Un terremoto de magnitud 6,8 provoca una alerta de tsunami en el norte de Japón

Un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter ha provocado una alerta de tsunami en la costa norte de Japón, según han informado las autoridades locales, que temen que el nivel de las aguas pueda subir hasta un metro en varias prefecturas.

El epicentro se ha situado unos 85 kilómetros al noreste de la isla de Honshu, la mayor y más poblada del país asiático, según la agencia de noticias oficial Kyodo. La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido una alerta para varias áreas, aunque no prevé que se puedan provocar graves daños.

Aún no se tienen informes sobre posibles víctimas o daños materiales graves. Las autoridades dieron la señal de alerta sobre posibles tsunamis en las prefecturas de Niigata, Yamagata y Ishikawa.

Video of the magnitude 6.8 earthquake in Niigata and Yamagata#Japan#Earthquakepic.twitter.com/EE1BXrEtg3