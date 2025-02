Coronavirus España directo: 221.447 contagiados y 26.070 fallecimientos, 213 más que ayer

5.46

México tiene que prever los escenarios para la etapa de desconfinamiento y un regreso a la nueva normalidad tras la pandemia de la COVID-19, dijo este jueves el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de este país, Hugo López-Gatell. "La COVID-19 es una enfermedad emergente, una pandemia que nos impone a todo el mundo un nuevo reto que consiste en replantear la nueva normalidad", dijo el funcionario en conferencia de prensa.

5.16

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció hoy que su país ha recibido créditos de organismos multilaterales por más de 1.400 millones de dólares, que le permitirán reactivar la economía y proteger el empleo, en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus. En un mensaje de radio y televisión, el mandatario precisó que su país ha recibido 640 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), además de otro préstamo de 500 millones de dólares que acaba de confirmar el Banco Mundial.

4.09

Guatemala sumó este jueves la muerte de dos hombres por coronavirus y contabiliza 23 personas fallecidas a causa de la enfermedad desde que se detectó el primer caso el 13 de marzo. El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, actualizó en cadena nacional la cifra de decesos y precisó además que en las últimas 24 horas se detectaron 34 nuevos casos del COVID-19, por lo que el país suma 832 en total.

3.51

México tuvo este jueves su jornada de mayor número de contagios y decesos de COVID-19 con 1.982 y 257, respectivamente, para un acumulado de 29.616 infectados y 2.961 fallecidos desde el inicio de la pandemia, dijeron las autoridades sanitarias del país. "Es el día que más casos confirmados hemos tenido desde que se inició la pandemia", comentó el director de Epidemiología, José Luis Alomía, en la presentación del reporte técnico en el Palacio Nacional de la capital mexicana.

3.38

China continuó hoy su tendencia en mínimos de nuevos contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 con un nuevo caso y prolongó su racha sin muertes por la resultante COVID-19, informó la Comisión Nacional de Sanidad. Las autoridades sanitarias precisaron que el único contagio detectado en todo el país durante este jueves fue identificado en la provincia nororiental de Jilin, fronteriza tanto con Rusia como con Corea del Norte.

2.48

Argentina confirmó este jueves 163 nuevos casos de coronavirus y alcanzó los 5.371 positivos desde que la pandemia llegó al país, mientras que se registraron 9 muertes más y así la cifra total de fallecimientos se situó en 282, informaron fuentes oficiales. El Ministerio de Salud indicó en su informe vespertino diario que los nuevos decesos corresponden a seis personas de la provincia de Buenos Aires, dos de la ciudad de Buenos Aires y una persona residente en la provincia de Santa Fe (centro).

2.41

Panamá añadió siete muertes por el COVID-19 en las últimas 24 horas para elevar a 225 el total de defunciones, y sumó 137 nuevos casos para acumular 7.868 contagios confirmados, dijeron este jueves sus autoridades de salud. Según la actualización diaria de los datos epidemiológicos, en aislamiento domiciliario se encuentran 2.804 personas, de las que 937 están ingresadas en hoteles que funcionan de forma temporal como hospitales.

2.25

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este jueves 497 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 188 son en el departamento del Amazonas, fronterizo con Brasil y Perú, lo que elevó a 9.456 el total de infectados en el país. Al mismo tiempo fueron confirmados diez fallecimientos que aumentan a 407 el total de muertes por la pandemia, lo que equivale al 4,56 % de los enfermos, mientras que los recuperados suman 2.300 que corresponden al 25,79 %, con los 152 de hoy.

2.10

Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 1.254.740 casos confirmados de COVID-19 y la de 75.543 fallecidos con esta enfermedad, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad John Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (01.00 GMT del viernes) es de 27.310 contagios más que hace 24 horas y de 2.448 nuevas muertes. En todo el país han superado la enfermedad al menos 195.036 personas, por lo que quedan activos algo menos de un millón de casos.

1.52

América se acercó este jueves a las 100.000 muertes por la pandemia del coronavirus, mientras gran parte del continente aguarda todavía el pico de contagios e intenta mantener sus planes graduales de reapertura económica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó hoy que en el mundo se registran ya más de 254.000 fallecidos con COVID-19 y que los casos confirmados se aproximan a los 3,7 millones.

1.31

Brasil contabilizó 610 nuevas muertes a causa del coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos ascendió a 9.146, mientras que los casos confirmados sobrepasaron los 135.000 en el país, informó este jueves el Ministerio de Salud. Se trata de la tercera jornada consecutiva en la que el número diario de fallecidos por COVID-19 se sitúa en la barrera de los 600, tras alcanzar el récord de 615 muertes la víspera, en línea con la expectativa de las autoridades sanitarias de que el inicio del pico de la pandemia tendría lugar entre mayo y junio.

1.04

Casi el 60 % de las personas contagiadas por el nuevo coronavirus que provoca el COVID-19, del total de 7.731 casos positivos confirmados en el país, se ha recuperado de la enfermedad, informaron este jueves las autoridades. Son 3.618 pacientes recuperados clínicos y 859 por pruebas de laboratorio, para un total de 4.477, según los datos epidemiológicos del Ministerio de Salud (Minsa) actualizados hasta el miércoles.

0.31

Perú se acercó este jueves a los 60.000 casos detectados y superó los 1.600 muertos por la epidemia de COVID-19, mientras que el Gobierno aceptó que existe un gran desacato a las restricciones de la cuarentena impuesta ya hace 53 días en el país. El reporte oficial del Ministerio de Salud (Minsa) mantuvo en unos 3.700 los nuevos casos detectados diariamente durante esta semana, en la escalada más intensa de la enfermedad desde que el pasado 6 de marzo se informó del primer caso.

0.16

La pandemia mundial por COVID-19 se está ensañando particularmente con la empresa de transporte compartido Uber, que entre enero y marzo triplicó sus pérdidas y se ha visto forzada a retirar las proyecciones internas que apuntaban a alcanzar la rentabilidad a finales de este año. En los primeros tres meses de 2020, Uber perdió 2.946 millones de dólares, unos números rojos tres veces mayores que los 1.016 millones que perdió en el mismo período del año pasado.

23.56

Las personas muertas por la COVID-19 o con sospechas de padecer la enfermedad en Cataluña se elevan a 10.965, según los datos facilitados por las empresas funerarias a la Generalitat, con el fallecimiento de 134 nuevas víctimas en las últimas 24 horas. El departamento de Salud ha informado de que 3.228 personas han perdido la vida en una residencia, 142 en un centro sociosanitario, y 599 en sus casas, mientras el resto son personas fallecidas en hospitales o se trata de casos no clasificables por falta de información.

23.45

La Policía Nacional de Honduras reprimió este jueves en Tegucigalpa con gas lacrimógeno a un grupo de pobladores de un barrio en el extremo oriental de la capital, que se opusieron al entierro de una víctima de COVID-19 en un cementerio de esa localidad. El enfrentamiento se inició cuando, según imágenes difundidas por la televisión local, elementos del Policía hondureña ingresaron al barrio La Era para sepultar a una persona que supuestamente falleció por coronavirus.

23.24

Un celador del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda ha fallecido con coronavirus, convirtiéndose en el tercer trabajador de este centro que fallece por este motivo durante esta crisis sanitaria, según han confirmado a Efe fuentes hospitalarias. Javier Ruiz Gallardo, TIGA (Transporte Interno y Gestión Auxiliar), trabajaba en este hospital a cargo de la contrata ONET IBÉRICA SOLUCIONES, como ha informado a Efe el delegado sindical del MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad).

23.00

La Comunidad de Madrid ya ha presentado formalmente la documentación técnica de su propuesta para entrar la fase 1 del plan de desescalada del Gobierno central ante el Covid-19, que se sustenta en una caída del 84 por ciento de hospitalizados y del 64 por ciento de los ingresados en UCI durante el pico de incidencia de la pandemia. Según ha informado el Ejecutivo regional, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como autoridad sanitaria del Gobierno regional, ha aportado el Informe de Madrid sobre las Capacidades Estratégicas Sanitarias dentro del Plan de Transición hacia una nueva normalidad. Dentro de ese informe, la Consejería de Sanidad ha explicado el descenso de todos los indicadores provocados por esta epidemia en la región, y especialmente el descenso mantenido en el último mes desde el pico de la crisis -registrado entre los días 31 de marzo y 1 de abril- de las hospitalizaciones en los centros sanitarios madrileños y de los ingresos en UCI. En concreto, la red de hospitales, tanto públicos como privados, ha registrado un descenso de un 84 por ciento en el número de personas hospitalizadas en planta y de un 64 por cientoen los ingresados en puestos de cuidados intensivos.

22.53

La reunión bilateral que han mantenido esta noche el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta Teresa Ribera, con el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha concluido con el compromiso por ambas partes de que la decision que se tome será conjunta entre las dos administraciones. Así han informado fuentes de la Consejería de Sanidad y de la Delegación del Gobierno en la Comunidad, que han precisado que ahora el Ministerio estudiará la documentación enviada por la Junta para abordar la desescalada y que supone, principalmente, que solo 53.000 habitantes de 26 zonas básicas de salud del ámbito rural pasen a la denominada fase 1, al sumar siete días sin casos. De este modo, la Junta frena el avance de fase para todas las capitales de provincia de esta Comunidad.

22.30

El portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha avanzado que denunciará ante la Fiscalía el hecho de que la hasta ahora directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, haya dimitido de su cargo por, según este partido, «negarse a firmar el plan para pasar a la fase 1». «Anunciamos desde ya que vamos a presentar una denuncia a la Fiscalía por posible delito de prevaricación, por nombramiento irregular y tráfico de influencias », ha indicado Perpinyà en un vídeo en su cuenta de Twitter. El portavoz de Más Madrid ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de «forzar» la dimisión de Fuentes «por la sencilla razón de haber rechazado firmar el plan para que Madrid pase a la fase 1». « Ayuso en lugar de escuchar a los expertos los pone y los quita como marionetas según lo que vaya queriendo aprobar. Es un escándalo sin precedentes. Habíamos vivido cosas extravagantes en esta crisis como el reparto de bocadillos en el 'Ifemazo' o los menús de Telepizza, Rodilla o Viena Capellanes, pero el escándalo de hoy ha superado todos los límites», ha zanjado.

22.15

El Gobierno de Costa Rica anunció este jueves que extendió hasta el 15 de junio próximo el cierre de las fronteras para el ingreso de extranjeros con el fin de prevenir un aumento de contagios del coronavirus SARS-CoV-2. El ministro de Salud, Daniel Salas , detalló que hasta este jueves Costa Rica contabiliza 765 casos de COVID-19, seis personas fallecidas y 445 recuperados.

22.03

El ministro de Sanidad de Afganistán , Ferozudín Feroz , ha dado positivo este jueves por coronavirus, según ha informado Uahidulá Mayar, uno de los asesores del Ministerio, tal y como ha recogido la agencia de noticias Pajhwok. Mayar ha indicado que Feroz había desarrollado síntomas consistentes con la enfermedad durante los últimos días y ha agregado que ya se encontraba en cuarentena en su vivienda cuando se le realizó la prueba. El Ministerio de Sanidad ha indicado este mismo jueves que hasta la fecha se han detectado 3.563 casos de coronavirus , con 171 durante las últimas 24 horas, y 106 fallecidos, incluidos dos durante el último día.

21.50

El FC Barcelona anunció que volverá este viernes a los entrenamientos tras dos meses de parón por culpa de la crisis del coronavirus, "de manera individual y siguiendo los protocolos marcados por LaLiga", en tres campos distintos. El cuadro azulgrana comunicó el regreso a los entrenamientos sin conocerse aún de manera oficial el resultado de los test de Covid-19 a los que se sometieron el miércoles. Según RAC1, la plantilla azulgrana ha dado negativo al completo.

21.35

El estado de Nueva York , epicentro mundial del coronavirus, superó ya las 25.000 muertes como consecuencia de la pandemia, de acuerdo con los datos ofrecidos por la Universidad Johns Hopkins, mientras el número de fallecidos diarios continúa a la baja, con 231 en las últimas horas , según el gobernador Andrew Cuomo . Cuomo apuntó este jueves que las muertes en las últimas horas se situaron en 231, marcando el sexto día consecutivo de fallecimientos por debajo de 300, y que las nuevas hospitalizaciones fueron de 607, seis más que en la jornada anterior. Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia, reporta más de 1,2 millones de casos confirmados y unos 74.000 fallecidos .

21.20

Los Reyes han visitado este jueves el centro de control del Red Eléctrica de España, desde el que se supervisan en tiempo real las instalaciones del sistema eléctrico nacional, y han destacado su «funcionamiento ejemplar». «El apagón es un fenómeno muy raro en nuestra vida diaria», afirmó Don Felipe, quien agregó que «el fallo del sistema es prácticamente nulo, y esto hay que recordarlo a menudo, no solo por la calidad del servicio, sino por estar en vanguardia en todos los órdenes».

21.05

La Comunidad de Madrid remitirá esta noche la propuesta formal con documentación técnica para pedir entrar a la fase 1 del Plan de Transición a la nueva normalidad, que arranca el próximo lunes, y que el Ministerio de Sanidad pueda someterla a estudio, según han indicado fuentes de la Consejería de Sanidad a Europa Press. El documento será rubricado por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero , que precisamente esta tarde se ha reunido con el ministro de Sanidad, Salvador Illa , y la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

20.50

Ferrovial perdió 111 millones de euros durante el primer trimestre del año, condicionado por el impacto que tuvo el coronavirus en su división de aeropuertos y una provisión destinada a ajustes relacionados con su plan estratégico Horizon 24, valorada en 39 millones de euros. Pese a ello, el grupo de infraestructuras mejoró su ebitda, que alcanzó los 75 millones de euros, frente al resultado negativo de 231 millones registrados en el primer trimestre del año anterior. Las ventas de la compañía crecieron un 12%, hasta los 1.379 millones de euros, y la caja neta creció en 14 millones de euros.

20.35

Los jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y los 20 años , estaban celebrando una reunión grupal en una vía pública, lo que supone un incumplimiento de las normas recogidas en el estado de alarma. Así ha informado la Policía Local de Alovera , que explica que desde que se decretó el estado de alarma han realizado, en coordinación con otros cuerpos, seguimientos en la vía pública del cumplimiento de los parámetros que limitan la movilidad en el municipio con el fin de evitar contagios por el coronavirus. Lea la noticia.

20.20

El mercado más grande de Alicante , situado en la calle Teulada , ha reabierto este jueves en plena desescalada del confinamiento con su aforo reducido a 117 vendedores y bajo estrictas medidas de seguridad ante la pandemia del Covid-19. ABC ha preparado un vídeo reportaje en el que vendedores y clientes cuentan su experiencia al reencontrarse casi dos meses después. Como en todo, el primer dia cuesta un poco adaptarse, Algunos, además, se quejaban de que, en un espacio tan amplio, no era necesario reducir tanto el aforo.

20.13

El Ejército de Tierra ha llevado a cabo el primer ensayo real con el robot Atila en un centro sanitario. El Hospital General de Valencia ha sido el primero en el que se ha probado este sistema móvil de desinfección y limpieza de espacios susceptibles de estar contaminados por virus como el Covid-19 . En concreto, se ha llevado a cabo la desinfección de uno de los quirófanos ubicado en un área COVID en el que se ha intervenido en dos fases. La primera fase ha sido con el robot equipado con luz ultravioleta (UV), ya que este tipo de rayos, especialmente los de banda C (onda muy corta), son capaces de destruir todo tipo de gérmenes y bacterias. Y una segunda fase manual en la que se han usado productos desinfectantes.

20.05

Los balcones y ventanas de los pueblos y ciudades españolas han vuelto a ser testigos de los aplausos de agradecimiento al personal sanitario y profesional de servicios básicos que combate a diario la pandemia del coronavirus. Así, se han cumplido 55 días desde que se iniciaran a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería. De nuevo, los españoles han decidido parar su rutina a las 20.00 horas para compartir con sus vecinos momentos de agradecimiento con los que viven en primera línea la lucha de la crisis sanitaria. A los aplausos se han unido también cacerolas, gritos de ánimo, juegos, y otro tipo de iniciativas que han servido también para conocer más al vecindario..

20.00

Las autoridads han confirmado 178 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de víctimas mortales hasta 25.987 . De este número total, 16.386 fallecimientos se han registrado en hospitales (+149 en el último día) y 9.601 (+29) en residencias y centros de dependencia. Desde el inicio de la epidemia, 95.210 personas han sido hospitalizadas por la enfermedad y 55.027 han recibido ya el alta.

19.52

El Gobierno ucraniano anunció este jueves el inicio a partir del 11 de mayo de una desescalada gradual del confinamiento por la pandemia del coronavirus que se prolongará hasta el día 22. Según la hoja de ruta aprobada por el Ejecutivo, desde el 11 de mayo se reabrirán las instalaciones deportivas y los patios infantiles, cerrados desde hace casi dos meses. Según las cifras oficiales, en Ucrania se han registrado 13.691 casos de Covid-19 y 340 muertos.

19.43

Un vuelo de 289 plazas entre La Habana y Madrid fletado por el Ministerio español de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) repatriará el próximo 17 de mayo a españoles varados en Cuba, informó este miércoles la Embajada de España en el país caribeño. Se trata de un «único vuelo de repatriación» destinado a españoles «residentes en España varados en Cuba» y estará operado por la aerolínea Iberia, precisaron a Efe fuentes diplomáticas españolas.

19.35

Un plan de ordenación del arenal y de las aguas de baño en el que habrá control de aforos y también de flujos y direcciones para mantener el distanciamiento físico obligado. Benidorm , el destino de sol y playa por excelencia, está diseñando un plan para abrir sus arenales dentro de la desescalada del confinamiento con la vista puesta en la temporada de verano. Lea la noticia.

19.27

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha nombrado viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid19 de la región al ex director del Hospital Provisional de Ifema, Antonio Zapatero , tras la dimisión de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes. De este modo, Zapatero será el encargado de liderar la salida de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en la región y desde la coordinación socio-sanitaria, en esta nueva viceconsejería, se encargará también de aplicar una estrategia enfocada a la evolución de residencias de mayores.

19.20

El Gobierno noruego presentó este jueves un plan para reabrir de forma progresiva la mayor parte de la vida pública en tres fases hasta mediados de junio, aunque manteniendo algunas restricciones por la pandemia del Covid-19. Noruega, que tiene algo más de cinco millones de habitantes, ha registrado hasta el momento 7.996 casos y 216 muertos.

19.13

Las autoridades de seguridad de El Salvador impusieron este jueves una cuarentena "absoluta" y "rígida" en todo el país para tratar de frenar los contagios masivos del coronaviru s SARS-CoV-2 y evitar el colapso de su sistema sanitario, de acuerdo con el Gobierno. El Salvador registró este miércoles su decimoquinta muerte a causa del Covid-19, mientras que los contagios se elevaron un 9,8 %, hasta los 695 casos, de acuerdo con datos el Ministerio de Salud.

19.05

Un total de 346 profesionales de las farmacias se encuentran ingresados o en cuarentena por coronavirus, mientras que 18 (16 farmacéuticos y 2 técnicos de farmacia) han perdido la vida en esta crisis sanitaria. Son datos del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, que en un comunicado informa de que 204 farmacias tienen algún afectado en sus plantillas, una cifra que durante la pandemia ha llegado a alcanzar las 271. Los profesionales afectados por el coronavirus también han descendido, ya que han pasado de los 493 casos hasta los 346 contabilizados por el Consejo.

18.57

Las asociaciones que agrupan a los parques y centros comerciales, así como las patronales del sector textil y gran distribución han solicitado al Gobierno que los centros comerciales puedan entrar en la fase 1 y abrir el próximo lunes día 11, al asegurar que están perfectamente preparados para garantizar la seguridad sanitaria.

18.50

Las elecciones presidenciales polacas, convocadas en principio para este domingo, 10 de mayo , habían topado con el peligro sanitario, de manera que el Gobierno estaba haciendo los preparativos necesarios para que todo el electorado pudiese votar por correo. Hubiesen sido las primeras elecciones a distancia de la historia, pero una sentencia del Tribunal Supremo ha obligado a aplazarlas. Informa Rosalía Sánchez, corresponsal de ABC en Berlín.

18.44

Reino Unido registró este jueves 539 nuevas muertes por Covid-19 , lo que eleva la cifra total hasta los 30.615 fallecidos en hospitales y residencias y mantiene al país como el más castigado de Europa por la pandemia. El Gobierno británico informó hoy de que el Reino Unido mantendrá el confinamiento, si bien el primer ministro, Boris Johnson, dará a conocer este domingo el plan para relajar algunas de las medidas.

18.37

La hasta hoy directora general de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes , ha dejado su cargo este miesmo jueves. La noticia se produce justo después de que se supiera ayer que Madrid tiene pensado solicitar al Gobierno pasar de la fase 0 de confinamiento a la fase 1.

18.30

Sin descartar el riesgo de una «segunda ola» de propagación del coronavirus, Édouard Philippe , primer ministro, confirmó la tarde del jueves los contornos muy cautelosos del desconfinamiento que iniciará Francia a partir del próximo lunes día 11. Acompañado de los ministros del Interior, Economía, Trabajo y Sanidad, Philippe avanzó un panorama muy moderadamente optimista, con muchas zonas de incertidumbre: París, su región (Isla de Francia) y otras tres de las trece regiones de Francia, todavía no podrán beneficiarse plenamente del desconfinamiento previsto para el resto de Francia. Informa Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París.

18.22

El Gobierno portugués aprobó hoy jueves un proyecto de ley que prohíbe celebrar festivales de música hasta el 30 de septiembre, como medida preventiva para evitar la propagación del Covid-19. El país ha lamentado hasta este jueves 1.105 fallecimientos y ha contabilizado 26.715 contagios por este enfermedad.

18.15

Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló este jueves que si la pandemia de Covid-19 no es controlada, entre 83.000 y 190.000 personas podrían morir con la enfermedad en África y hasta 44 millones podrían infectarse en el continente. El estudio, basado en un modelo de predicción, se centra en 47 países del continente con una población total de mil millones de personas, y revela también una tasa de transmisión más lenta y tasas de letalidad inferiores que en otras partes del planeta.

18.07

Italia registra ya 29.958 fallecidos con coronavirus , con 274 el último día, una cifra inferior a los 369 del miércoles y que vuelve a los niveles de días anteriores. El crecimiento de contagios sigue en la misma línea de contención y lento descenso, con 1.401 casos más en las últimas 24 horas , hasta un total de 215.858 , según los datos ofrecidos por Protección Civil, y de ellos ya se han curado 96.276 personas, con cerca de 3.000 desde ayer. También se registra una disminución de positivos actuales, 1.904 menos desde ayer, y son en estos momentos 89.624.

18.00

El presidente estadounidense, Donald Trump , ha vuelto a dar negativo en el test de coronavirus después de que uno de sus asistentes personales que trabajan con él diese positivo, informó este jueves la Casa Blanca. "Fuimos recientemente notificados por la Unidad Médica de la Casa Blanca de que un miembro las Fuerzas Armadas de EE.UU., que trabaja en la Casa Blanca, dio positivo por coronavirus", indicó Hogan Gidley , portavoz presidencial adjunto en un comunicado. Tanto el presidente como su vicepresiente , Mike Pence, han dado negativo.

17.52

Tecnología para anticipar y prevenir rebrotes del Covid-19. Global Omnium ha presentado este jueves oficialmente SARS-GOAnalytcs, la herramienta capaz de detectar los rastros génicos del SARS-CoV-2 en el agua de alcantarilla. Se trata de un método pionero - validado por el IATA-CSIC- capaz de determinar cuantitativamente el número de unidades genómicas del virus que provoca el Covid-19 presentes por litro de agua y, por tanto, de establecer la curva de la epidemia tras hacer un muestreo de datos y análisis. Lea la noticia.

17.44

La casos de violencia dóméstica se han multiplicado, en Europa , durante el confinamiento impuesto por los gobiernos para contener la expansión de la pandemia causada por el Covid-19, según declaró este jueves el director de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge. Informa María Teresa Benítez de Lugo, corresponsal de ABC en Ginebra.

17.37

Mercadona venderá a partir del 14 de mayo mascarillas higiénicas no reutilizables y ha vuelto a modificar su horario de apertura, que será a partir del próximo lunes de 9 a 20 horas. La cadena de supermercados ha informado de que va a incorporar a su surtido un paquete de diez mascarillas no reutilizables que venderá a seis euros. Mercadona ha recordado las recomendaciones para hacer un acto de compra seguro: ir solo una persona, evitar acudir las personas de grupos de riesgo (ancianos, personas con enfermedades crónicas) y espaciar a compra a lo largo del día.

17.30

Un magistrado de un tribunal de segunda instancia de Brasil mantuvo este miércoles un fallo judicial que obliga al presidente Jair Bolsonaro a entregar los laudos de las pruebas de Covid-19 que se sometió y que, según el mandatario, dieron negativo, según informaron fuentes oficiales. En su decisión, el juez André Nabarrete , del Tribunal Regional Federal de la Tercera Región (TRF-3), determinó que Bolsonaro deberá cumplir el fallo dictaminado en primera instancia y presentar los resultados de los análisis de coronavirus a los que fue sometido.

17.22

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) lamentó este jueves el reciente fallecimiento de tres médicos por coronavirus en Madrid. Se trata del doctor José Manuel Paya, el doctor José Antonio Fernández López y la doctora Rocío Campos. Con estos óbitos, el número oficial de médicos víctimas de ls Covid-19 en toda España asciende a 44 . Solo en la Comunidad de Madrid han fallecido 15, diez en activo y cinco jubilados, según informó el Icomem.

17.15

Los italianos podrán volver a misa a partir del 18 de mayo. Ahora podían hacerlo en funerales, pero con un límite máximo de 15 personas. Después de días de tensión entre la Iglesia y el gobierno de Giuseppe Conte, este jueves se firmó un protocolo para que se reanuden las celebraciones litúrgicas. Los obispos deseaban que a partir de la fase 2, iniciada el pasado lunes, se hubiera permitido también la celebración de las misas. A la negativa del gobierno, que había previsto autorizar las misas para finales de mayo, respondieron los obispos con un duro comunicado el 26 de abril, destacando que con la prohibición «se comprometía la libertad de culto». Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

17.07

El 77 por ciento de los puestos de trabajo en la Sanidad y los Servicios Sociales, sectores esenciales en la lucha contra el coronavirus , lo desempeñan mujeres, si bien su presencia en los puestos de dirección del mercado laboral es solo del 34 por ciento. Un informe del Institut Català de les Dones (ICD) analiza la presencia de las mujeres en el mundo laboral y su trabajo en otros ámbitos no remunerados, como el cuidado de la casa. Lea la noticia.

17.00

El coronavirus SARS-CoV-2 dejó otras cuatro muertes en Cuba, según el parte del Ministerio de Salud Pública (Minsap) correspondiente a este jueves, en el que se reportaron 26 nuevas infecciones que elevan el número de casos hasta 1.729. Los cuatro decesos, que incrementan el número total de muertes a 73 desde que comenzó la pandemia, corresponden a tres hombres de 92, 83 y 79 años, y a una mujer de 92, todos ellos con patologías crónicas previas, explicó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.

16.53

Portugal suma 1.105 fallecidos con coronavirus, 16 más que ayer, con un total de 26.715 contagiados (533 más) , y anunció que en el 14 % de las 2.526 residencias de mayores se han registrado casos positivos, un total de 351 centros.

16.45

El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica, dependiente del Ministerio de Defensa, informó hoy jueves de que ha conseguido desarrollar más anticuerpos que neutralizan el coronavirus, además del presentado esta semana, que acelerarán la creación de fármacos. Los investigadores aseguraron hoy al presidente de Israel, Reuvén Rivlin , y el titular de Defensa, Naftali Benet, que han sido probados de forma satisfactoria y aclararon que permitirá desarrollar medicamentos para pacientes con Covid-19, pero que no se trata de una vacuna.

16.37

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está en contacto con las autoridades chinas para evaluar la posibilidad de enviar una nueva misión a este país que investigue sobre el origen del nuevo coronavirus . El organismo ha expresado, en varias ocasiones, su satisfacción sobre el grado de cooperación mantenido, hasta ahora, con las autoridades de este país. Informa María Teresa Benítez de Lugo, corresponsal de ABC en Ginebra.

16.30

En las últimas semanas, al menos tres médicos rusos se han desplomado desde las ventanas de los edificios hospitalarios en donde se encontraban. Dos médicas fallecieron y el último caso, el de un sanitario de la región de Vorónezh, ha sobrevivido a la caída, pero se encuentra hospitalizado en estado grave. Informa Rafael M. Mañueco, corresponsal de ABC en Moscú.

16.22

«La última comparación entre las cifras de fallecidos del Instituto de Salud Carlos III y las del propio ministerio son de 31.000 frente a 26.000. ¿No le parece excesiva esa diferencia?». Fernando Simón ha explicado que el sistema estadístico de la mortalidad general se utiliza desde el año 2004 y que no especifica la causa concreta del fallecimiento. «Lo cierto es que todos esos incrementos son incrementos estadísticos que se tienen luego que asociar a una causa y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se debe a un aumento de la mortalidad por infarto, no sabemos si se debe a un aumento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad».

16.15

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin , cifró hoy en 300.000 al número real de los infectados con el coronavirus en la capital rusa frente a los 92.676 que muestran los datos estadísticos, y decidió por ello prolongar este jueves hasta el 31 de mayo el confinamiento de la población. Según la últimos datos, hoy en Rusia hay 177.160 casos confirmados de coronavirus y 1.625 muertes por esta enfermedad .

16.08

Murcia sigue manteniendo este jueves la menor tasa de incidencia de Covid-19 por cada 100.000 habitantes de España, con 2,74 casos notificados en los últimos 14 días , cuando este miércoles eran 2,88 y este martes 3,41, con lo que va bajando conforme avanza la semana. Igual ocurre con la media nacional, que se sitúa hoy en 40,15, cuando ayer era de 44,24 y anteayer de 47,24. Tras Murcia se sitúa Canarias, que pasó de los 6,78 del martes a los 6,36 del miércoles y los 5,67 de hoy.

16.00

Boris Johnson adelantó ayer durante la sesión de preguntas y respuestas al primer ministro en el Parlamento que el domingo enviará un mensaje a la nación en el que explicará como se producirá el desconfinamiento , vigente desde el pasado 23 de marzo. Medios locales han adelantado algunas de las supuestas medidas que serán suavizadas y las recomendaciones que tendrá que seguir la población para las siguientes fases. El «premier» incluso aseguró que algunas de las nuevas medidas podrían empezar a funcionar tan pronto como el lunes. Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

15.53

África superó hoy las 2.000 muertes por coronavirus desde que se detectó el primer caso en el continente en febrero, la mayoría registradas en seis países, mientras que el número de contagios ha sobrepasado los 51.000 casos. El Covid-19 ha causado ya 2.011 fallecimientos y algo más de 51.600 casos en 53 de los 54 países de África (Lesoto es el único que sigue sin declarar contagios). Seis países acumulan la mayor parte de las muertes: Argelia (473), Egipto (469), Marruecos (183), Sudáfrica (153), Camerún (108) y Nigeria (103). En cuanto a casos, Sudáfrica (7.808) lidera la lista, seguida de Egipto (7.588), Marruecos (5.408) y Argelia (4.997).

15.45

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han redactado un informe que recopila el estado actual de conocimiento sobre cómo es la transmisión del virus SARS-CoV-2 , causante de la enfermedad Covid-19 en espacios destinados al baño y otras actividades acuáticas. De las posibles vías de contagio en los ambientes a los que se refiere este informe (piscinas, playas, ríos, etc.), la vía de transmisión principal del SARS-CoV-2 es a través de secreciones respiratorias que se generan con la tos y los estornudos y el contacto de persona a persona. Lea la noticia.

15.37

Las residencias de mayores han sido uno de los focos con mayor incidencia y mortalidad del coronavirus , pero todavía no hay cifras oficiales. Porque aunque el Gobierno ya dispone de los datos aportados por las comunidades autónomas, no los ha dado a conocer. Por ahora, las estimaciones en base a los datos autonómicos que sí se conocen apuntan a que unas 16.500 personas mayores usuarias de residencias de ancianos públicas, concertadas y privadas de toda España han fallecido en el marco de la crisis provocada por la pandemia, según el recuento realizado por Europa Press.

15.30

La liberación en masa de mafiosos causa un gran escándalo en Italia . Son 376 los mafiosos y traficantes de droga que el Departamento de Administración Penitenciaria (DAP) del Ministerio de Justicia envió a sus casas, en el último mes y medio, por motivos de salud y riesgo de coronavirus. La decisión ha creado fuerte tensión en la frágil y dividida mayoría gubernamental. El gran interrogante es si hubo negociación entre el Estado y la mafia. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma .

15.23

En medio de la crisis por la pandemia del coronavirus en Reino Unido , comenzó a presentar desabastecimiento de material de protección para los sanitarios. Fue entonces cuando Reino Unido anunció la llegada de Equipos de Protección Individual (EPI) desde Turquía . Dos semanas después del aterrizaje del material de protección, ha salido a la luz que los 400.000 EPI han sido confiscados por no cumplir con los estándares de los británicos.

15.15

Investigadores de la Universidad Northwestern y Shirley Ryan AbilityLab en Chicago han desarrollado un nuevo dispositivo portátil, con forma de tirita , que utiliza una serie de algoritmos de datos diseñados específicamente para detectar signos y síntomas tempranos asociados con Covid-19. El objetivo es monitorear a los pacientes a medida que la enfermedad progresa. Más detalles.

15.07

«¿Quién puede ponerme un ejemplo de lo que no debemos hacer?» La pregunta la formula la señora Egerhardt, profesora del colegio de secundaria Tiergarten, en el centro de Berlín. «Prestarle el bolígrafo a un compañero», responde Anna con la mano en alto. «Muy bien. Más», pide la maestra. «Volver atrás en el pasillo si nos damos cuenta que hemos olvidado la chaqueta en la percha de la clase», añade Leon. Informa Rosalía Sánchez, corresponsal de ABC en Berlín.

14.50

Unicef España ha priorizado la salud y la seguridad de los niños en la reapertura de los centros educativos y para ello ha señalado que es necesario tener un marco legal acorde con la situación y que cuente con la financiación suficiente. La entidad, que este lunes ha publicado el informe «Proteger la salud en las aulas», ha afirmado en un comunicado que el sistema educativo «se enfrenta a un reto excepcional que es proteger el derecho a la salud de todos los niños para garantizar el derecho a la educación».

14.42

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, contará a partir de ahora con el asesoramiento del virólogo belga Peter Piot, uno de los descubridores del ébola en 1976 y experto en investigación sobre el VIH. «Estamos comprometidos en la lucha contra el coronavirus y necesitamos basar nuestros esfuerzos en el mejor consejo de nuestros mayores expertos», dijo la presidenta de la CE en un comunicado.

14.36

Científicos de las universidades de Granada y Barcelona han diseñado un sistema para medir la eficiencia en filtrado de las mascarillas y han advertido de que ninguno de los materiales caseros utilizados para confeccionarlas protege frente a la Covid-19. Investigadores de estas dos universidades han puesto a punto un nuevo sistema, diseñado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para determinar la eficiencia de filtrado de distintos materiales ante partículas de 300 nanómetros que puedan emplearse en mascarillas de protección, según ha informado la Universidad de Granada.

14.29

El ministro de Universidades, Manuel Castells, y representaciones de las consejerías de todas las comunidades autónomas con competencias en universidades, han acordado este jueves estudiar el precio máximo de la matrícula (es decir, euros por crédito) una vez que el Gobierno ha derogado el sistema de horquillas vigente desde 2012 establecido a través de un real decreto por el exministro José Ignacio Wert y que establecía un sistema de horquillas para los precios públicos . Lea la noticia aquí.

14.22

El Gobierno de Japón aprobó este jueves por la vía rápida el uso del medicamento antiviral remdesivir para los pacientes de COVID-19, después de que el fármaco recibiera luz verde en Estados Unidos la semana pasada. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón dio este jueves su visto bueno al uso del fármaco tras mantener una reunión con un grupo de expertos, según la cadena estatal nipona NHK.

14.17

La policía del municipio de Ross (Pensilvania) ha querido zanjar las especulaciones sobre el asesinato de Bing Liu, de 37 años, profesor asistente de investigación de la Universidad de Pittsburgh, que fue tiroteado por Hao Gu, quien posteriormente se quitó la vida . Las autoridades, a través de su página de Facebook, señalan que su investigación sobre las circunstancias de la muerte Liu y Gu «indica que las acciones que tuvieron lugar el sábado 2 de mayo fueron el resultado de una larga disputa sobre una pareja íntima». Lea la noticia aquí.

14.09

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró este jueves que todas las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, han presentado de forma global o parcial la solicitud para pasar a la fase 1 de desescalada el próximo lunes 11 de mayo, a excepción de Madrid. Illa hizo esta afirmación durante su séptima comparecencia a petición propia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para informar sobre la evolución del coronavirus y el plan de transición hacia una nueva normalidad.

14.04

Familiares de residentes en geriátricos catalanes, agrupados en la plataforma Coordinadora de Residencias 5+1, han presentado ante la Fiscalía de Barcelona una denuncia conjunta para que investigue «qué ha pasado en las residencias durante la epidemia», con la muerte hasta ayer de 3.178 ancianos. La portavoz de la coordinadora, María José Carcelén, ha informado de que la denuncia se ha interpuesto para que la fiscalía investigue lo que ha sucedido en las residencias porque «los familiares no tenemos acceso a la información desde que se nos cerraron las puertas de las mismas y desconocemos datos que son básicos para determinar si se ha discriminado a las personas mayores por razón de su edad».

13.57

Con 168.000 casos confirmados de infección y 7.275 fallecidos, el Instituto Robert Koch (RKI) alemán anuncia la eliminación de sus dos ruedas de prensa diarias sobre la situación de la crisis del coronavirus. Toda la información que proporcionaba en estas comparecencias de sus directivos seguirá como hasta ahora disponible en la página web de la institución, en cuyos datos se ha venido basando el gobierno alemán y los de os Bundesländer para la toma de decisiones. Después de que la canciller Merkel anunciase ayer la vuelta a la «normalidad responsable», con solo las restricciones de contacto y obligación de la mascarilla en público en vigor, el RKI considera cumplido el objetivo de explicación y concienciación de las ruedas de prensa, que retomará si la evolución del virus vuelve a hacer necesarias. «Al comienzo de la crisis sanitaria, era importante clasificar lo que estaba sucediendo a través de la información pública frecuente. Dado que el número de casos ahora está disminuyendo, esto ya no es necesario», ha explicado Schaade. «Continuará habiendo conferencias de prensa, pero solo cuando surja la necesidad puntual. Los ciudadanos ya han demostrados que saben lo que tienen que hacer, por lo que decidimos suspender las sesiones informativas diarias». Informa Rosalía Sánchez, corresponsal de ABC en Berlín.

13.48

A partir de este viernes los barceloneses podrán usar entre las seis y las diez de la mañana las playas de la ciudad para hacer deporte. Así lo ha anunciado en rueda de prensa telemática el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, que ha recordado que solo se permite la práctica individual de deporte y ha dicho que en las playas no podrán efectuarse «paseos, estancias o pícnics», entre otras actividades, así como tampoco se podrá usar el coche para acercarse al mar.

13.38

El 93,9 % de los docentes de Baleares considera que no se dan las condiciones adecuadas para volver a los centros educativos sin medidas previas como la realización de pruebas para detectar la COVID-19, según una encuesta realizada por el STEI-i, en la que han participado 3.229 profesionales. El sindicato realizó la encuesta entre los docentes ante la convocatoria este jueves de la mesa sectorial para tratar el borrador de protocolo de desescalada en el ámbito educativo, con la intención de conocer el parecer de los docentes, ha informado el STEI en un comunicado.

13.27

La diputada del PP Concepción Gamarra anunció este jueves en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que planteará una Proposición No de Ley (PNL) para pedir al Tribunal de Cuentas «una auditoría urgente» para «revisar las compras» realizadas por el Ministerio de Sanidad durante la crisis del Covid-19 y que «han sido fundamentales para la gestión de la pandemia». La diputada popular también reclamó al ministro de Sanidad que publique los nombres del Comité de Científicos que ayudan al Gobierno a decidir qué provincias pueden pasar de una fase a otra de la desescalada. «Los ciudadanos tienen derecho a saber en quién están depositando sus vidas en este plan de desescalada», aseguró.

13.21

El director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), António Vitorino, dijo hoy que el coronavirus y la preocupación por la salud pueden llevar a que se impongan límites a la movilidad humana, y encomió la labor de los migrantes en primera línea de la lucha contra la pandemia. «Los ataques terroristas del 9/11 (de 2001 en EE. UU.) tuvieron un gran impacto en la movilidad humana, y creo que esta pandemia tendrá un impacto equivalente, si no mayor, en la forma de ver la movilidad en el futuro. Está claro que la salud es la nueva riqueza», aseguró en rueda de prensa virtual en Ginebra, según Efe.

13.15

Los alumnos de cuarto de ESO, Bachillerato y Formación Proesional volverán a las clases de manera escalonada a partir del día 18 con la adopción de medidas de protección, como una distancia de metro y medio entre pupitres, uso de mascarillas en los centros y turnos para los recreos. Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Cristina Uriarte en la comparecencia telemática en la que ha presentado el plan del Gobierno Vasco para el final de este curso escolar, en el que el COVID-19 ha obligado a suspender las clases presenciales en todos los niveles.

13.01

Comisiones Obreras ha advertido este jueves sobre el «elevado número de contagios» de COVID-19 en el centro penitenciario de «La Torrecica», de Albacete, en la que 17 funcionarios han dado positivo a la enfermedad, a los que se añaden otros nueve que están en cuarentena porque pueden estar contagiados, informa Efe. Este elevado número de contagios se está dando a pesar de que «el acceso a las pruebas PCR es muy restringido», porque de realizarse más pruebas «los casos aumentarían», han indicado en un comunicado enviado este jueves por el sindicato la secretaria general de prisiones en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Silvia Fernández, y Juan Fulgencio Fernández, delegado sindical de Comisiones Obreras en la prisión.

12.55

El Ayuntamiento de Madrid peatonalizará 29 calles de la capital durante los fines de semana y los festivos a partir del próximo sábado para evitar aglomeraciones ante la desescalada, una medida que afectará a 19 kilómetros de la capital. Además, desde mañana se abrirán a diario los parques pequeños en los distritos, no así las grandes zonas verdes como el Retiro, Madrid Río o la Casa de Campo.

12.48

El turismo se verá muy afectado por la crisis del coronavirus debido ala reducción de los viajes. Las aerolíneas ya se negaron a volar reduciendo la capacidad de los aviones para mantener la distancia y Airbus ha lanzado afirmaciones muy esperanzadoras para el sector al señalar que no será necesario dejar asientos vacíos en los aviones. Lea la noticia aquí.

12.40

Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha anunciado en la Comisión de Sanidad que se evisarán las franjas horarias de salida de los niños por el calor. Una petición que habian hecho varias comunidades autónomas en las que las horas del día en las que pueden pasear y hacer deporte los niños alcanzan unas tempaturas muy altas

12.30

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tendrá la última palabra sobre qué territorios podrán cambiar de fase el próximo lunes 11, una decisión que el Gobierno hará pública el viernes por la noche o el sábado. Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha precisado que Sanidad y las comunidades autónomas discutirán de forma conjunta sobre el cambio de fase en la desescalada, previa elaboración del informe técnico de la Dirección General de Salud Pública, pero la «decisión final» recaerá en Illa.

12.20

La Bolsa española mantiene la tendencia alcista de la apertura y a mediodía sube el 0,38 %, aunque pierde de nuevo el nivel de los 6.700 puntos en una sesión marcada por la publicación de datos macroeconómicos, resultados empresariales y operaciones corporativas como las de Telefónica.

12.10

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado este jueves que el Gobierno ha realizado una «evaluación positiva» del plan de la desescalada del confinamiento presentado para que la Comunidad Valenciana en su conjunto (sin distinción entre provincias ni departamentos de salud) pase el próximo lunes, 11 de mayo, a la fase 1. Con todo, habrá que esperar todavía a la respuesta definitiva del Ejecutivo central. Lea la noticia aquí.

12.05

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad comentó las últimas cifras de contagiados (221.447 en total, 754 en 24 horas) por coronavirus y fallecidos, 213 en las últimas 24 horas, y que siguen a su criterio la tendencia descendente. «Hemos estado varios días por encima de los 200 y es de nuevo la tendencia con ciertas oscilaciones. Pero esta letalidad hay que recordar que llegan con un cierto retraso de los nuevos casos. Estamos claramente en línea descendiente. La scifras de ingresos son similares a estos días. Se mantiene la evolución esperada. Hoy es jueves, hace 9 días que se empezaron a tomar medidas de alivio, con los paseos de los niños y a partir de hoy deberías empezar a haber algún impacto de la evolución y por el momento no hemos detectado nada. En los próximos días valoraremos con más consistencia esa tendencia». Lea la noticia aquí.

11.58

11.57

Los centros hospitalarios ya están recuerando una cierta normalidad. Según Simón, «hay muchos hospitales en España que han empezado a retomar una normalidad diferente». «Ahora mismo se tienen que tomar unas medidas muy estrictas para impedir la transmisión intrahospitalaria. Son ahora un lugar de riesgo».

11.55

La participación en el estudio serológico «ha sido buena por la información que nos transmiten desde el Instituto de Salud Carlos III y los resultados los tendremos en breve». «Hemos acabado la primera semana y el domingo se acaba la segunda, por lo tanto los resultados finales se tendrán la semana que viene».

11.50

Sobre los criterios para pasar de fase, señala que en «un informe que se compartirá con las comunidades autónomas, se indicarán los criterios que cumplen y la valoración conjunta». «Son muchos los criterios que se valoran. Uno de los criterios lógicos que se tienen que dar es la capacidad necesaria para responder en caso de que haya un nuevo pico de la enfermedad (camas disponibles para pacientes en UCI y para hospitalización), se trata de un criterio previo a la solicitud».

11.46

El experto ha adelantado en la rueda de prensa que el número de sanitarios contagiados por el coronavirus es ya de 45.924. Simón ha recordado que este aumento de casi mil más respuecto a ayer se debe a que se les están haciendo muchas pruebas en las últimas semanas.

11.41

En cuanto a los cambios que piden algunas comunidades autónomas en las fases de desescalada, Simón ha destacado que «cada comunidad tiene sus especificidades». «No se puede en un marco general hacer etalles específics para la necesidad de cada zona. Entiendo que las franjas horarias que se proponen a nivel nacional pueden no ser igual de buenas, el ministerio lo valorará en breves y planteará alternativas». En cuanto a las playas, cree que «se tendrá que regular» de alguna manera la distancia interpersonal. «Una de las medidas importantes es los beneficios de ventilar los espacios y yo creo que habrá que estudiarlo, ero en la referencia al cviento sería con la visión contraria, las playas con mucho viento dispersarían más el virus».

11.39

Sobre las diferentes cifras de mortalidad, el experto ha señalado que «el sistema nacional de la monitorización de la mortalidad es un sistema que se instauró para dar seguimiento a las variaciones de la mortalidad general a nivel nacional. También se utiliza para medir la mortalidad de las epocas invernales, pero todos los incrementos son estadísticos que se tienen que asociar a una causa. Ahora mismo sabemos que tenemos 26.070 muertos por coronavirus, esos 5.000 de diferencia se pueden explicar por muchas razones, no sabemos cuantos serán achacables al coronacvirus y cuántos no».

11.35

Simón ha explicado que la aprobación del cambio de fase «llegará en los próximos días u horas» y ha hablado del viernes o sábado como tarde. «Si existe suficiente capacidad en referencia a la epidemia, la evolución será favorable».

11.33

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha destacado sobre el desavastecimiento que «a nivel general en España no hay ningún dato que indique que hay a nivel nacional un problema de desabastecimiento».

11.29

Sobre los criterios para cambiar de fase, ha indicado que «los criterios sanitarios para cambiar de fase son sanitarios, no económicos. Estamos valorando las solicitudes trabajando muy intensamente». En respuesta a una pregunta sobre varias comunidades ha señalado que «País Vasco tiene una situación relativamente buena pero no voy a decir si está n una situación en la que puede pasar de fase. En Madrid, ayer por la tarde no habíamos recibido la solicitud, pero habrá que valorar los datos cuando lleguen. Si hay o no transición a las fases es una decisión final del ministro y la valoración técnica se hace en términos sanitarios».

11.26

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha señalado en una rueda de prensa que ha habido un incrmento del 0,34% en el número de casos. Sí se obserba un descenso en los fallecidos por la pandemia. «Hace 9 días que se empezaron a tomar medidas de alivio y a partir de hoy es cuando deberíamos ver algún efecto en la epidemia. No se ha observado nada por ahora».

11.22

Las peluquerías y centros de belleza deberán entregar a sus trabajadores equipos de protección individual compuestos de mascarillas, guantes, viseras y gafas protectoras, a fin de garantizar su seguridad y minimizar la exposición al coronavirus en sus contactos con los clientes. Según consta en la guía publicada este jueves por la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Nacional de Peluquería e Institutos de Belleza Integrada, también se informará y formará a estos empleados de los nuevos riesgos que afectan a su puesto de trabajo, los cuales deberán ser incorporados a los respectivos planes de prevención que existieran previamente.

11.18

En total en España ya hay 221.447 contagiados de coronavirus confirmados por pruebas PCR y han perdido la vida por la pandemia 26.070 personas. Los pacientes que han recibido el alta ascienden ya a 128.511 desde el comienzo de la crisis, 2.509 en las últimas 24 horas.

11.12

Por contra, los nuevos contagios han aumentado más que el pasado miércoles, ya que se registran 754, una cifra superior a la de ayer, cuando se notificaron 685 casos confirmados mediante prueba PCR.

11.08

España ha registrado 213 nuevas muertes en las últimas 24 horas por coronavirus, según ha anunciado el Ministerio de Sanidad. Son 31 menos que ayer, cuando se registraron 244 fallecimientos.

10.59

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que asumió al inicio de la crisis de la COVID-19 las competencias de coordinación de las residencias, de «mirar hacia otro lado» y no haber hecho «absolutamente nada» para revertir la situación en estos centros. «Me gustaría saber una sola de las medidas que ha puesto en marcha su partido en la Moncloa, ya que tiene el mando único», ha contestado Ayuso al portavoz adjunto de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, cuando este le ha preguntado en el pleno por sus planes para las residencias de mayores de la región.

10.45

Los distintos grupos de trabajo e internistas de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) impulsan y lideran distintos ensayos clínicos pioneros dentro y fuera de España dirigidos a comprobar la utilidad de distintas terapias farmacológicas contra el Covid-19.En un caso, se trata de un ensayo pionero para comprobar la eficacia del uso de un fármaco para prevenir la enfermedad en residencias de mayores y, en otros dos proyectos, se analizarán tratamientos contra la enfermedad por SARS-CoV-2 en pacientes con síntomas graves asociados al virus.

10.35

La previsible recuperación de emisiones de CO2 tras el parón por el coronavirus amenaza con devolver a los océanos al anterior estado de «precolapso» al borde de la saturación, sin capacidad de absorber «ad infinitum» la excesiva producción humana de ese gas invernadero. Además de haberse reducido durante el confinamiento la producción de dióxido de carbono emitido a la atmósfera, ha caído la actividad pesquera y el tráfico marítimo de mercancías y de pasajeros, siendo los grandes buques mercantes y petroleros la habitual fuente principal de contaminación y vertidos en los océanos.

10.23

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido que prefiere que se rían de la Comunidad por no pasar a la fase 1 a partir del lunes en buena parte de la autonomía que el que se tenga que llorar por un rebrote del coronavirus en dos semanas. «Dentro de 15 días veremos: si todos los demás van bien la gente se reirá de nosotros, si se produce un rebrote todos lloraremos con ellos. No tengan duda de que prefiero la primera opción», ha sostenido el vicepresidente de la Junta, médico de profesión, en un tuit.

10.11

La necesidad de utilizar macrodatos sobre la salud de millones de personas en la lucha contra la epidemia por coronavirus, el uso de los llamados «big data» sanitarios, plantea riesgos importantes para los derechos fundamentales que solo podrán sortearse si mantenemos el control sobre quién, cómo, durante cuánto tiempo y con qué fin concreto los maneja. La geolocalización, el pasaporte sanitario o las aplicaciones en móviles para luchar contra la pandemia han demostrado su eficacia pero también suponen riesgos, opinan magistrados y juristas consultados por EFE.

10.03

Las primeras viviendas podrían bajar de precio hasta un 20 % en los próximos seis meses y las segundas residencias hasta un 30 %, debido a la necesidad de liquidez de los vendedores por el coronavirus, asegura la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI). Según esta organización, si bien el precio de la vivienda se va a contraer una media del 10 % en España y entre un 5 y un 7 % en las grandes ciudades, los compradores pueden llegar a obtener esos descuentos durante el proceso de negociación de la compra.

9.50

El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, espera que el Ministerio de Sanidad permita a la Comunidad de Madrid pasar a la fase uno de la desescalada el próximo lunes porque cumple con todos los requisitos sanitarios y porque lo contrario sería «un jarro de agua fría a miles de autónomos y pymes que necesitan urgentemente abrir para no echar el cierre definitivamente». En declaraciones a la Cadena Ser, Aguado ha señalado que se puede y se debe aprender a convivir con el COVID-19 hasta que haya una vacuna o una medicina y «lo que no podemos es permanecer permanentemente en nuestras casas».

9.40

Las autoridades de Indonesia han dado marcha atrás y han anunciado que se podrán realizar desplazamientos en avión, tren y autobús a nivel nacional a partir de este jueves, tan solo dos semanas después de que el Gobierno prohibiera todos los viajes como medida de prevención del coronavirus. La prohibición inicial, anunciada por el presidente del país, Joko Widodo, buscaba evitar los traslados con motivo del Eid al Fitr, la festividad musulmana que marca el final del mes sagrado del Ramadán, según informaciones de la cadena de televisión CNA.

9.30

Sobre las residencias de mayores, centros en los que han muerto más de 17.500 ancianoc, Calvo ha insistido en que «tenemos que rehmanizar esta sociedad». «De aquí hay que sacar lecciones humanas. Habría que dar un giro, las residencias de mayores tienen que estar mejor atendidas, nuestros mayores tienen que estar en mejores condiciones. Estoy hablando de aprovechar esta crisis para resetear el modelo de vivir».

9.26

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas más de 1.200 casos de coronavirus, superando de nuevo el umbral del millar de contagios diario, lo que eleva el balance a más de 166.000 personas contagiadas y más de 7.100 muertos, según los datos publicados este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Según el último balance, la pandemia del coronavirus ha dejado a 166.091 personas contagiadas y un total de 7.119 víctimas mortales en Alemania. El aumento de casos diarios asciende a 1.284, una cifra que supera los 947 positivos de la jornada anterior y es casi el doble de los 685 contagios de hace dos días.

9.23

Sobre si será necesaria una nueva prórroga del estado de Alarma, Carmen Calo ha explicado que «seguramente necesitaremos algunas semanas más». «La alarma es la manera más garantista, demócratca y exigente. Solo cabe mantener la alarma para mantener los derechos y para salvar vidas».

9.20

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, recién recuperada del coronavirus, ha señalado que tras pasar la enfermedad, «ordenas lo que es importante y lo que no. Ojalá esta vivencia fuera una lección para todos». «Es una oportunidad para cambiar muchas cosas. Hay que rehumanizar la sociedad, un cambio de uso del tiempo, tiempo para cuidar a los mayores, a los pequeños, para ser más felices», sostiene. «Lo he pasado muy mal, he sentido mucho miedo, como mucha gente. Me resulta muy difícil en una situación como esta que no haya un mínimo común donde todos estemos intentando pelear por nuestro país», ha acalrado en una entrevista en TVE.

9.13

Los Mossos d'Esquadra han alertado hoy de los peligros que corren los adolescentes desde el inicio del estado de alarma ante la acción delictiva de los ciberacosadores, depredadores sexuales virtuales y acosadores de juegos en línea, que han visto una oportunidad de actuar en este contexto. Según explican hoy los Mossos en un comunicado, la actual situación de pandemia por la COVID-19 y las actuales medidas de confinamiento han supuesto que las comunicaciones de los jóvenes se hagan sobre todo a través de las redes sociales y que haya aumentado notablemente el tiempo que pasan conectados a internet.

9.05

Pablo Casado, presidente del Partido Popular ha señalado en COPE que «Sánchez cada vez está más solo». Casado sostiene que ya «se sabía ya que no iba a tener los apoyos de sus socios de investidura, lo que debería hacerle reflexionar» y defiende que «su soledad se incrementa porque «la gestión que ha hecho de esta crisis es nefasta».

8.53

La Policía Local de Lora del Río (Sevilla) y la Guardia Civil desalojaron una fiesta en una vivienda del pueblo en la que estaban participando 29 personas, entre ellas 11 menores, ya que este tipo de reuniones están prohibidas por el confinamiento al que obliga el estado de alarma por la COVID-19, según Efe. La fiesta se estaba celebrando ayer miércoles en una casa de la barriada de La Viñas en Lora del Río, según ha informado el Ayuntamiento.

8.45

En la carrera hacia la «nueva normalidad» en cuatro etapas que ha marcado el Gobierno central para toda España, hay áreas que ya se descuelgan. Así lo han trasladado sus presidentes regionales al Ministerio de Sanidad, que publicará en una orden la decisión de Salvador Illa sobre qué provincias están en disposición de adentrarse en la fase 1 el próximo 11 de mayo y cuáles no. Por el momento, en su comunicación al departamento, seis áreas sanitarias catalanas y más de 200 de Castilla y León se ven fuera y no han solicitado avanzar, aunque también recalcan que podrían hacerlo en cualquier momento y no aguardar los quince días predefinidos en cada estadío. De todas, la Comunidad de Madrid protagonizó la discusión más tensa que desembocó, finalmente, en la petición de dar un paso adelante en el desconfinamiento de la población. Lea la noticia aquí.

8.38

La pandemia de coronavirus durará al menos el resto de este año, dijo el jueves el jefe de gabinete de la canciller alemana, Angela Merkel, a la radio Deutschlandfunk. «No estamos viviendo después de la pandemia ahora, más bien estamos viviendo en medio de una pandemia, una que nos acompañará durante un tiempo, al menos para este año y eso es muy optimista», dijo Helge Braun. Merkel anunció el ayer medidas para aliviar el bloqueo del coronavirus en Alemania, pero al mismo tiempo lanzó un mecanismo de «freno de emergencia» que permite renovar las restricciones en caso de que las infecciones de casos se recuperen nuevamente.

8.29

Cuatro representantes de residencias de personas mayores y dependientes comparecen este jueves, 7 de mayo, ante la comisión especial no permanente del Parlamento de Cantabria para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del COVID-19. En la sesión, que se iniciará a las 10.00 horas, comparecen el gerente del centro hospitalario Padre Menni de Santander, Carlos Pajares; el presidente de CERMI Cantabria, Ignacio Fernández; la presidenta de LARES, Gema Concha, y el presidente de FED Cantabria, Rubén Otero, ha informado en un comunicado el Parlamento regional.

8.20

El Congreso constituirá este jueves a las diez de la mañana la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España tras el Covid-19, un acto que estará dirigido por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y en el que se elegirá a los miembros de la Mesa de este nuevo órgano. Un foro que se activará en plena escalada de tensión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, que fueron precisamente los que acordaron hace semanas su creación para tratar de buscar soluciones consensuadas una vez superada la crisis sanitaria del coronavirus.

8.13

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a insistir este miércoles en que China podría haber detenido la pandemia del coronavirus, al tiempo que ha afirmado que la Covid-19 es «peor que Pearl Harbor» y «peor que el 11-S». «Y nunca debería haber pasado. Podría haberse detenido en la fuente. Podría haberse detenido en China. Podría haberse detenido de forma correcta en la fuente. Y no lo fue», ha indicado Trump desde el Despacho Oval, según ha trasladado la cadena de televisión CNN.

8.00

El Alto Representante para Bosnia y Herzegovina de Naciones Unidas, Valentin Inzko, ha destacado este miércoles la labor que está realizando el país balcánico durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, pero ha alertado de que existe un «peligro real» ante los posibles casos de corrupción «relacionados con la gestión de la asistencia financiera y material internacional», informa Efe. «El país aparentemente ha logrado evitar los brotes generalizados y la pérdida significativa de vidas que han sucedido en otros países», ha resaltado Inzko, quien también ha señalado cómo las dos entidades políticas que forman el país, la Federación Bosnia y Herzegovina y la República Srpska, actuaron con rapidez desarrollando «las medidas apropiadas».

6.38

Un total de 64 niños se encuentran hospitalizados en el estado de Nueva York con una enfermedad misteriosa que los médicos tratan de diagnosticar y que podría estar relacionada con el Covid-19, confirmaron este miércoles fuentes oficiales. En un aviso emitido por las autoridades al personal y las instituciones médicas, representantes del Departamento de Salud estatal dijeron que la mayoría de los menores, que se creía tenían un «síndrome inflamatorio múltiple pediátrico», habían dado positivo después a las pruebas de coronavirus o al test de anticuerpos.

6.37

La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en la posibilidad de enviar una nueva misión de expertos a China para buscar el origen del coronavirus. «Hay discusiones con nuestros homólogos chinos para enviar una misión adicional para poner el foco en qué pasó realmente al principio en términos de exposición a diferentes animales», ha indicado la epidemióloga de la OMS Maria Van Kerkhove en la rueda de prensa diaria de la organización.

6.36

China continúa con la tendencia a la baja de nuevas infecciones del coronavirus SARS-CoV-2 tras registrar, al igual que en la víspera, dos nuevos casos durante este miércoles, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Estos dos nuevos casos -ambos detectados en Shanghái (este) y Cantón (sureste) en viajeros procedentes del extranjero- prolongan la racha del país asiático, que desde el inicio de mayo ha mantenido esta estadística no solo en un solo dígito, sino también por debajo de 4.

6.35

Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 1.227.430 casos confirmados de Covid-19 y la de 73.095 fallecidos por la enfermedad, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad John Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (01.00 GMT del jueves) es de 23.928 contagios más que el día anterior y de 2.073 nuevas muertes. Al menos 189.910 de los casos confirmados en todo el país han superado la enfermedad.

6.33

La directora médica de Canadá, la doctora Theresa Tam, declaró este miércoles que la pandemia de Covid-19 está empezando a ralentizarse en el país,, aunque el número de infecciones se ha duplicado cada 20 días y el país ya tiene 63.403 infecciones y 4.223 muertes. Las autoridades canadienses habían previsto que en estos momentos el número de muertes se situaría en 3.883. Tam culpó de la mayor mortalidad a los brotes que están padeciendo residencias de ancianos en las provincias de Quebec y Ontario y que han obligado a las autoridades a recurrir a militares para intentar contener la situación.

6.30

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha informado este miércoles de que se han registrado otras 232 muertes en el estado en las últimas 24 horas, si bien ha destacado que los números «siguen estando por debajo de donde se encontraban» cuando estalló la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Tal y como ha explicado en una rueda de prensa, 207 de esos decesos se han registrado en hospitales, mientras que otros 25 se han producido en residencias de ancianos y centros de día. Se trata del tercer día consecutivo que la cifra de fallecidos se encuentra en torno a los 230.