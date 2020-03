¿Por qué se espera un aumento de casos casi una semana después de decretarse el estado de alerta? Hospitales desabastecidos y test que no llegan a la espera del pico de coronavirus

Josefina G. Stegmann SEGUIR MADRID Actualizado: 20/03/2020 08:15h

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se confesó ayer, en rueda de prensa, orgulloso por la responsabilidad y disciplina social de los españoles ante la situación de emergencia que vive el país, pero tras las felicitaciones dio el mensaje que nadie quiere escuchar: «Llegan los momentos más duros, aquellos en los que seguiremos viendo un incremento de los casos hasta acercarnos en estos próximos días al pico».

Este escalofriante escenario de aumento de contagios no fue interpretado necesariamente por Fernado Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, como una mala noticia: «Están aumentando los casos, y eso no indica que vayamos mal, sino que probablemente nos acerquemos al pico máximo; entedemos que la tasa de crecimiento se va a ir reduciendo, pero son días en los que hay que mantener la tensión», explicó Simón. Por eso, añadió que «hasta el día en que veamos un descenso hay que cumplir con todas las medidas de distanciamiento social». Mientras el final de la meta no se ve y se habla de «próximos días» sin mayor precisión, los hospitales siguen desabastecidos y la extensión de test rápidos para personas vulnerables y con sintomatología -que Simón dijo que se harían «en dos o tres días» el pasado martes- sigue sin producirse, lo que también influirá en el aumento de casos.

Respecto al problema de suministros, Illa informó ayer de que se dictó una orden, en referencia a varios productos sanitarios, para saber qué importadores y fabricantes disponían de ellos, y cuáles estaban en disposición de fabricar en España. «Tenemos ya un balance», dijo pero no lo detalló. En este sentido, Illa señaló que reforzó todos los mecanismos de compras de materiales de protección, «compra que no impide que lo hagan las comunidades». En los últimos días, según Illa, Sanidad distribuyó más de millón y medio de mascarillas y hoy mismo (por ayer) 327.000 más. Cuando sea «estrictamente necesario», dicho material será redistribuido para que esté disponible donde haga más falta, aclaró el ministro.

20 días de nuevos casos

Mientras tanto, los hospitales y personal sanitario siguen denunciando falta de material, y comunidades como Madrid reclamaron ayer cerca de 14 millones de mascarillas, 254.000 batas desechables, 64.000 monos impermeables, 60.000 gafas de protección, 7.000 cajas de guantes, 2.000 trajes 3-B, 65.000 calzas altas, 586 respiradores, 315 monitores y 223 camas.

Lo hizo la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a través de una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la misiva, Ayuso justifica el pedido en Madrid teniendo en cuenta que el pico de nuevos casos será «de 20 días». Por otro lado, Simón dijo que Sanidad no está bloqueando material y que a la región de Madrid «se le distribuyó 325.000 mascarillas en los últimos días». Lo dijo en respuesta a las declaraciones de la presidente regional en «Esradio»: «En cuanto al material para proteger al personal sanitario, está bloqueado en las aduanas. Teníamos todo preparado y desde que se decretó el estado de alarma todo va más lento. No tenemos material, estamos trabajando bajo mínimos».

Más casos por el uso de test

Lo que tampoco llegan son los test, también reclamados por Madrid. Aunque era de público conocimiento, Sanidad reconoció que no estaba realizando pruebas a personas con síntomas leves. «Teníamos una prioridad básica que era atender a los casos graves y se han tenido que retrasar las pruebas; ahora mismo no se están realizando a los casos leves pero en los próximos dos/tres días conseguiremos que se haga», reconoció el pasado martes Simón. Los tres días se cumplen hoy, pero poco más se ha sabido de estos test destinados a una población más amplia. Ayer solo se adelantó que serán test antigénicos; es decir, detectan la presencia del virus, pero no de anticuerpos, y «pueden dar el resultado en 10-15 minutos». Simón aclaró que el test ha de hacerlo personal preparado y no se lo puede poner uno mismo. La generalización de los test, lógicamente, va a provocar un aumento de los casos. Su uso «puede incrementar el número de positivos y tendremos que explicar con cuidado cuál es el impacto de este incremento en las evoluciones diarias que estamos dando», concluyó Simón