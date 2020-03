El ritmo de muertes por coronavirus es más rápido en el Reino Unido que en Italia

EFE / VIDEO: Por qué contagiarse del coronavirus para inmunizarse no es una buena idea - ABC Multimedia

Ivannia Salazar Corresponsal en Londres Actualizado: 20/03/2020 19:14h

Hace un par de semanas que se confirmó la primera muerte por coronavirus en Reino Unido y ayer ya eran 144 las personas fallecidas por causa de la pandemia. Según cálculos del periódico británico The Telegraph, esto supone que las muertes aumentan a un ritmo más rápido que en Italia, donde los fallecidos son ya 3.405, superando a China, que llegó a los 3.245. Según las últimas cifras, la tasa promedio diaria de aumento (en términos porcentuales) en el Reino Unido está siguiendo la misma trayectoria que en España.

En Italia, una vez superada la decena de muertos, el aumento fue de un promedio diario del 35%, mientras que en el Reino Unido hay un aumento diario promedio del 50% en el número de muertes, semejante al promedio de España, que es del 49%. En la última semana la tasa de mortalidad se ha desacelerado en Italia, pero no al ritmo al que ocurrió en China. En todo caso, parece evidente que la estrategia de la cuarentena ha funcionado, ya que en la última semana, los casos confirmados en Italia aumentaron en un 171%, que es bajo en comparación con el 300% en Francia, el 500% en España, el 550% en Alemania y el 480% en el Reino Unido, lo cual demuestra que la curva no solo no se está aplanando aún, sino que la enfermedad continúa su imparable propagación. En España, se cree que se está alcanzando el pico máximo de contagios, mientras que en Reino Unido se espera para dentro de 10 semanas aproximadamente, aunque podría ser antes en Londres, la ciudad más afectada en este momento y en la que han producido la mitad de los decesos.