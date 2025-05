Coronavirus España en directo: España supera las 20.000 muertes

5.31

La cifra de contagiados con coronavirus en Honduras aumentó este sábado a 472 con 15 nuevos casos registrados, mientras que la de muertos se mantiene en 46, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). De 139 pruebas PCR practicadas hoy, 15 dieron positivo, con los que los contagios subieron a 472, con la «buena noticia de que no hubo muertos», indicó en cadena nacional de radio y televisión el organismo estatal.

Serbia comenzará a suavizar las restricciones impuestas a causa del coronavirus tras la festividad de la Pascua ortodoxa, que se celebra este fin de semana, según ha confirmado este sábado el presidente serbio Aleksandar Vucic. El país aprobó una serie de medidas estrictas de aislamiento para contener la epidemia de coronavirus, entre las que se encuentra un toque de queda de 84 horas durante todo el fin de semana, por lo que los ciudadanos no pueden salir de sus casas desde el viernes hasta el martes por la mañana.

Estados Unidos llegó este sábado a 732.197 casos confirmados de coronavirus, enfermedad que se ha cobrado 38.664 vidas en este país, según cifras difundidas por la Universidad Johns Hopkins, en momentos en que sectores conservadores reclaman la reapertura de la economía tras las medidas de confinamiento decretadas por varios estados para prevenir la expansión de la pandemia. Estos registros señalan que la ciudad de Nueva York, con 13.202 fallecidos, se mantiene al frente de las estadísticas de mortalidad en el país a causa del Covid-19.

Guatemala contabilizó este sábado 22 casos nuevos del Covid-19 en su territorio y suma 257 personas contagiadas en total, incluidos siete fallecidos por la enfermedad, informó una fuente oficial. El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, actualizó la nueva cifra de contagiados en la cadena nacional en la noche de este sábado después de que, durante la mañana, confirmara el segundo y el tercer caso comunitario en el país, en una aldea al noreste del territorio.

Los nuevos casos de coronavirus bajaron el sábado en China hasta 16, nueve de ellos procedentes del exterior, frente a los 27 contagios del día anterior, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. De esta forma, el país asiático continúa su tendencia a la baja entre los nuevos casos «importados» desde el exterior, después de que la semana pasada se registrase un significativo repunte provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia.

En México aumentaron este sábado a 650 los fallecimientos por Covid-19, con 104 nuevos decesos respecto a los 546 del día anterior, y a 7.497 los casos de contagios motivados por esta enfermedad, 622 más que los del reporte del día anterior, informaron las autoridades sanitarias. Los 104 fallecimientos registrados en las últimas 24 horas colocaron a esta jornada como la más alta en decesos y es la primera en que se rebasa el centenar de muertes en un día en México.

Colombia llegó este sábado a los 3.621 casos de coronavirus, 166 de los cuales fallecieron, según informó el Ministerio de Salud en su boletín diario sobre la pandemia que tiene confinadas a millones de personas en el mundo. Según el informe de hoy, hubo 182 nuevos contagiados, 86 de ellos en Bogotá, que sigue teniendo el mayor número de enfermos, con 1.481. El resto de nuevos casos se dieron en los departamentos de Valle del Cauca (23), Huila (16), Risaralda (12), Bolívar (10), Antioquia (9), Cundinamarca y Atlántico (6), Amazonas (3), Chocó, Quindío y Norte de Santander (2), y uno en Córdoba, Nariño, La Guajira, y Meta.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra ha anunciado este sábado que se prorrogará sin fecha definida el reinicio de las clases presenciales en las escuelas por prevención ante la pandemia del coronavirus. «Ya no será el 4 de mayo porque no podemos exponer a los estudiantes», ha trasladado el mandatario, que ha aprobado esta medida por decreto tras seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud.

Panamá registró cuatro muertes más que elevan a 120 las defunciones por Covid-19, y sumo 63 nuevos casos para un acumulado de 4.273 contagios confirmados, dijeron este sábado las autoridades de salud panameñas. Una cantidad de 3.664 pacientes están en aislamiento domiciliario con síntomas leves, de los que 888 se encuentran en hoteles que funcionan temporalmente como hospitales. Un total de 349 pacientes están hospitalizados, 254 en sala y 95 en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Argentina confirmó este sábado 81 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios ascendió a 2.839, mientras que los fallecidos suman 132, tras registrarse hoy tres nuevas muertes por coronavirus. El informe diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los decesos verificados en el último día corresponden a tres hombres, dos de 27 y 47 años, residentes en la provincia de Buenos Aires, y uno de 88 años residente en la capital argentina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que la respuesta a la pandemia del coronavirus «no debe de ser una caza de brujas partidista» y ha incidido en la importancia de «trabajar unidos». Trump ha asegurado que algunas personas están intentando llevar esta situación «a la política», a la vez que ha acusado a varios senadores demócratas de ser «desagradables y groseros» con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

El primero ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este sábado las primeras medidas para relajar las restricciones impuestas en Israel a causa del coronavirus, entre las que se encuentran la apertura de algunos comercios. Netanyahu ha asegurado que se eliminarán algunas de las restricciones impuestas a las industrias a nivel nacional, los comercios y las libertades a partir de este mismo domingo, aunque ha calificado este proceso de «prudente y gradual». También, entre las nuevas medidas, se encuentra la vuelta al trabajo de algunos trabajadores de industrias manufactureras y de servicios, aunque con restricciones, según ha informado el diario «Times of Israel».

El Gobierno de Uzbekistán ha decidido este sábado ampliar las medidas de cuarentena impuestas a la población en su lucha contra el coronavirus hasta el próximo 10 de mayo. «Las medidas restrictivas, así como el régimen reforzado para contrarrestar la difusión del coronavirus impuestos por la comisión especial de la república hasta el 20 de abril de 2020 se extienden hasta el 10 de mayo de 2020», ha trasladado el Ejecutivo, según recoge la agencia de noticias rusa Sputnik. El primer caso de Covid-19 en el país se registró el pasado 15 de marzo en una residente que había viajado a Francia y, hasta el momento, hay 1.500 contagios confirmados y cinco fallecidos a causa del virus.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, hizo este sábado un llamamiento a los neoyorquinos a denunciar a aquellos que no cumplan con el «distanciamiento social» de los dos metros para evitar el contagio con el coronavirus. De Blasio colgó un vídeo en su página de Twitter en el que exhorta «a informar de cualquier situación» como la prohibida aglomeración del público o colas, como en los supermercados, donde no se guarde esa distancia. El coronavirus se ha cobrado en Nueva York, epicentro mundial de la pandemia, 13.362 vidas, de las que 8.448 han ocurrido en la ciudad homónima, compuesta por cinco condados.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó este sábado de 540 nuevas muertes en el estado en las últimas 24 horas, una bajada del 25 % aproximadamente, si bien existe una alta preocupación por los ancianos, la población más vulnerable. «Si se observa los últimos tres días, se podría argumentar que ya pasamos la meseta alta y comenzamos a descender», dijo Cuomo en su conferencia de prensa diaria. Hasta el momento se eleva la cifra de fallecidos a 13.362 en el estado de Nueva York, el epicentro mundial del coronavirus, y la ciudad homónima sigue aportando la mayor parte de los fallecidos, con 8.448.

Un total de 8.067 personas han muerto en Cataluña a causa del Covid-19, 186 en las últimas 24 horas, según los datos facilitados por las funerarias diariamente a la Generalitat de Cataluña. Del total de fallecidos, 2.189 han muerto en una residencia, 90 en un centro sociosanitario y 505 en un domicilio, mientras que los casos restantes corresponden a personas cuya defunción ha tenido lugar en hospitales o no son clasificables por falta de información.

El Gobierno argentino ha impuesto el uso obligatorio de mascarilla en el transporte público a partir del próximo lunes y ha recordado que en cualquier caso siguen en vigor las recomendaciones sobre distanciamiento social. Argentina ha confirmado 2.758 casos y 129 fallecidos por la nueva enfermedad. «Establécese el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para las personas que permanezcan o circulen en los servicios de transporte de pasajeros por automotor y ferroviario de jurisdicción nacional a partir del día 20 de abril de 2020», explica la resolución 95/2020 publicada en el Boletín Oficial.

Pau Gasol, internacional español de baloncesto, piensa que la NBA buscará «soluciones innovadoras» para poder acabar la temporada y que se disputen los playoffs por el título, aunque sin público en los pabellones por la pandemia del coronavirus. «El objetivo de la NBA es que la temporada no se pierda, que se puedan jugar unos playoffs aunque sea sin publico y pueda haber un campeón. Veremos si es posible, se tienen que buscar soluciones innovadoras de volver a la actividad con la máxima seguridad posible, protegiendo a todos. Tengo la sensación de que lo van a conseguir, veremos como», dijo en Vamos. Informa EFE.

Mauritania ha quedado libre de coronavirus después de que hayan sanado todas las personas contagiadas, anunció hoy la oficial Agencia Mauritana de Información. El último caso que quedaba de contagio, el de una estudiante llegada desde Francia, se considera curado tras haber superado los últimos test, dijo un portavoz gubernamental. Sin embargo, las distintas restricciones van a continuar, como son el cierre de las escuelas y de todos los comercios no alimentarios, la interrupción del tráfico aéreo o el terrestre interurbano, el toque de queda nocturno o la anulación de la plegaria del viernes. Informa EFE.

El presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha dicho este sábado que su organización acata «con responsabilidad la nueva prórroga del estado de alarma que anuncia el Gobierno», aunque ello hace necesarias medidas para que puedan salar su actividad o negocio. «Continuar confinados 15 días más los autónomos hace necesario medidas para que puedan salvar su actividad o su negocio. El Gobierno debe escuchar y tomar nota del S.O.S», ha dicho Amor en su cuenta de Twitter. Informa EFE.

El Partido Popular se quejó este sábado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya llamado al líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, para informarle de la nueva prórroga del estado de alarma antes de anunciarla públicamente. Así lo transmiten a Servimedia fuentes populares mientras Sánchez comparece en el Palacio de la Moncloa para confirmar que propondrá una ampliación del estado de alarma hasta el 9 de mayo, aunque con la novedad de que los niños podrán salir a partir del 27 de abril aunque no especifico como serán esas salidas.

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera los casi 2,3 millones de casos y deja más de 157.000 víctimas mortales en 185 países del mundo, de nuevo con Estados Unidos marcando máximos de casos diarios, registrando 30.500 casos en las últimas 24 horas, hasta rebasar los 716.000 y rozando las 38.000 víctimas mortales en medio de enormes tensiones entre la administración Trump y los estados afectados. Informa EP.

Sánchez prorroga la alarma hasta el 9 de mayo, y advierte de que no será la última. Apunta a que todavía es pronto para medidas generales de desconfinamiento. Lea la noticia completa aquí .

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado este sábado un acuerdo con Washington para una prórroga de 30 días a las restricciones instauradas en la frontera con Estados Unidos debido al coronavirus. El cierre de la frontera terminaba el próximo martes. «Es una decisión importante, que mantendrá a salvo a la gente a ambos lados de la frontera», ha afirmado Trudeau durante su comparecencia diaria por el coronavirus. Informa EP.

El Vaticano ha donado respiradores a hospitales de Siria, Jerusalén y Belén y equipos de diagnóstico a Gaza para que esas zonas puedan afrontar la pandemia y asistir mejor a las personas contagiadas por coronavirus. Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, la donación ha sido canalizada a través de la Congregación para las Iglesias Orientales que ha instituido un fondo de emergencia siguiendo las instrucciones del Papa, tras la solicitud de las nunciaturas apostólicas. Además, está en estudio las peticiones de ayuda provenientes de otros lugares. Informa EP.

Sánchez comparecerá en La Moncloa a partir de las 20.15 horas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este sábado desde La Moncloa a partir de las 20.15 horas en una rueda de prensa telemática, según ha comunicado la Secretaría de Estado de Comunicación. Así, Sánchez informará un sábado más a los españoles sobre el progreso del estado de alarma cuando se cumplen seis semanas desde que entrara en vigor.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha denunciado este sábado una nueva «oleada» de robos en farmacias en Buitrago de Lozoya, San Agustín de Guadalix, La Cabrera, Villanueva del Pardillo, Navalcarnero, Las Matas y en Vallecas. Los robos se han producido durante esta madrugada en al menos seis municipios del norte de la Comunidad de Madrid. Más allá de los daños materiales, no ha habido que lamentar daños personales, según informó la institución. Lee el texto completo .

La Comunidad de Madrid registra hasta este sábado un total de 7.132 fallecidos con coronavirus desde que comenzó la pandemia, lo que supone el 35,5 por ciento del total nacional y 125 muertes más durante las últimas 24 horas. Además, según los datos del Ministerio de Sanidad, los contagiados en la región se ralentizan de forma notable con 953 casos positivos de Covid-19 más con respecto a ayer viernes, hasta llegar a los 52.946 infectados.

Los sanitarios asintomáticos del área de Pontevedra se someten al test para comprobar si están contagiados.

Sesenta empleados de la UCI del Hospital Santa Lucía de Cartagena, un tercio de la plantilla, permanecen en cuarentena y aislados en sus domicilios como medida preventiva tras haber utilizado hasta el pasado miércoles las mascarillas FFP2 que incumplen las garantías necesarias para proteger a quienes atienden directamente a pacientes con coronavirus, según informa "La Verdad" . En la Región, la Consejería de Salud ha retirado en las últimas horas una partida de 15.000 protectores de la empresa Garry Galaxy , autofiltrantes, distribuidas por el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas.

El Departamento de Estado ha asegurado , según informa "The Wall Street Journal", que entre las restricciones de productos de exportación a China se incluyen material médico (mascarillas, test de pruebas...) al considerar que Estados Unidos lo necesita para combatir el coronavirus. En ese sentido, los productos fabricados por 3M, Owens & Minor, PerkinElmer se encuentran en almacenes.

El gobierno catalán ha aprobado hoy plantear al Gobierno central que permita que a finales de la próxima semana los niños puedan salir de casa por turnos de edad, a partir de las 12.00 horas, manteniendo precauciones, como las distancias, usar mascarillas, no entrar en tiendas y que sean paseos cortos. El gobierno catalán, que no tiene potestad para ello dado que las competencias están centralizadas en el Ministerio de Sanidad, jugó a la confusión presentando como un plan firme lo que en realidad es solo una propuesta. El ejecutivo solo ha acertado a decir que no entenderían que el Gobierno no aprobase el plan, pero sin aclarar qué hará la Generalitat si no es así.

El presidente del Schalke 04, Clemens Tönnies , ha ofrecido a la liga alemana de fútbol (DFL) el laboratorio de su empresa procesadora de carne, Tönnies Group , para realizar pruebas de coronavirus. "Hubo una conversación. La decisión ahora recae en la DFL. Si tienen suficiente capacidad para hacer las pruebas, lo pondremos a disposición de otros", confirmó Tönnies a dpa este sábado, mientras que la DFL no quiso hacer comentarios sobre el tema.

La Mesa del Turismo ha tachado de «barbaridad y temeridad» las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ayer se aventuró a afirmar en una entrevista televisiva que el turismo no podrá reactivarse hasta finales de año, al igual que la cultura y el ocio. «Un anuncio contradictorio con la postura de otros miembros del Gobierno que, desde la prudencia, han evitado hasta el momento poner fechas a la desescalada», subrayan desde esta asociación profesional. Lee la noticia completa aquí .

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido entre ayer y la madrugada de este sábado a 14 personas en Baleares, ocho en Mallorca y seis en Ibiza, por incumplir las restricciones del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Entre los arrestados se encuentra un hombre que se hizo pasar por sargento del Ejército de Tierra en el municipio mallorquín de Consell.

Brasil bate récord de muertos diarios mientras comienza la sobrecarga en los hospitales. Las autoridades brasileñas han informado de 217 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, un máximo diario desde que comenzó la epidemia, que se ha cobrado ya 2.141 muertos en el país, el más afectado de América Latina. El número de casos positivos en las últimas horas también ha marcado un máximo, con 3.257, por lo que son ya 33.682 los confirmados en total, según datos del Ministerio de Sanidad recogidos por la agencia de noticias oficial. Este máximo de fallecidos supone un incremento del 11 por ciento con respecto al viernes, mientras que el aumento de positivos es de un 10 por ciento. Sao Paulo concentra el mayor número de muertes (928) y triplica al segundo, Río de Janeiro (341).

La OMS no está segura de que la presencia de anticuerpos en la sangre brinda protección total contra la reinfección con el nuevo coronavirus, según explican los expertos de la organización. "No hay evidencias de que los supervivientes de coronavirus generen inmunidad".

Sanidad ha presentado hoy los datos de la evolución de la pandemia de coronavirus con un nuevo informe, con el que el Ministerio insiste en no incluir en el cómputo global de los contagiados a aquellas personas que han dado positivo en el test de anticuerpos y que no hayan tenido síntomas. Lee toda la información completa .

El número de trabajadores de residencias de mayores de Bizkaia que han dado positivo en la prueba de detección del Covid-19 ascienden a 302, mientras que otras 256 empleadas han tenido que ser sometidas a aislamiento sin tener la confirmación de estar contagiadas, según la Diputación Foral, según informa EFE.

«El comité científico no tiene dudas del impacto de las medidas tomadas y sabe que no se puede eliminar de un día para otro todas las medidas de control. », ha afirmado Simón. A pesar de «los datos variables» por el cambio de criterio en el cuenteo de los casos y los fallecidos por el coronavirus, estamos «ante una fase de descenso» de la pandemia en España.

«En España se cuentan todos los fallecidos (...) El problema es cómo interpretamos la información», ha dicho Simón respecto a los casos sospechosos pero no confirmados.

Respecto al fin del confinamiento, ha afirmado: «No podemos tirar por tierra todo el esfuerzo que estamos haciendo». Y respecto al lío de datos, ha aseverado: «No se pueden hacer los cambios instantáneamente (...) Hoy los datos son mejores que ayer». «Los datos que da el ministerio son los datos que nos dan las comunidades autónomas (...) Tenemos que tener información para poder interpretar los nuevos datos que vamos teniendo», ha apuntado.

«Uno de los objetivos era incrementar la capacidad diagnóstica», ha dicho Fernando Simón. Así, ha confirmado que se ha aumentado en las últimas tres semanas la capacidad diagnóstica ha aumentado, y ha pasado de unas 200.000 pruebas la última semana de marzo a más de 400.000 la semana pasada, según los datos de Sanidad.

María Pilar Allué , comisaria principal de la policía nacional, ha comenzado lanzando un mensaje de ánimo para todos los afectados por coronavirus. Después, ha lamentado la conducta de algunas personas que no respetan las normas: «Lamentablemente, algunos se empeñan en ponerlo difícil con sus conductas incívicas». Las propuestas de sanción por no respetar el estado de alarma, ha informado, ya asciende a más de 156.000 personas, con 4.687 propuestas fechadas ayer.

Comienza la rueda de prensa del comité técnico. «Tenemos información lo suficientemente sólida», explica Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, sobre los datos que se han ofrecido hace unos minutos. «Seguimos con unas cifras altas de fallecidos que nos gustaría ver reducidas lo antes posible», continúa, haciendo referencia a los 565 nuevos fallecidos por conoronavirus que se han registrado en las últimas 24 horas.

El papa Francisco ha donado respiradores a varios hospitales de Siria y equipos de diagnóstico a Gaza para ayudar a la asistencia contra la pandemia del coronavirus, según ha informado hoy la Santa Sede en un comunicado.

El jefe de neurocirugúa del Hospital Puerta del Hierro, el doctor Jesús Vaquero , ha fallecido este viernes y aumentan ya a siete los profesionales sanitarios fallecidos por coronavirus, tal y como informa EFE.

España ha registrado en las últimas 24 horas 4.499 casos de coronavirus y 565 muertes, según datos del Ministerio de Sanidad. La cifra total de muertos en nuestro país a día de hoy es de 20.043 y los contagios detectados ascienden a 191.726. Además, ya se han curado 74.662 personas.

Varias regiones del sur de Italia han pedido mantener las restricciones de movimiento para contener la pandemia, después de que el norte, la zona más afectada por el coronavirus, esté presionando al Gobierno para acelerar la reapertura del país, tal y como informa EFE.

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ha afirmado, según recoge Servimedia, que incluir como fallecidos por Covid-19 todos los casos de neumonía sin comprobar la presencia del virus supone «un error evidente que sobreestima la mortalidad» de esta enfermedad, aparte de generar confusión en las estadísticas y dificultar el seguimiento de la pandemia.

Al menos 53 sacerdotes han fallecido en España como consecuencia del coronavirus Covid-19, según el recuento realizado por Europa Press con datos de 56 de las 70 diócesis españolas.

El profesor de farmacoepidemiología de la Universidad de Oxford, Dani Prieto-Alhambra, ha firmado en una entrevista en RAC-1 que muchos casos que se diagnosticaron en España como gripe estacional antes de que se detectara el primer caso de coronavirus eran en realidad la Covid-19 porque cree que este virus ya circulaba al menos desde principios de febrero.

Las acciones de la farmacéutica estadounidense Gilead han subido significativamente después de que se hayan conocido los primeros resultados de su medicamento antiviral remdesivir en pacientes con coronavirus. Más de cien pacientes graves por Covid-19 han sido tratados con este medicamento, y muchos han salido adelante. La doctora Kathleen Mullane , quien supervisa un ensayo de este medicamento en la Universidad de Chicago, declaró a «The Times» que algunos pacientes gravemente enfermos se habían recuperado lo suficientemente rápido como para ser retirados de los respiradores en 24 horas. La mayoría, tal y como afirmó, no han necesitado el tratamiento completo de diez días. De 125 pacientes, solo dos han fallecido.

El Consejo General de Enfermería ha achacado a la «caótica y absolutamente descoordinada» gestión del Gobierno el «incesante» contagio por coronavirus de sanitarios sin medidas de protección, por lo que ha reclamado que científicos independientes tomen las decisiones «sin condicionamiento político», tal y como informa EFE. También han calificado "situación muy grave" la retirada por parte del Gobierno de una partida de mascarillas defectuosas que los sanitarios han estado usando al menos diez días.

«En principio los profesionales están bien protegidos (...) Sí que es verdad que los equipos de protección en algunos momentos han estado muy justitos», ha afirmado Fernando Simón, que ha añadido que ha habido momentos en los que «los profesionales han estado al límite». «Todas las epidemias sorprenden», ha zanjado.

«Lo más probable es que el virus vuelva en invierno, pero no podemos estar seguros», ha afirmado Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, durante una intervención en el Canal 24 horas junto a Pedro Duque, el ministro de Ciencia, en la que están respondiendo preguntas formuladas por niños de toda España sobre la pandemia del coronavirus. «Es muy difícil pensar que vamos a poder eliminarlo y erradicarlo completamente del mundo, por lo tanto es muy probable que el invierno que viene vuelva», ha apostillado.

Alemania , por su parte, suma más de 137.000 personas contagiadas 4.000 fallecidos, según el último balance de este sábado publicado por Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas, tal y como recoge Europa Press. Y Estados Unidos ha marcado un máximo de casos diarios con los 30.500 casos registrados en las últimas 24 horas. Rebasan ya los 700.000 infectados y rozan las 31.000 víctimas mortales.

Rusia ha confirmado ya un total de 313 fallecimientos por coronavirus en todo el país desde la declaración de la pandemia mientras que los casos de contagio se cifran ya en los 36.793, según el centro de supervisión del virus en Rusia. «En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 4.785 casos de infección por coronavirus en 79 regiones del país», ha informado el centro, que constata una subida del 15 por ciento en contagios diarios, tal y como recoge Europa Press.

Turquía ha empezado a liberar miles de presos para descongestionar sus cárceles ante el avance del Covid-19, mientras que periodistas, políticos y activistas de la sociedad civil siguen entre rejas. La salida de prisión el jueves del jefe mafioso ultranacionalista Alaattin Çakici, escoltado por cientos de coches con sus seguidores, ha causado una gran controversia a nivel mediático.

El número de casos confirmados de coronavirus en Japón ha aumentado a 10.000. El primer ministro japonés, Los nuevos casos han alcanzado un récord en la capital de Tokio y se teme que los servicios médicos puedan fallar en áreas rurales que albergan a muchas personas mayores.

Cataluña acumula el mayor número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo, con casi 673.000, seguida a distancia por Andalucía, que tiene cerca de 458.000, si bien en ambos casos el número de expedientes presentados es similar y ronda los 90.000. En Madrid, una parte importante de los casi 64.000 ERTE solicitados corresponden a pequeñas empresas que tienen una media de entre uno y diez trabajadores.

Las ayudas de Sánchez a las empresas son seis veces menores que las de Alemania. Te lo contamos aquí.

El Regimiento de Infantería Palma 47 del Ejército de Tierra ha regresado este sábado a Mallorca procedente de Ciutadella tras realizar durante una semana tareas de limpieza y desinfección en las infraestructuras estratégicas de la isla. El contingente, formado por 20 militares y 5 vehículos, ha actuado en seis de los ocho municipios de Menorca.

Al menos 7.000 personas han muerto en las residencias para la tercera edad en Estados Unidos a causa del coronavirus, que ha asolado ya más de 4.000 hogares de ancianos, según ha informado el diario «New York Times», que describe una panorámica desoladora de la situación en estos lugares. En general, alrededor de una quinta parte de las muertes por el virus en Estados Unidos están relacionadas con hogares de ancianos u otros centros de atención a largo plazo.

El ministerio de Sanidad ha actualizado este sábado la lista de medicamentos esenciales para la gestión de la crisis sanitaria de la Covid-19, sobre los que hay que informar de su suministro, abastecimiento y fabricación para asegurar que el mercado cuenta con los productos necesarios.

Las autoridades de Alcorcón (Madrid) han comenzado a distribuir material de protección en las galerías comerciales. «Las medidas de protección sanitarias son fundamentales para prevenir el contagio y proyectar seguridad hacia los vecinos», han recalcado desde el Consistorio. Su vecina Móstoles se ha sumado a la iniciativa de proteger al tejido comercial.

El número de niños infectados con el coronavirus es mucho más extenso de lo que se cree actualmente, según un nuevo estudio de la Universidad del Sur de Florida y el Instituto de la Mujer para la Investigación Social Independiente de Estados Unidos. Este trabajo estima que, por cada niño que requiere cuidados intensivos para el Covid-19, hay 2.381 niños infectados con el virus.

China ha ordenado que cualquier ciudadano de Wuhan que trabaje en enfermería, educación, seguridad y otros sectores con alta exposición al público debe hacerse una prueba de coronavirus si quiere abandonar la ciudad. El gobierno de la provincia de Hubei, de la cual Wuhan es capital, pagará las pruebas.

La pandemia del coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado ya en Estados Unidos más de 700.000 casos positivos, al registrar más de 30.700 en un día, por lo que la nación norteamericana se mantiene como el país más afectado por el Covid-19.

La líder del partido peruano Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, ha pedido el cese de la prisión preventiva que cumple por riesgo del contagio de la pandemia del coronavirus, tras ser detenida en el marco de las investigaciones sobre el caso Odebrecht. «Finalmente, luego de casi tres meses y a pesar de todas las maniobras dilatorias del Ministerio Público, la Sala Penal Nacional nos ha notificado que la audiencia de apelación a la prisión preventiva de Keiko Fujimori será el jueves 23. Vamos con esperanza en busca de justicia» ha indicado su abogada.

Mallam Abba Kyari, el jefe de gabinete del presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha muerto este viernes a causa del coronavirus. «La Presidencia lamenta anunciar el fallecimiento del jefe de gabinete del presidente», ha anunciado el portavoz de Buhari, Garba Shehu, a través de la red social Twitter.

La ministra de Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, ha anunciado este viernes la repatriación paulatina de casi 1.400 ciudadanos bolivianos, que actualmente se encuentran varados en Chile, después de que cumplan una cuarentena de 14 días para evitar la propagación de Covid-19. «Iremos progresivamente recibiendo a cerca de 1.400 compatriotas bolivianos que están actualmente en territorio chileno», ha indicado Longaric en una entrevista con Bolivia TV, recogida por la agencia de noticias boliviana ABI.

Un total de 7.881 personas han muerto en Cataluña a causa del Covid-19, 305 en las últimas 24 horas, según los datos facilitados por las funerarias diariamente a la Generalitat de Cataluña. Del total de fallecidos, 2.123 han muerto en una residencia, 88 en un centro sociosanitario y 491 en un domicilio, mientras que los casos restantes corresponden a personas cuya defunción ha tenido lugar en hospitales o no son clasificables por falta de información

Texas será el primer estado de Estados Unidos en reabrir paulatinamente la economía en el marco de la pandemia del coronavirus, mientras que Louisiana y Montana aseguran no estar preparados aún. El gobernador de Texas, Greg Abbott, que pertenece al ala más conservadora del Partido Republicano, ha firmado este viernes una orden ejecutiva que describe un plan sobre «cómo abrir la economía de Texa»", ha anunciado en una rueda de prensa recogida por la cadena de televisión CNN.

El próximo lunes se retomarán actividades económicas en «muchas provincias» de Argentina, en lugares donde no hay transmisión comunitaria de la enfermedad del Covid-19, informó este viernes el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero. «Estamos viendo que hay localidades, zonas y jurisdicciones que no tienen casos o que han tenido algún caso importado, donde no hay circulación viral (...). Definitivamente ahí se van a ir reanudando actividades», indicó Cafiero en declaraciones a la TV Pública argentina.

Un total de 5.272 usuarios de residencias madrileñas han fallecido desde el 8 de marzo hasta este viernes por coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad, sobre un total de 6.444 muertos durante este periodo en estos centros. Así se desprende de los datos recabados por la Consejería de Políticas Sociales, a los que ha tenido acceso Europa Press, remitidos al Ministerio de Sanidad este viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que los estados recibirán 5,5 millones de hisopos o bastoncillos para diagnosticar el coronavirus, al tiempo que ha reiterado que los gobernadores son los «responsables» de llevar a cabo las pruebas. «En las próximas semanas, el Gobierno enviará 5,5 millones de hisopos a los estados», ha indicado Trump durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca. «Los gobernadores son los responsables de hacer las pruebas», ha añadido.

Los nuevos casos de coronavirus se situaron el viernes en China en 27, diecisiete de ellos procedentes del exterior, frente a los 26 contagios del día anterior, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. De esta forma, el país asiático mantiene la reducción iniciada el pasado martes de los llamados casos «importados», después de que en los días previos se registrase un significativo repunte provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia. El pasado 11 de abril se diagnosticaron 97 casos «importados» de los 99 totales; el 12, 98 de 108; y el 13, 86 de los 89 totales mientras que el martes esta cifra bajó a más de la mitad y se contabilizaron 36 de 46.