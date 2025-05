Así será la desescalada en Europa

Italia

Ángel Gómez Fuentes, corresponsal en Roma de ABC, informa de que Italia comienza «la fase 2» el 4 de mayo, de forma escalonada.

Las draconianas medidas actuales sin actividades productivas no esenciales se concluye en Italia el próximo 3 de mayo. En estos días se decide cómo será la llamada «fase 2» de la pandemia del coronavirus. Se piensa que ya después del 25 de abril podrá llegar la autorización para que abran numerosas empresas, desde la moda a las del automóvil, y algunas obras de construcción. Pero deberán seguir un protocolo muy rígido: solo podrán hacerlo las que ya hayan adoptado las medidas adecuadas de protección para los empleados, en particular las de higiene y el respetar el distanciamiento de seguridad entre las personas. A partir del 4 de mayo se iniciará la «fase 2», de forma escalonada. Por ejemplo, las escuelas no abrirán en principio hasta septiembre. Salvo las escolares, el presidente de Lombardía, Attilio Fontana, quiere iniciar todas las actividades, con un eslogan fácil de recordar: las «4 D»; es decir, distancia de seguridad; dispositivos como la mascarilla obligatoria para todos; digitalización, teletrabajo; diagnosis, con test serológicos. Véneto seguirá también a Lombardía. Son dos regiones gobernadas por la Liga de Salvini . No ha sentado bien al gobierno esta decisión de ir a su aire. Frente a esas prisas, el primer ministro, Giuseppe Conte, pide cautela. Ante de adoptar cualquier medida, quiere discutirla con la comisión de técnicos y científicos, con las partes sociales y con las regiones.