos y le han transmitido fuerza para sobrellevar este periodo, han señalado desde el Instituto Armado en un comunicado. Vea el vídeo aquí .

21.00

«No paramos, somos el sector que estamos sacando adelante España. Sin nuestro trabajo, los alimentos no llegarían hasta los hogares». Así de contundente se expresa José Luis Pérez Madrid, un joven ganadero ovino de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) que estos días trabaja a destajo, como siempre, previendo la que se avecina porque, en su opinión, «lo peor para nosotros está por llegar, en torno a mayo o junio lo veremos, con la sexta paridera de mis ovejas manchegas». Informa Mariano Cebrián .

20.40

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado que Turquía «en las próximas horas va a permitir la salida» de los respiradores que fueron retenidos en el país y ha señalado que desde este viernes el Gobierno ha realizado gestiones diplomáticas para conseguir que ese material sanitario llegara a España para luchar contra el coronavirus. Lea la noticia completa aquí .

20.30

La Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han decidido llevar a cabo una intensificación de todos los controles nocturnos que se están realizando en las carreteras de salida de las grandes ciudades. El objetivo es evitar que durante el periodo de Semana Santa, en el que ya nos encontramos, se produzcan desplazamientos injustificados aprovechando las horas de madrugada, en las que se cree que la vigilancia es menor. Además de los controles móviles que se instalan en todo tipo de vías, la Dirección General de Tráfico junto con la Dirección General de Carreteras establecieron 150 puntos fijos de control, donde los vehículos ligeros son parados para comprobar que el desplazamiento que se realiza es esencial.

20.25

Desde el pasado 10 de marzo y hasta este viernes, 3 de abril, se han distribuido entre las Comunidades Autónomas 37.999.008 unidades de dicho material que incluye mascarillas, gafas de protección, guantes de nitrilo, batas desechables, buzos, calzas, soluciones hidroalcohólicas, dispositivos de ventilación mecánica invasiva y ventiladores no invasivos. En el día de ayer se repartieron 1.952.200 mascarillas de protección, con lo que se eleva a 20.478.170 el número de mascarillas distribuidas entre las CCAA. La Comunidad de Madrid es la autonomía que más mascarillas ha recibido, 5.740.094 unidades, o el 28% del total. Le sigue Cataluña, que ha recibido 3.429.188 mascarillas (el 16,7%), y Andalucía, que ha podido disponer de 1.862.234 mascarillas (el 9% del total).

20.05

La pandemia por el Coronavirus sigue acaparando la actualidad no solo en España sino en todo el mundo. En España, por primera vez en una semana, la cifra de fallecidos en las últimas 24 horas ha bajado, lo que constituye un respiro. Así, ha habido 809 después de unos días en los que se han superado los 900. La cifra total de muertes se eleva a 11.744. En cuanto a los contagios se han registrado 7.026 nuevos, alcanzando un total de 124.736. Los datos son esperanzadores, ya que confirman la tendencia a la baja que se traduce en menos hospitalizados e ingresos en la UCI, un alivio para el sector sanitario. Puede leer el artículo completo aquí.

20.00

Durante el día de hoy, dos nuevos aviones procedentes de Shangai (China) han llegado al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez con más de 3,5 millones de unidades de material sanitario adquirido por el Ministerio de Sanidad para hacer frente a la crisis del COVID-19, han informado desde el Gobierno en un comunicado. La mayor parte de esta material, cerca de tres millones de unidades (2.972.640), será distribuido entre las Comunidades Autónomas. Las unidades restantes están destinadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Defensa, Sanidad Penitenciaria e IMSERSO, entre otras instituciones y organismos públicos.

19.55

La Policía Nacional ha observado «un cierto relajamiento» de la población respecto al cumplimiento de las normas derivadas de la declaración del estado de alarma con un mayor número de sanciones, detenidos y «comportamientos insolidarios» cuando se cumplen tres semanas de confinamiento. Lea la noticia completa aquí .

19.50

Facultativos de las áreas de Medicina, Enfermería, Farmacia, Odontología y Veterinaria se unen en un manifiesto contra las últimas medidas y recomendaciones del Ministerio de Sanidad. «Algunas de estas nuevas pautas presentadas ayer 3 de abril, por el Ministerio de Sanidad suponen un riesgo elevado contra la seguridad de los profesionales y de sus pacientes. Algunas de estas medidas y recomendaciones, lejos de contener la epidemia y preservar la salud pública, representan un riesgo evidente para sanitarios y pacientes». Lea el comunicado completo aquí .

19.45

La secretaria general del Grupo Vox, Macarena Olona, ha anunciado la interposición de un recurso contra el decreto del estado de alarma ante el Tribunal Constitucional, ante la posible comisión de un fraude de ley tal y como desvela hoy ABC. A través de su cuenta de Twitter, la dirigente de Vox concluye que el Gobierno ha incurrido en un fraude de ley para «imponer un estado de excepción encubierto, sin los límites que la ley impone» a éste. Informa Ana I. Sánchez .

19.35

Carrie Symonds, de 31 años, prometida del primer ministro británico Boris Johnson, ha manifestado que había pasado la semana pasada en la cama con síntomas del coronavirus, pero que después de siete días de descanso se siente más fuerte y está en vías de recuperación. Lea la noticia completa aquí .

19.30

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, ordenó este sábado aplazar hasta 2021 la inauguración del Gran Museo Egipcio y otros grandes proyectos nacionales previstos para este año, como la Nueva Capital Administrativa, debido a la crisis del coronavirus, informó hoy la presidencia egipcia. El Gran Museo Egipcio, el más grande de arqueología del mundo y a pocos pasos de abrir sus puertas al público, está ubicado a la sombra de las pirámides de Guiza y, con un espacio de 480.000 metros cuadrados, albergará más de 100.000 piezas de egiptología, entre ellas 3.500 relíquias del famoso "faraón niño" Tutankamón. La inauguración estaba prevista para la segunda mitad de este año, pero las medidas preventivas impuestas por las autoridades egipcias para frenar la propagación del coronavirus han hecho que la joya de la corona de la egiptología se haga esperar.

18.56

Por primera vez, aparecen dos datos muy significativos sobre la contención del coronavirus en Italia: Los fallecidos en las últimas horas han sido 681, número sustancialmente inferior al récord de muertos establecido el 27 de marzo: 969. El segundo dato positivo ha sido el número negativo (-74 pacientes) en la unidad de cuidados intensivos, cosa que sucede por primera vez desde el inicio de la epidemia, el 21 de febrero. En total, al menos 124.632 personas han sido contagiadas durante toda la emergencia, lo que supone 4.805 personas más que ayer, según el boletín ofrecido por Protección Civil en la tarde del sábado. Los fallecidos son 15.362; de ellos, 681 el sábado (766 el viernes). Informa Ángel Gómez Fuentes , corresponsal en Italia.

18.25

Las patronales CEOE y Cepyme han mostrado su apoyo a la petición de prórroga del estado de alarma anunciada a primera hora de la tarde por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque le han puesto varios deberes referentes al pago de impuestos o la ampliacion del tramo de avales de 20.000 a 50.000 millones de euros, ante la perspectiva de que la situación actual se prologue hasta el 26 de abril. Informa Carlos Manso .

18.22

El exfutbolista catalán Xavi Hernández, emblema del FC Barcelona y actual entrenador del Al-Sadd, ha donado junto a su esposa, la periodista Núria Cunillera, 1 millón de euros al Hospital Clínic de Barcelona para combatir la COVID-19. «Núria y yo damos apoyo a la lucha contra el coronavirus del Hospital Clínic. Gracias a las aportaciones que haremos al hospital, éste podrá adquirir más equipamientos para profesionales y pacientes», ha comentado el excentrocampista culé desde la cuenta de Twitter del centro sanitario. «Súmate a la respuesta contra el coronavirus. Entre todos saldremos adelante», ha añadido Cunillera en el vídeo, recalcando en su tuit el modo de colaborar con este hospital mientras dure la pandemia.

18.20

Uno de los escoltas del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha fallecido este sábado debido al coronavirus. El comisario adjunto Giorgio Guastamacchia, de 52 años, estaba ingresado en el Hospital Policlínico Tor Vergata de Roma. Guastamacchia falleció por complicaciones por neumonía por coronavirus. Deja a dos hijos y esposa. Comenzó a sufrir los síntomas a mediados de marzo y en las dos semanas anteriores a su hospitalización no tuvo contacto directo con Conte, informa la prensa italiana.

18.15

Los fallecimientos en Italia asociados al coronavirus alcanzaron hoy los 15.362, tras registrarse 681 más en las últimas 24 horas, la menor cifra en nueve días. El numero de casos positivos desde que se detectó el virus en Italia el 20 de febrero es de 124.632.

18.10

«No queremos que el prestigio y la historia de nuestra cabecera convaliden una táctica perversa de comunicación que está socavando la dignidad de la función periodística y el valor de la opinión pública en la democracia». Lea el editorial completo aquí .

17.48

Desde la misma tarde hoy, el periódico ABC ha tomado la decisión editorial de dejar de participar en las ruedas de prensa con censura previa organizadas en el Palacio de La Moncloa. Es el modo de protestar ante una práctica que supone una vulneración del derecho a la información, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española. Lea la noticia completa aquí .

17.45

El pasado 12 de marzo, antes de que se decretara el estado de alarma, el gobierno de la Generalitat ordenó el confinamiento «perimetral» de la población residente en Igualada y en las vecinas Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. En total, 70.000 personas aisladas el resto de Cataluña con varios «check point» controlados por los Mossos, que limitaban entradas y salidas. Tres semanas después, la Generalitat ha decidido levantar este «confinamiento perimetral» en la zona, que acumula decenas de muertos desde el inicio de la pandemia de coronavirus, once solo este viernes, según su alcalde, Marc Castells. Informa Miquel Vera .

17.40

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha alertado de que hay una veintena de agentes contagiados con coronavirus en la provincia de Alicante y un centenar en cuarentena, entre hospitalizados y aislados en su domicilio, por lo que reclama más medios y material para atajar la propagación en este territorio. Lea la noticia completa aquí.

17.38

La Guardia Civil, que interceptó a un anciano orensano de 76 años en un tramo de la carretera que conecta San Millán con Xironda, en el municipio de Cualedro. El hombre justificó que se desplazaba a bordo de un cuadriciclo alegando que iba a respirar «aire puro» en una finca de pinos y eucaliptos, para así combatir el Covid-19. Lea la noticia completa aquí.

17.34

El comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, ha defendido la emisión de deuda común, los conocidos como «coronabonos», en una entrevista con el diario alemán 'Die Welt'. Sin embargo, Gentiloni ha evitado utilizar el término de «coronabonos» y ha preferido la expresión «bonos de recuperación» como fórmula para evitar daños a la maltrecha economía de la UE. La presidenta de la comisión, la alemana Ursula von der Leyen, se ha mostrado tibia hasta el momento y ha subrayado que la decisión depende de los Veintisiete.

17.25

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha avisado que en la gestión de la crisis derivada de la expansión del coronavirus la Unión Europea se están jugando «la fortaleza y debilitamiento de la UE» y ha confirmado que será «firme y constructivo». Eso sí, ha avisado que no va a «renunciar a los eurobonos» porque «eso es solidaridad».

17.03

La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias este sábado el Palacio de Hielo de Majadahonda, que está dispuesto para recibir alrededor de 440 fallecidos, tras haber sido adaptado en tan solo 24 horas . Así lo ha anunciado este sábado el Gobierno regional en un comunicado, donde se indica que la autoridad sanitaria será la que, en las próximas horas, ordene la entrada en funcionamiento de esta infraestructura. El recinto cuenta con 1.800 metros y es la tercera morgue que se abre en la región como morgue desde el inicio de la crisis sanitaria del coronavirus. Se trata de un espacio para «facilitar la labor de los servicios funerarios, mitigar el dolor de las familias y la situación de los hospitales de la región».

16.53

Un mes después del primer contagio, Portugal ha logrado mantenerse con niveles moderados de la COVID-19, con 266 fallecidos y 10.500 contagiados , cifras para las que ha sido clave el aislamiento de la población y que el país no quiere echar a perder, por lo que se está blindando ante la Pascua. Con un estado de emergencia declarado a mediados de marzo y recién renovado, al menos hasta el 17 de abril , el Gobierno portugués ha endurecido las medidas, sobre todo para evitar una explosión de contagios durante la Semana Santa. Quiere impedirse que los portugueses se relajen durante el período festivo y mantengan el «recogimiento general» decretado por el Ejecutivo, que sólo prevé el confinamiento obligatorio con sanciones para los enfermos de coronavirus y los casos sospechosos.

16.29

Arabia Saudí ha puesto bajo situación de aislamiento varias zonas residenciales de la provincia portuaria de Yedá, uno de los epicentros comerciales del país, tras registrar cuatro nuevos fallecimientos y 140 nuevos con tagios en las últimas horas. Con este nuevo balance son ya 29 los muertos y 2.179 los contagios registrados en el reino árabe, informa la agencia oficial de noticias SPA. El Ministerio del Interior, tras este nuevo recuento, ha declarado el inicio del confinamiento en siete zonas residenciales de la provincia, a partir de este mismo sábado y sin fecha de finalización. «Solo se permitirá que los residentes de los vecindarios abandonen sus hogares para las necesidades básicas como alimentación o atención médica entre las 06.00 y las 15.00 ».

16.27

Una nueva plataforma ciudadana bautizada como Eukal Herria Batera y formada, entre otras, por personas que estuvieron vinculadas a la iniciativa Gure Esku Dago para impulsar un referéndum de autodeterminación en Euskadi, han propuesto celebrar el Aberri Eguna de este año «formando un mosaico fotográfico y cantando a coro en balcones y ventanas ». La casi treintena de promotores de esta iniciativa, entre quienes se encuentra el presidente de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, Iñaki Dorronsoro Plazaola; la bertsolari vascofrancesa Maddalen Arzallus Antia, la actriz Amaia Merino Unzueta, el exportavoz de Gure Esku Dago, Angel Oiarbide, o el jugador del Athletic Markel Susaeta, han lanzado esta idea ante la imposibilidad de llevar a cabo este año celebraciones de masas, por la crisis sanitaria del coronavirus.

16.24

El tenista serbio Novak Djokovic, líder del ranking mundial de la ATP, se ha sumado a la iniciativa solidaria «Cruz Roja Responde», impulsada por el tenista Rafa Nadal junto al jugador de baloncesto Pau Gasol para recaudar fondos que mitiguen la crisis de la COVID-19. «Muchas gracias por la contribución a la campaña de ayuda a los necesitados en la lucha contra el coronavirus. Acto de clase. Hvala Nole!», ha tuiteado Nadal , tras conocer que el deportista balcánico se había unido al proyecto. «Ambos tenistas, los dos mejores de la clasificación , tienen una larga rivalidad desde hace años, con Djokovic dominando el cara a cara ante Nadal por 29-26 después de haberse enfrentando prácticamente en todos los rincones del mundo», ha recalcado la propia ATP en su página web.

15.51

El investigador Oriol Mitjà (Barcelona, 39 años), médico especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, dijo este sábado en una entrevista en RAC1 que él aconsejaría no volver a abrir el Camp Nou hasta otoño, debido a la pandemia del coronavirus. Mijà, asociado al hospital Can Ruti de Badalona (Barcelona), insistió en mantener « las medidas de distanciamiento social» e ir apostando a medio plazo por cierta permisibilidad en el desconfinamiento, pero muy lentamente para evitar un nuevo repunte de contagios. Cuando se le preguntó acerca de los acontecimientos deportivos, y las fechas de reanudación con la que trabajan algunas federaciones y ligas, Mitjà volvió a referirse a la importancia de que el COVID-19 no vuelva a provocar una pandemia cuando se estén reduciendo los contagios, ya que «el confinamiento es la única capacidad de controlar el virus, mientras no haya medidas farmacológica s».

15.40

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dijo hoy que la banca debe al país una contribución «muy importante» por los años de la última crisis y ahora es momento de que retribuya a los portugueses ese apoyo. «Cada portugués contribuyó para hacer viables los bancos. En este momento, sabiendo que la banca está estabilizada, es una ocasión de retribuir a los portugueses lo que hicimos», señaló en declaraciones a periodistas. Recordó que la banca ahora debe entrar en la «carrera contrarreloj» contra la pandemia del coronavirus y sus efectos sociales y económicos. «Un día más tarde es peor que un día más pronto . La economía necesita dinero más pronto, las familias necesitan dinero más pronto, los trabajadores necesitan trabajar pronto, salarios más pronto. Esa lucha también es de la banca», defendió.

15.30

El comisario principal de la Policía Nacional, José García Molina, ha avisado este sábado que están viendo «cierto relajamiento» en el cumplimiento de las normas decretadas con el estado de alarma por la crisis del coronavirus y ha avisado que eso ha llevado a un incremento de sanciones y detenciones. También ha alertado de que hay un «notorio incremento» de las tentativas de estafa telefónica s durante el confinamiento. En las últimas 24 horas el número de personas detenidas ha sido de 75, que suman a las 1.119 contabilizadas. Según ha añadido, eso eleva la cifra total a 1.194 el total, lo que supone un incremento del 6,7% con respecto al día anterior. En cuanto a las sanciones, ha dicho que en las últimas 24 horas se han tramitado 5.499 actas, que supone un total de 89.719 desde el comienzo del estado de alarma, lo que implica un aumento del 6,5% .

15.24

Emiratos Árabes Unidos propuso retrasar la Expo 2020 Dubai hasta octubre de 2021 debido a la pandemia causada por el nuevo coronavirus, dijo el sábado la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE). Expo es un importante evento empresarial y cultural que se celebra cada cinco años en ciudades de todo el mundo seleccionadas por el BIE con sede en París. Dijo que los EAU ahora proponían celebrar el evento desde Oct. 1 de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022.

15.20

El crecimiento diario de Austria de las infecciones por COVID-19 ha disminuido a un rango porcentual de un solo dígito desde 40 por ciento hace tres semanas debido a las restricciones sobre el movimiento de personas y el cierre de escuelas y tiendas demasiado efectivo, dijo el ministerio de salud. El número de casos confirmados aumentó a 11.781 con 186 muertes el sábado , según las autoridades. «Tenemos que fortalecer considerablemente y luego estabilizar la tendencia actual, entonces tenemos una oportunidad real», dijo el ministro de Salud, Rudolf Anschober, instando a la gente a quedarse en casa después del sol y el clima cálido de primavera.

15.15

Giorgio Guastamacchia, de 52 años, dio positivo el 21 de marzo. Las autoridades italianas anunciaron que no había estado en contacto directo con Giuseppe Conte durante las dos semanas anteriores. Sin embargo, el jefe de gobierno había sido analizado como precaución y el resultado fue negativo. Con casi 15.000 muertos y unas 120.000 personas infectadas, Italia es el país más afligido del mundo por Covid-19, según informes oficiales.

15.00

La muerte del Reino Unido por el coronavirus aumentó un 20% al alcanzar las 4.313 a las 1600 GMT del 3 de abril, dijo el Ministerio de Salud. A las 0800 GMT del 4 de abril, un total de 183.190 persona s habían sido evaluadas, de las cuales 41.903 resultaron positivas, dijo el ministro de salud.

14.45

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha trasladado una petición al Gobierno de la Nación para que el Ejército de Tierra refuerce a los agentes policiales en el control de las medidas de confinamiento que se han decretado por el coronavirus. La petición ha sido trasladada a través de una videoconferencia donde el Gobierno ceutí ha revelado que en Ceuta existen falta de efectivos policiales como consecuencia de los «aislamientos obligatorios» que se han producido en los últimos días. El portavoz del Gobierno ceutí, Alberto Gaitán (PP), ha argumentado a través de internet que esta petición se ha puesto en conocimiento del Estado, además de volver a reclamar un buque de la Armada española.

14.30

La Policía Nacional ha informado este sábado de que el pasado miércoles agentes del cuerpo detuvieron a dos personas en Palma, un hombre de 21 años de edad y un menor de edad, por un delito de desobediencia grave por incumplimiento de las restricciones del estado de alarma. En concreto, ambos estaban consumiendo alcohol en un parque de la capital balear. Además, el citado hombre de 21 años fue también arrestado por un presunto delito de inducción de menores al abandono del domicilio, al encontrarse una menor de edad en la vivienda de los detenidos, estando la adolescente fugada de su domicilio desde el pasado 20 de febrero, informa Josep María Aguiló.

14.25

A partir de las 15 horas rueda de prensa del Pedro Sánchez, que ya ha confirmado que va a prolongar el estado de alarma hasta el 26 de abril y, para ello, hablará esta tarde con los líderes de la oposición.

14.22

Sierra apunta que ahora se están viendo los efectos de las medidas de aislamiento y destaca el «esfuerzo». «Un rayo de esperanza si que vemos, pero ahora viene una etapa complicada que es la de transición», ha apuntado.

14.20

La doctora Sierra señala que el primer objetivo estaba en diagnosticar todos los casos que llegaban a los hospitales y ahora, quieren ver cuánta población está inmunizada. Para ello, están preparando estudios y preparándose.

14.18

Comienza el turno de preguntas: a la representante de Salud Pública la preguntan por la detección de casos. En este sentido, reconoce que «hay muchos más casos leves que no están incluidas en estas cifras. Estamos viendo los casos más graves»,

14.16

La secretaria general de Movilidad, María José Rallo, anuncia que desde Sanidad pedían que el transporte no parara por la necesidad de mantener el suministro de medicinas. «Todo el sector del transporte está poniendo lo mejor de si mismo para facilitar la vida», comenta.

14.15

Rallo habla de un descenso de más del 50% en Renfe, con un uso de entorno a 1.000 personas frente a los 2.400 de la semana anterior. «Estamos hablando de cifras testimoniales» , destaca. La secretaria general de movilidad también destaca que en transporte aéreo también hay un desplome y en los accesos a las principales ciudades estima descensos del 78%.

14.12

María José Rallo, secretaria general de Movilidad, destaca que esta semana se han movido solo 90.000 personas en Cercanías frente a las 130.000 personas de la semana anterior, un 33% menos. También destaca que en Barcelona se mueven de media 300.000 personas y apenas esta semana menos de 20.000 personas.

14.10

Moreno cuenta la asistencia de una patrulla de la Guardia Civil a una mujer embarazada y su familia. También el responsable de la Benemérita habla de «tener esperanza» y agradece la labor de los sanitarios, especialmente, hacia los investigadores que luchan contra el Covid-19 para tener una vacuna.

14.09

El portavoz de la Guardia Civil explica que el cuerpo está participando también en la desinfección de centros hospitalarios en Segovia y Almería o la escolta de ambulancias.

14.07

Moreno informa de que guardias civiles adscritos a Zarzuela participan en la seguridad de las calles de Madrid «y que se están empleando todos los medios, incluidos los aéreos o las naves no tripuladas». El general destaca que se interceptado más de 2.400 vehículos y se han detenido 21 personas por delitos de resistencia o agresión.

14.05

Habla José Manuel Moreno, general de la Guardia Civil, que dedica sus primeras palabras al último fallecido por Covid-19 del cuerpo y muestra su compromiso de denunciar «los actos insolidarios» y habla de un detenido, ya en prisión, tras dos detenciones y agresiones.

14.03

El responsable policial destaca que en Alicante y Valencia se han detenido personas que fingían ser repartidores pero, en realidad, servía para el reparto de drogas. Pide que no se relajen las normas y apunta que se están aumentando las sanciones.

14.02

Molina pide que se «desconfíe ante cualquier llamada sospechosa y que no se den datos bancarios por teléfono, a menos que haya iniciado usted la gestión». Si no que se consulte con las compañías, pide el responsable policial.

13.59

José García molina, Comisario General de la Policía General, toma la palabra y elogia la actitud de la Policía en Moratalaz con un hombre que se decía contagiado y amenazando con dos catanas a los viandantes. Más datos: 135 detenidos en las últimas 24 horas, un 6,24% más y más de 5.000 infracciones tramitadas, un 6,5% más que el día anterior. Sobre el cierre de las fronteras ha habido 164 negaciones de entrada y sin detenciones. Las fronteras aéreas se ha producido solo una denegación de acceso en Barajas.

13.57

El Jemad anuncia que se han producido 101 traslados de enfermos por parte del Ejército a hospitales y también transportaron a 10 ancianos entre residencias. De igual modo, hoy montarán un hospital de campaña en Medina del Campo, entre otras laboras. ADemás de mantenimientos en el Ifema.

13.55

Comienza la rueda de prensa, tras un repaso de los datos de hoy, toma la palabra el el responsable del Jemad, que habla de un «esfuerzo importante» e informa de la desinfección de Mercamadrid o el AVE Madrid- Córdoba. También anuncia que la Guardia Real se ha incorporado a la desinfección de las residencias de ancianos.

13.53

13.49

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo y exministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha criticado duramente este sábado la «inacción» del Gobierno de Pedro Sánchez tras retener Turquía respiradores comprados por varias comunidades autónomas y ha exigido al Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, y a la Comisión Europea que actúen «ante este robo». «Es inadmisible que un aliado importante para la UE, como es Turquía , requise respiradores pagados por España», ha asegurado Montserrat en un mensaje en su cuenta oficial de Twiiter, que ha recogido Europa Press. Más información aquí

13.41

Los Reyes han conversado este sábado con los directores de las hospitales de Alicante, Murcia y Zaragoza para interesarse por la situación en la que se encuentran ante la crisis del coronavirus y reiterar «un mensaje de reconocimiento a toda la cadena sanitaria y de ánimo al conjunto de profesionales». Como hicieron en días previos con centros de otras provincias, don Felipe y doña Letizia han querido seguir pulsando la opinión de responsables de hospitales para transmitir su solidaridad ante la emergencia sanitaria que padece el país cuando se cumplen tres semanas del estado de alarma que decretó el Gobierno. Los reyes han contactado con el Hospital General Universitario de Alicante, con el Virgen de la Arrixaca, de Murcia, y con el Clínico Universitario Lozano Blesa, de Zaragoza, han informado fuentes de la Casa Real.

13.40

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han anunciado el llamado histórico Fondo de Respuesta Solidaria Covid-19, para combatir los devastadores efectos de coronavirus Este fondo, según sus creadores, tiene la intención de «facilitar una respuesta global sin precedentes» en la lucha contra la enfermedad. Como parte del acuerdo, una parte inicial de los recursos económicos del Fondo, que actualmente asciende a más 127 millones de dólares , se destinará a UNICEF por su trabajo con niños y comunidades vulnerables en todo el mundo.

13.30

El capitán del FC Barcelona, Ante Tomic, ha reconocido hoy sábado que los deportistas profesionales son unos privilegiados «dado el entorno de crisis sanitaria por el coronavirus, que ha llevado a mucha gente a perder su trabajo» . En unas declaraciones que aparecen hoy sábado en los medios del club catalán, el jugador azulgrana señala lo siguiente: «Sinceramente, creo que somos unos privilegiados. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo, que vive peor que nosotros (los jugadores), y lo que hemos hecho (bajarse el sueldo) era lo mínimo que podíamos hacer».

13.20

Una profesional sanitaria que trabajaba en un centro privado que, t ras sufrir un ictus previo, dio positivo en Covid-19 , ha fallecido este sábado en Euskadi, tr as permanecer ingresada en el Hospital de Cruces varios días , según ha informado el director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, Miguel Sánchez, en su habitual rueda de prensa por videoconferencia para informar sobre la evolución de la pandemia en Euskadi. La sanitaria fallecida hoy es la segunda profesional que muere por el virus en Euskadi, tras la muerte el pasado 19 de marzo de una enfermera de Osakidetza, de 52 años.

13.20

Los primeros 35 respiradores para cuidados intensivos adquiridos por la Junta de Castilla y León el pasado 12 de marzo en Estados Unidos han llegado hoy a Valladolid procedentes de Amsterdam, con la idea de distribuirlos de manera inmediata por los hospitales de Sacyl en función de las necesidades actuales de cada uno. Los 35 respiradores, que han llegado en un camión atravesando diversas vicisitudes fronterizas, forman parte de un lote de 100 equipos adquiridos por la Junta pero que por problemas burocráticos han tardado más de lo previsto en llegar a España -es de destacar en este sentido la colaboración de la Embajada de España en Estados Unidos para solucionar todos los problemas-, señala a través de un comunicado.

13.15

La crisis del coronavirus se está ensañando con las residencias de personas con discapacidad intelectual, un colectivo que suplica ser considerado de extrema «fragilidad» y que ha lanzado un grito de auxilio ante la falta de material sanitario y tests para detectar los contagios de COVID-19. La emergencia que ha causado la pandemia, castigando a los sectores más vulnerables de la población, no deja margen de maniobra para los centros de personas con discapacidad intelectual, que están desbordados, con plantillas cada vez más reducidas y sin los equipos de protección necesarios para hacer frente al virus.

13.10

El vicepresidente primero del FC Barcelona, Jordi Cardoner, ha dado positivo en coronavirus, aunque se encuentra en buen estado y confinado en su casa . El club catalán ha confirmado sábado a EFE la información que ya dio ayer viernes por la noche el portal Metrópoli y agregó que el vicepresidente se encuentra en buenas condiciones. El FC Barcelona hace semanas que envió a todo su personal a casa así como a sus deportistas , manteniéndose reuniones entre los diferentes estamentos, igual que en el ámbito directivo, a través del apoyo telemático.

13.00

El gobierno italino esta preparando un real decreto con el que liquidar el año académico y preparar el retorno a partir de eptiembre. Todos los alumnos pasarían de curso, independientemente de sus notas. El proyecto prevé reanudar las clases presenciales y al actividad normal después del verano.

12.55

Un equipo de investigadores australianos ha demostrado que la ivermectina, un medicamento antiparasitario, puede matar el coronavirus en 48 horas en pruebas «in vitro», según un estudio que publica Antiviral Research. Los expertos de la Universidad de Monash en Melbourne (Australia) advierten de que las pruebas se han realizado en cultivos celulares y que aún es necesario realizar ensayos en personas. Una sola dosis de ivermectina «podría detener el crecimiento del SARS-CoV-2 en un cultivo celular, erradicando de manera efectiva todo el material genético del virus en un plazo de 48 horas».

12.52

Los fallecidos por coronavirus en Países Bajos aumentan de 164 a 1651 personas en un día, según el último balance del ejecutivo holandés.

12.45

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá , ha reiterado este sábado que "nadie va a perder el curso por esta crisis" al mismo tiempo que ha recordado que vienen ahora unos días de "descanso escolar sin deberes" ante la Semana Santa.

12.45

Una decena de mujeres vestidas de negro y mantilla, portando una vela, han simulado desfilar en una procesión saltándose el confinamiento decretado por el estado de alarma en Porcuna (Jaén). Los hechos se produjeron este viernes sobre las nueve de la noche, cuando las mujeres, después de estar en los balcones decidieron bajar a la calle y desfilar en dos filas separadas, según ellas mismas han reconocido en sus cuentas de facebook y se puede ver en varios vídeos grabados por los vecinos que se han hecho virales. Puedes leer la noticia completa aquí .

12.40

Un avión con 120.000 test rápidos del coronavirus ha aterrizado esta sábado en Barcelona, procedente de China, que irán destinados a efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional así como para personal sanitario de Madrid y Castilla-La Mancha. Esta mercancía ha sido adquirida por el Gobierno de Castilla -La Mancha, el Grupo Hospitalario Quirón y la compañía médica ASISA, según informa la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). 25.200 test están destinados a miembros de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto se distribuirá entre personal sanitario de Madrid y Castilla- La Mancha.

12.38

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha lanzado la campaña « #AlimentáisNuestraVida » para agradecer a agricultores, ganaderos, pescadores, cooperativas, industria alimentaria, mayoristas, comercio minorista, distribución y logística su esfuerzo y trabajo para abastecer a la población en el estado de alarma . Según informa Agricultura, la campaña está formada por vídeos que se difundirán en redes sociales, en los que artistas y periodistas (Susana Griso, Ana Rosa Quintana, etc....), que se han sumado a la iniciativa del ministerio, reconocen el gran trabajo realizado por estos profesionales del campo, del mar y del resto de la cadena alimentaria.

12.30

El PP ha pedido al Gobierno en el Congreso que encargue a un comité científico independiente la realización de un informe independiente que calcule el número de vidas que hubieran podido salvarse en el caso de haber adoptado las medidas el 2 de marzo, cuando la Comisión Europea alertó del «alto peligro» del coronavirus.

12.20

El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, Felipe González, ha apuntado que la situación exige «máximo consenso» con la oposición y los agentes sociales . González ha considerado que el Gobierno «tiene que contar con todas las fuerzas políticas para llegar al máximo consenso» en las medidas que hay que tomar en la crisis del coronavirus y, por lo tanto, cree que «no tiene ningún sentido» que el Parlamento esté paralizado . De la misma manera, cree que debe mantenerse un diálogo «permanente» con los interlocutores sociales y avisa que «los gestos de menosprecio» restan «capacidad de presente y de futuro».

12.10

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha enviado este sábado una carta al presidente del Gobierno en la que le insta a impulsar un gran acuerdo nacional con los partidos y agentes sociales del país ante los «efectos devastadores» del Covid-19 . Unos Pactos de Reconstrucción Nacional que deberían convertirse, a juicio de Ciudadanos, en «la versión del siglo XXI de los Pactos de la Moncloa» suscritos en la Transición. Arrimadas, a quien este sábado llamará Sánchez para comunicarle su decisión sobre una nueva prórroga del estado de alarma, ya solicitó a Sánchez una reunión entre líderes de los distintos partidos políticos para buscar el consenso y huir de la improvisación en la toma de decisiones.

12-10

La ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, ha confirmado este sábado que se han constatado 600 casos de coronavirus entre las filas del Ejército francés, actualmente inmerso en una operación antiterrorista en África, aunque ha asegurado que la capacidad de sus fuerzas sigue inalterada. «La situación está evolucionando, y la estamos siguiendo muy de cerca. Pero nuestra capacidad operativa no ha recibido impacto alguno».

11.50

En concreto, los nuevos positivos han sido 7.026 frente a los 7.472 del balance de ayer y los fallecidos también bajan, 809 registrados en las últimas 24 horas por los 932 de ayer. Y de igual modo las recuperaciones siguen subiendo, hoy han sido 3.706 curados más, según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad.

11.35

Datos actualizados de España: El país registra un total de 124.736 casos positivos tras 7.026 nuevos positivos en 24 horas. Actualmente, en la UCI se encuentran 6.532 personas ingresadas. Los fallecidos alcanzan los 11.744 personas tras la muerte de 809 personas ayer. Los curados ya son 34.219 en total.

11.23

El presidente de la Generalitat , Quim Torra , se ha dirigido por carta a todos los alcaldes catalanes para emplazarlos a exigir «juntos» al Estado una inyección de liquidez económica, así como reformas legislativas que beneficien a las administraciones locales para afrontar las consecuencias del coronavirus.«Juntos tenemos que conseguir del Gobierno del Estado la suspensión de la regla del Gasto, la flexibilización de la Ley de Contratación Pública y la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local» para que los ayuntamientos puedan trabajar para la recuperación económica, ha escrito Torra en la misiva consultada por Europa Press

11.18

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, y el canciller chino, Wang Yi, acordaron cooperar para ayudar a África a enfrentarse a la crisis del coronavirus. Según la Delegación de la UE en China, Borrell y Wang mantuvieron el viernes una conversación telefónica en la que trataron la lucha contra el coronavirus y la agenda bilateral entre la Unión y el país asiático.

11.15

Esta madrugada ha fallecido a consecuencia del coronavirus el agente de la guardia civil Manuel Matías Fernández Zurdo, destinado en el Subsector de Tráfico de Madrid-Sur, informaron en fuentes de la Benemérita. El agente fallecido había nacido en 1964 y entró en el cuerpo en 1984, con 20 años. Desde 1999 estaba destinado en el mencionado Subsector de Tráfico en Leganés.

11.12

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparado este sábado a los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con aquellas personas que están de baja por maternidad o paternidad. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Díaz ha subrayado que los trabajadores inmersos en un ERTE «no son parados», porque siguen afiliados a la Seguridad Social. Me gusta comparar (esa situación de ERTE) con el permiso de maternidad o de paternidad, porque una mujer que está de permiso, no está en el paro", ha asegurado la ministra, que ha concluido que lo mismo sucede con los afectados por un expediente temporal: « Con naturalidad, al acabar el ERTE, el trabajador se incorpora a su puesto de trabajo» , ha dicho.

10.43

El Gobierno ha publicado una orden en el BOE autorizando el uso de bioetanol, un alcohol de origen vegetal que se encuentra en revisión , en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos ante la "gran demanda" provocada por la crisis del coronavirus. Esta medida se adopta con el fin de poder abastecer el mercado con soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos necesarios para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, según explica la orden ministerial del Ministerio de Sanidad publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

10.30

La Secretaría de Estado de Comunicación que dirige el periodista Miguel Angel Oliver ha rechazado la propuesta que le presentaron las asociaciones de la prensa APM y FAPE, las principales en este sector en España, para terminar con el filtro de las preguntas impuesto por el Gobierno en las ruedas de prensa desde que se instauró el estado de alarma, y que se celebran por motivos de seguridad sanitaria sin presencia física de los periodistas, que han de remitir sus preguntas a través de un chat habilitado para ello.

10.20

El centro de atención en España está hoy en la decisión que tome el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre pedir o no al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma y en qué condiciones. Lo que ya adelantó en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando informó de que el presidente tomará la decisión después de sendas reuniones con el consejo de científicos que le asesora y con el Comité Técnico de Gestión del coronavirus. Al final de estas reunionesy tomada la decisión, Sánchez se pondrá en contacto con los líderes de los partidos políticos, puesto que la prórroga necesita contar con la autorización de la Cámara Baja. Una prórroga que podría fijarse en 15 días más, hasta el 26 de abril.

10.20

El Papa empezará a celebrar este domingo 5 de abril, Domingo de Ramos, una Semana Santa atípica por las medidas de seguridad y sin fieles con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus. El Vaticano ha cancelado la gran procesión del Domingo de Ramos y en cambio está previsto que Francisco celebre una misa dentro de la basílica. La Oficina de prensa de la Santa Sede ha informado del blindaje absoluto y ha especificado que los oficios de Semana Santa se celebrarán en el altar de la Cátedra de la basílica de San Pedro, y no bajo el baldaquino.

9.33

Son toneladas de material sanitario como respiradores, test de diagnóstico, mascarillas o guantes las que han llegado a España durante esta semana para reforzar la lucha contra el coronavirus en hospitales y otros centros sanitarios, así como en residencias. El Ministerio de Sanidad ha puesto hasta el momento a disposición de las comunidades más de 36 millones de unidades de material de protección: más de diez millones de mascarillas, casi diez millones guantes de nitrilo, un millón de test rápidos, algo más de 65.000 batas desechables e impermeables, 84.027 buzos, más de 35.000 gafas de protección y decenas de respiradores, entre otros.

9.31

Hipódromo de la Zarzuela, sociedad gestora del recinto madrileño, ha anunciado el aplazamiento de las dos últimas jornadas del mes de abril, correspondientes a los domingos 19 y 26, dado el estado de alarma que vive España por la crisis del coronavirus. Los grandes premios, que debían arrancar ese día 19 y continuar en semanas sucesivas, tendrán por tanto un nuevo calendario.

9.19

El Gobierno de Japón ha confirmado este sábado 314 casos nuevos de coronavirus en el país, la primera vez que se rebasa el umbral de las 300 muertes diarias, al inicio de un nuevo fin de semana en el que la capital, Tokio, se encuentra ya en cuarentena 'de facto'. Los residentes de la capital se encuentran recluidos en sus casas a petición de la gobernadora, Yuriko Koike, y ante la reticencia del primer ministro, Shinzo Abe, a declarar el estado de emergencia por el impacto económico que podría representar en un país que estima pérdidas de 36.000 millones de dólares solo por aplazar los Juegos Olímpicos.

9.14

La posible reanudación de la Eredivisie en junio ha producido un cisma en el balompié neerlandés. El Ajax, el PSV y el AZ Alkmaar han pedido finalizar la temporada, mientras el Feyenoord, que tenía la esperanza de colarse en los puestos de Liga de Campeones, apuesta por continuar. La paralización del fútbol por el COVID-19 mantiene a los clubes europeos en la incertidumbre. La reunión telemática convocada por la UEFA el pasado miércoles arrojó luz sobre las intenciones de las federaciones, pues se dejó margen para acabar con las competiciones ligueras antes del 3 de agosto.

9.10

El calendario del ciclismo internacional ha quedado en el dique seco después de la decisión de la UCI de aplazar todas las carreras hasta el 1 de junio. Sin primavera, las tres grandes miran con inquietud su futuro: El Tour resiste la tormenta del coronavirus, el Giro pide fecha y la Vuelta mantiene los planes. Todas las miradas se centran en el Tour, que se resiste a los datos demoledores de la pandemia y se ciñe, de momento, a las fechas previstas, del 27 de junio al 19 de julio. A mediados de mayo tomará la decisión, asegura su director, Christian Preudhomme, pero deja claro que el Tour sin público, como propone el Gobierno francés, no se va a celebrar.

9.05

La industria del motor en España, que tiene paralizada su actividad por la Covid-19, ha dedicado sus instalaciones y medios a la producción de los mecanismos de protección que más necesitan los sanitarios, como mascarillas y pantallas protectoras, y a fabricar respiradores artificiales. Otras marcas que no tienen plantas en España, como son Hyundai, Kia, Toyota, Land Rover o Fiat Chrysler Automobiles (FCA), han puesto a disposición de los facultativos sus flotas para que éstos puedan desplazarse con total seguridad a los domicilios de los pacientes o para trasladar el material que requieran.

9.02

El Gobierno de Venezuela ha enviado una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que protesta contra la «monstruosa agresión» recibida de EEUU con la connivencia de Colombia al emitir una orden de detención contra el presidente del país, Nicolás Maduro, por «narcoterrorismo, por instar al inicio de una transición política forzosa en el país, y por enviar buques de guerra a la región en plena crisis mundial por la pandemia de coronavirus». El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves el inicio de un despliegue de buques de guerra, aeronaves y tropas en el Caribe y el Pacífico como parte de una operación antinarcóticos diseñada para frenar el tráfico de drogas en la región, bajo el control del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

8.44

Un total de 54 pasajeros y tripulantes del crucero 'Artania', operado por la compañía alemana Phoenix Risen y ahora anclado en el puerto australiano de Freemantle, están contagiados de coronavirus según el último balance de las autoridades médicas. Los casos han aumentado en cinco durante las últimas horas, según ha confirmado el ministro de Sanidad del estado de Australia Occidental, Roher Cook, mientras que los equipos de desinfección han comenzado a trabajar en el interior del navío «para asegurarse de que está lo más limpio posible».

8.43

El púgil búlgaro Kubrat Pulev no ha podido viajar a California para llevar a cabo sus entrenamientos de cara a la pelea por el título de los pesos pesados que posee el inglés Anthony Joshua. Mientras que Pulev indicó que su deseo es permanecer durante un tiempo en California entrenando con miras al combate, la empresa promotora de la pelea, la Matchroom Boxing Eddie Hearn, dijo que la cancelaba.

8.41

Metro de Madrid clausurará a partir de este sábado un total de 44 vestíbulos y 183 accesos de su red para «minimizar riesgos» entre sus empleados frente al coronavirus, que ya no tendrán que trabajar en estos espacios. Esta medida permite, también, optimizar recursos y adaptarlos a la nueva situación en tareas de limpieza, vigilancia o mantenimiento, entre otras, según detallan desde el Ejecutivo autonómico.

8.37

El Gobierno permite el uso especial de bioetanol, un alcohol de origen vegetal cuya utilización se encuentra en revisión, para la producción de geles hidroalcohólicos desinfectantes de manos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado una orden del Ministerio de Sanidad en el que se especifican las medidas especiales para utilizar bioetanol en estas soluciones, con el objetivo de hacer frente a la gran demanda de estos productos de desinfección de manos que ayudan a prevenir posibles contagios por coronavirus.

8.32

La NBA propone que los jugadores tomen una reducción de sueldo del 50 por ciento a partir del 15 de abril, a lo que la asociación de estos, la NBPA, ha respondido que solo aceptarán una disminución del 25 por ciento y a partir del 15 de mayo. Según publica «The Athletic», ambas partes discuten qué hacer financieramente si la temporada regular 2019-20 no se reanuda, incluida la posibilidad de retener hasta el 25 por ciento de los salarios restantes de los jugadores en un depósito de la liga.

8.15

Cientos de millones de personas guardaron hoy tres minutos de silencio en China por los fallecidos a causa de la pandemia de coronavirus, mientras sonaban las sirenas antiaéreas junto a miles de bocinas de automóviles, trenes y barcos a lo largo de todo el país. A las 10 horas locales (02.00 GMT) los ciudadanos se quedaron en pie en las aceras en silencio, mientras los automovilistas tocaban las bocinas de sus coches y sonaban las sirenas colocadas en casi cada esquina de las ciudades para alertar a la población ante una catástrofe. Efe constató como en la capital Pekín, mucha gente sola y también varias personas en grupo se juntaban en silencio, cubiertos con mascarillas, durante tres minutos en recuerdo de las hasta el momento 3.326 víctimas mortales del coronavirus.

8.13

Surinam ha registrado este viernes su primera muerte a causa del coronavirus, según han anunciado las autoridades del país. Se trata de la séptima persona contagiada con el Covid-19 en el país, que hasta el momento ha registrado diez casos positivos de la enfermedad y una recuperación, ha precisado el diario local 'De Ware Tijd'.

8.06

Islas Malvinas ha confirmado este viernes su primer caso positivo de Covid-19, una persona que lleva bajo observación médica desde el 31 de marzo por mostrar síntomas similares a los del coronavirus. Asimismo, el paciente, que por el momento no necesita estar conectado a un respirador, se encuentra en una condición estable, según ha informado el diario local 'Penguin News'. «Sabíamos que iba a llegar el día en el que tendríamos que confirmar nuestro primer caso y, con respeto, hemos sido afortunados de haber estado libres de coronavirus hasta ahora, cuando tenemos que tener tiempo para planear nuestro enfoque dentro de los hospitales y también desde una perspectiva más amplia», ha señalado la directora médica de la Base Aérea Monte Agradable, Rebecca Edwards, donde está ingresado el paciente.

8.04

La Misión Permanente de México ante Naciones Unidas ha presentado este viernes un proyecto de resolución al organismo que propone el acceso «efectivo» a medicinas, pruebas diagnósticas, vacunas y equipo médico que se requiere para combatir la pandemia del coronavirus. Según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores mexicano, el proyecto, 'Cooperación internacional para asegurar el acceso global a los medicamentos, vacunas y equipo médico necesario para enfrentar la pandemia del Covid-19', constituye una continuación de lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó en la reunión del G20 celebrada la semana pasada.

8.01

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que invocará la Ley de Producción de Defensa «para prohibir la exportación de los escasos suministros sanitarios y médicos por parte de actores sin escrúpulos y especuladores», en el marco de la crisis del coronavirus. El Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias trabajarán en este asunto para «prevenir la exportación de respiradores N95, mascarillas quirúrgicas, guantes y otros equipamientos de protección», ha afirmado Trump la rueda de prensa del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca.

6.57

La Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) informó este viernes de la suspensión oficial de las finales de la Liga de Naciones, la Clasificatoria a la Copa Oro y el Campeonato Caribeño de Clubes Concacaf Flow por causa de la pandemia del coronavirus. «Dada la situación actual de salud pública, y luego de consultar con la FIFA sobre el calendario internacional de fútbol, hemos tomado la decisión de suspender las tres competiciones regionales», informó la Concacaf a través de un comunicado oficial. «La decisión se ha dado después de estudiar en profundidad todo la situación de salud que se vive en la región», añadió. Las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2020 estaban programadas para disputarse del 4 al 7 de junio de 2020 en las áreas de Houston y Dallas, en el estado de Texas

6.31

El Salvador reportó este viernes 10 nuevos contagios de COVID-19, con lo que el número total de casos positivos ascendió a 56, mientras que los fallecidos suman 3, con la muerte hoy de un sexagenario. Según la última actualización de información en el sitio web oficial covid19.gob.sv., de los 56 casos positivos, en los que se cuentan las tres personas fallecidas por el virus, 6 son locales y 50 importados; y del total de las personas contagiadas 20 son mujeres y 36 hombres. Los datos indican que 38 de los 56 pacientes se encuentran en estado «estable», 6 en «moderado», 5 «grave» y 4 están en estado «crítico», y la mayoría de afectados se encuentran entre los 60 y los 79 años, con 18 casos.

6.30

El Gobierno de Corea del Sur decidió hoy extender su recomendación de distanciamiento social durante al menos dos semanas, debido a la continuidad de los contagios del nuevo coronavirus cuyo ritmo no obstante se ha ralentizado. «No tenemos otra opción que continuar con una intensa campaña de distanciamiento social por un tiempo», dijo el primer ministro surcoreano, Chung Sye-kyun, al término de una reunión del Ejecutivo para analizar la evolución de la situación del Covid-19 en el país. El Gobierno viene recomendado a los ciudadanos mantener una distancia entre ellos de al menos dos metros desde que el país registró su primer contagio del nuevo coronavirus el pasado 20 de enero.

6.30

Las autoridades sanitarias de México reportaron este viernes 118 nuevos contagios de la COVID-19 para acumular 1.688 casos confirmados con 60 fallecimientos, diez muertes más en las últimas 24 horas. José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, precisó en una rueda de prensa en Ciudad de México que la tendencia en el aumento de infectados se ha mantenido de forma similar a lo largo de la semana en el país.

6.30

Investigadores brasileños trabajan en el desarrollo de una vacuna que usa el virus de la influenza como vector para que el organismo produzca anticuerpos contra el nuevo coronavirus, informaron este viernes fuentes científicas. El proyecto, aún en nivel inicial, es coordinado por el Grupo de Inmunología de Enfermedades Víricas de la estatal Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) en el estado brasileño de Minas Gerais pero cuenta con el apoyo de investigadores de entidades vinculadas al Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Vacunas.

6.30

El número de casos confirmados de COVID-19 en Florida (EE.UU.) aumentó a 10.268 de los cuales 170 han resultado hasta ahora fatales, según las últimas cifras del Departamento de Salud del estado, donde por primera vez desde este viernes rige el confinamiento obligatorio en todo el territorio. Las cifras difundidas este viernes por la tarde muestran que todos los indicadores del avance de la enfermedad siguen creciendo. El jueves cerró con 9.008 casos confirmados, 1.260 menos que el cierre de hoy.

6.30

El número de fallecidos en Cataluña por el coronavirus en las últimas 24 horas ha bajado de los 242 el jueves a 173 contabilizadas este viernes y el total de muertos causados por la pandemia en esta comunidad se eleva ya a 2.508. Según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado, también ha bajado el número de positivos nuevos, 1.274 frente a 1.656 el jueves, y la cifra total de contagiados se sitúa en 24.734. Del total de afectados por el coronavirus en Cataluña, 2.108 personas se hallan en estado grave y 3.886 son profesionales sanitarios.

6.30

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y portavoz del Comité Científico para la Emergencia Sanitaria, Luis Serra, ha afirmado este viernes que Canarias ya ha superado el pico de contagios por Covid- 19, e incluso «estamos dejando atrás el pico de nuevas hospitalizaciones». En una entrevista en Canarias Radio, Serra ha asegurado que Canarias afronta la «fase descendente» de la enfermedad, con lo cual, «si la gente continúa con el confinamiento y los sanitarios siguen trabajando en primera línea, no cabe duda de que empezaremos a ver una disminución en la curva de personas hospitalizadas», ha remarcado.

6.30

Un policía nacional jubilado, de 74 años, se ha convertido esta medianoche en la segunda víctima mortal del coronavirus en Ceuta tras fallecer en la UCI del Hospital Universitario de Ceuta, donde llevaba ingresado desde hace diez días. Según han informado a Efe fuentes del entorno familiar y ha confirmado en un comunicado el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), el agente fue la primera persona en Ceuta que ingresó en la UCI, donde unos días después lo hizo un amigo de su mismo bloque, también de 74 años, que falleció días más tarde.

6.30

La Unión Europea (UE) completó este viernes la repatriación de 500 ciudadanos europeos que se encontraban varados en Nicaragua por la emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus. El segundo vuelo especial, con 250 europeos, partió hoy del Aeropuerto Internacional de Managua «Augusto C. Sandino» con rumbo a París, Francia, informó el embajador de la UE en Nicaragua, Pelayo Castro, en su cuenta en Twitter.

6.30

La ciudad de Nueva York ha enviado este viernes un mensaje de emergencia a través de los teléfonos móviles para recabar personal sanitario voluntario ante el desbordamiento del sistema de salud en el estado, epicentro del coronavirus en Estados Unidos. A las 17.20 hora local han sonado las alarmas de los teléfonos móviles que se activan cuando las autoridades envían mensajes de alerta a la población, habitualmente por algún fenómeno meteorológico extremo o por la desaparición de menores.

6.30

España ha reducido en las últimas 24 horas a más de la mitad la diferencia de 5.000 casos positivos de coronavirus que tenía hasta ayer con Italia, que ha notificado este jueves un total de 119.827 contagiados frente a los 117.717 de nuestro país, que tiene, no obstante, más pacientes en la UCI. El número de enfermos que requieren cuidados intensivos en España es de 6.416, 324 más que ayer, mientras que en Italia actualmente son 4.068 los ingresados en las ucis, solo 18 más que el jueves. Respecto a la cifra de fallecidos, la diferencia se ha acotado muy ligeramente: Italia sigue por delante con 14.681 muertes asociadas a la COVID-19, 3.746 más que las registradas en España, que hoy ha alcanzado las 10.935.