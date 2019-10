Escándalo en Portugal por el caso del bebé sin rostro Un niño sin ojos, sin nariz y sin parte del cráneo nace en Setúbal sin que el obstetra de un hospital privado detectase las malformaciones

El extraño caso del bebé nacido sin ojos, sin nariz y sin parte del cráneo está causando un gran revuelo en Portugal, debido a que los padres denunciaron las irregularidades desde el proceso de seguimiento del tramo final del embarazo en el Servicio de Obstetricia del Hospital San Bernardo de Setúbal, 50 kilómetros al sur de Lisboa.

Resulta que el médico especialista encargado, Artur Carvalho, no fue capaz de darse cuenta de que algo no marchaba bien, sobre todo porque no interpretó correctamente los análisis realizados, incluidas cuatro ecografías. ¿Cómo es posible que un profesional de estas características caiga en semejante grado de negligencia?, esa es la pregunta que flota en el aire y que perturba a los portugueses, perplejos ante las circunstancias desatadas.

El caso pone sobre la palestra la idoneidad de acudir a clínicas privadas cuando se necesita una asistencia de este tipo, aunque las mujeres portuguesas llevan varios meses sufriendo el deterioro de los servicios de maternidad de los hospitales públicos, con una evidente falta de efectivos que ha hecho que hasta el Ministerio de Sanidad permitiera el cierre temporal de algunos centros en horario nocturno.

Los padres de Rodrigo, que así se llama el bebé nacido el pasado 7 de octubre con esas graves malformaciones, llegaron a pedir en otra clínica una ecografía más avanzada, de las denominadas 5G, y ahí fue donde les llamaron la atención acerca de los problemas que podían presentarse en el parto.

Le llevaron el informe al obstetra del Hospital San Bernardo, pero lo desdeñó absolutamente... hasta que el alumbramiento sacó a la luz los terribles hechos y dejó en entredicho su trabajo.

La labor divulgadora del escándalo emprendida por los padres, traumatizados ante el aspecto físico con el que ha nacido la criatura, ha desembocado en la apertura de una investigación por parte de las autoridades. De momento, el primer fruto de las pesquisas ya se conoce: el obstetra tenía pendientes al cuatro procesos disciplinarios elevados ante el Colegio Oficial de Médicos y, aun así, estaba ejerciendo. Uno de los antecedentes fue archivado en 2011, pero correspondía igualmente a un caso de malformaciones.

Falta profundizar en la naturaleza de estos procesos, pero la indignación popular crece en Portugal porque no se entiende por qué se le permitía desarrollar su labor a este médico si pendían sobre él más que dudas.

«Se confirma la muy reciente recepción de una queja presentada por la madre. La misma dio origen a una investigación que está en curso en los términos establecidos por el Departamento de Investigación y Acción Penal de Setúbal», asegura un portavoz de la Fiscalía General del Estado.