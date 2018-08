El Papa desestima el manifiesto de Viganò e invita a los periodistas a «sacar sus propias conclusiones» Revela que hay un tribunal juzgando a obispos, pero con jueces para cada caso

Juan Vicente Boo

Juan Vicente Boo

@juanvicenteboo Seguir Corresponsal en Roma Actualizado: 27/08/2018 01:34h

En su conferencia de prensa durante el vuelo de regreso de Dublín a Roma, el Papa Francisco prefirió no pronunciarse sobre el manifiesto del ex nuncio Carlo María Viganò, pero lo desestimó implícitamente invitando a los periodistas a leerlo y «sacar sus propias conclusiones». Viganò había pedido la dimisión del Papa acusándole de haber encubierto al ex cardenal Theodore McCarrick y de haber traicionado el mandato de Cristo a Pedro.

En tono muy tranquilo, el Santo Padre ha comentado que «lo leí esta mañana. Lo leí y, sinceramente, debo decirles a ustedes y a todos los que estén interesados: lean atentamente el manifiesto, y hagan ustedes su juicio».

Francisco ha reiterado que «no diré una palabra sobre eso. Creo que el texto habla por sí mismo, y ustedes tienen la capacidad periodística suficiente para llegar a las conclusiones». En todo caso, ha dejado abierta la posibilidad de que «cuando haya pasado el tiempo, y ustedes tengan las conclusiones, quizá hable más. Prefiero que su madurez profesional haga este trabajo, pero de verdad».

Aunque su respuesta era inesperada, la realidad es que resultaba muy adecuada frente a un manifiesto totalmente exagerado y sacado a la luz por medios conservadores norteamericanos con el propósito evidente de «reventar» el viaje del Papa a Irlanda y debilitarle en todo lo posible.

Respecto al objetivo de erradicar abuso sexual de menores, que ha protagonizado sus intervenciones durante los dos días del Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, el Papa ha aprovechado la ocasión para clarificar que «al principio se pensó crear un tribunal permanente para juzgar a los obispos, pero después se vio que era preferible, un tribunal específico con jueces distintos para cada obispo pues hay muchas diferencias culturales y modos de proceder entre las zonas del planeta».

Según Francisco, lo importante es que «se ha juzgado ya a muchos obispos, y el último ha sido el de Guam, que ha presentado recurso contra la condena, y se dictaminará en los próximos meses». El Papa se hs mostrado muy satisfecho de su reunión de hora y media con ocho victimas de abusos sexuales en la que «sufrí mucho, pero creo que se necesitaba escuchar a estas ocho personas. Y de esta reunión salió la propuesta -la hice yo, ellos la aceptaron y me ayudaron-, de pedir perdón en la misa final por cosas concretas».

Francisco estaba especialmente impresionado por abusos que desconocía como «el llamado ‘lavado de las mujeres’, en que a una mujer embarazaba fuera del matrimonio, las religiosas la recibían y daban el hijo en adopción. Después, cuando los hijos intentaban buscar a las madres, les decían que era pecado mortal, y a las madres que amaban a sus hijos, les decían que era un pecado mortal. Por eso dije en la misa que no lo era, sino vivir el cuarto mandamiento».

El Papa ha comentado que entre las actuaciones que espera de su «carta al pueblo de Dios» figura que los católicos, especialmente los padres, «en cuanto tengan indicios, hablen con la persona justa para la investigación, con el juez, con el obispo...». Lo que deben evitar los ciudadanos y, sobre todo, los medios de comunicación es precipitarse a considerar a alguien culpable, como ha sucedido con los sacerdotes acusados hace tres años en Granada.

Francisco estaba dolido de que hubieran sido acusados falsamente y considerados enseguida culpables por la opinión público casi automáticamente, y satisfecho de que el proceso descubriese tano la inocencia de los acusados como la culpabilidad del joven profesional que los había denunciado, obligándole a pagar las costas del proceso