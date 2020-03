Ni los seguros de coche dejan de cubrir siniestros, ni los helicópteros fumigan ciudades por el coronavirus El estado de alarma en España ha hecho que a través de las redes sociales se sucedan informaciones falsas sobre la situación que vive el país

El estado de alarma ha hecho que todos los españoles se confinen en sus hogares. Una situación que ha hecho que el tráfico de información en la Red se haya disparado. Muchos ciudadanos han recurrido al humor para hacer frente al encierro, y en sus grupos de whatsapp con amigos o familia son habituales los memes durante todo el día. Pero también lo es una gran cantidad de información que, en muchas ocasiones, es mentira.

Las aseguradoras no dejan de cubrir accidentes

En las últimas horas se ha hecho viral la noticia de que los seguros de los coches dejarán de cubrir accidentes durante el estado de alarma. «Recordad que en Estado de Alarma las compañías aseguradoras no se hacen responsables de asistir y cubrir los accidentes de tráfico amparados por la póliza, salvo que demuestren que el motivo del desplazamiento estaba autorizado según el RD 463/2020». Este es el mensaje que se ha extendido como la pólvora a través de las redes y WhatsApp.

Un mensaje que no es cierto. Las aseguradoras no dejarán de cubrir los accidentes de automóvil durante el estado de alarma, tanto en seguros a todo riesgo como a terceros, puesto que la declaración del estado de alarma no modifica las obligaciones de estas. La patronal del sector asegurador español, Unespa, ha emitido un comunicado en el que subraya que estas compañías seguirán haciéndose responsables de asistir y cubrir los accidentes de trafico que se produzcan durante la vigencia del estado de alarma. Pero, aunque este servicio esté cubierto, hay que tener encuenta de que si el desplazamiento en el que el asegurado tiene el accidente realizando alguna actividad que vulnere las prohibiciones tendrá que hacer frente a las posibles multas.

Unespa también ha salido así al paso de los mensajes engañosos a través de sus cuentas en redes sociales: «El seguro del automóvil te protege también durante el #EstadoDeAlarmaNacional. Tanto el seguro a terceros como el de todo riesgo. #StopBulos. Ayúdanos a difundirlo. Gracias. #EducaciónFinanciera».

Los helicópteros no fumigan las ciudades

En muchos puntos de la geografía española, los ciudadanos, en sus breves salidas, han podido ver cómo helicópteros sobrevuelan el cielo. Una escena que ha hecho que corran mensajes por los teléfonos móviles de que, en comunidades como Andalucía o País Vasco, las aeronaves van a pulverizar un producto desinfectante sobre la población durante la noche para eliminar el coronavirus. Tampoco es cierto. Es un bulo. Ningún helicóptero fumiga durante la madrugrada ninguna ciudad, tal y como han desmentido autoridades y cuerpos de seguridad en País Vasco y Andalucía.

La Diputación de Málaga advirtió de uno de estos mensajes falsos, que avisaba de que helicópteros del Ejército iban a rociar desinfectante sobre las poblaciones de la provincia, y ha anunciado «medidas legales» contra sus autores, según recoge Efe.

También han desmentido bulos similares la Policía de Puente Genil (Córdoba) y organizaciones que colaboran con el 112, como la Asociación de Voluntarios Digitales de Emergencias de Euskadi, VOST-Euskadi.