«Es peligroso»: EE.UU. avisa sobre las «fiestas Covid-19» para contraer el coronavirus e inmunizarse

En EE.UU. ya se conocen como « fiestas BYOC » (Bring Your Own Covid-19). Autoridades sanitarias del condado de Walla Walla (Washington) han denunciado la organización de «fiestas Covid-19», en las que «personas no infectadas se mezclan con casos positivos en un esfuerzo por contagiarse del virus», explican en un comunicado .

Según Meghan DeBolt , directora del Departamento de Salud Comunitaria del condado, algunas personas han asegurado haber asistido a estas celebraciones «con la idea de que es mejor enfermar de coronavirus ahora» para inmunizarse lo antes posible. «Es inaceptable. Es irresponsable», ha recalcado.

«Reuniones de este tipo en medio de la pandemia pueden ser extremadamente peligrosas y poner a la gente en un mayor riesgo de hospitalización e, incluso, de muerte», advirtió John Wiesman , secretario de salud del estado de Washington.

«No se sabe si las personas que se han recuperado del Covid-19 tienen alguna protección a largo plazo», añadió. « Hay muchas cosas que no sabemos sobre este virus, incluyendo los problemas de salud que podrían persistir después de la infección ».

Las autoridades insisten en que mantener la distancia social «es una de las mejores herramientas que podemos usar para evitar la exposición al virus y reducir su propagación».

Hasta el momento, el condado de Walla Walla cuenta con 94 casos confirmados de coronavirus y un fallecido.

En su conjunto, EE.UU. sigue siendo el país más afectado del mundo por el virus, tanto en contagios como en fallecidos , con más de 1.200.000 positivos y más de 73.000 víctimas mortales. El estado de Nueva York se mantiene como el epicentro de la pandemia, con más de 328.000 casos.

