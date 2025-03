No habrá segundo confinamiento en Alemania: «Cerrar peluquerías y comercios no tienen mucho sentido»

Coronavirus en Alemania: no habrá un segundo confinamiento

En Alemania nunca llegó a haber confinamiento obligatorio en las casas, pero sí fueron cerrados todos los negocios no considerados de primera necesidad y grandes superficies, además del cierre fronterizo. Ese es el confinamiento al que se ha referido el ministro de Economía, Peter Altmeier , al afirmar que no volverá a ocurrir. «Estoy seguro de que podemos y vamos a evitar un segundo confinamiento general», ha dicho en la rueda de prensa en la que ha presentado una corrección al alza de las previsiones económicas para este año, en el que no espera que el PIB alemán retroceda más de un 5,8%. «No habrá nuevas flexibilizaciones a las restricciones actuales y seguiremos respetando la distancia de seguridad, los aforos de hasta 50 personas y el uso de mascarilla en espacios cerrados», ha dicho, pero queda descartado un nuevo confinamiento.

De igual opinión es el ministro de Sanidad, Jens Spahn , que en un acto público ha avanzado que «es muy poco probable que se reanuden los cierres» y ha reconocido que «sabiendo lo que sabemos hoy, medidas como los cierres de peluquerías y pequeños establecimientos no tienen mucho sentido», dando a entender que medidas de ese tipo no se repetirán. Spahn explicaba que ve a Alemania «mejor preparada para una posible segunda ola que para la primera, principalmente debido a las nuevas reglas». «De algo nos han servido todos estos meses», insistía.

«A principios de septiembre, sabemos cómo podemos manejarlo bien en las operaciones regulares, especialmente cuando usamos mascarilla y mantenemos la distancia sin restricciones», dijo el político de la CDU durante una visita a una clínica de Bochum . «Con el conocimiento actual, está claro que el bloqueo no debería haber sido tan drástico en la primera ola y no debemos en ningún caso repetir medidas como la prohibición de visitas a las residencias de ancianos y centros asistenciales». «Hoy podemos tomar mejor la decisión de sopesar entre la protección y la vida cotidiana porque sabemos más de cómo protegernos y porque tenemos más experiencia», dijo Spahn, enfatizando que la distancia, la higiene y las mascarillas, junto con el constante testado para aislar los positivos, son las «mejores armas».

Después de las multitudinarias manifestaciones del fin de semana en contra de las restricciones, en todo caso, el estado de opinión en Alemania no es favorable a una vuelta al confinamiento, aunque el presidente alemán, Frank Walter Steinmeir , ha recordado hoy que el 80% de las personas que viven en este país, «a pesar de todo el estrés y a pesar del enfado, y aunque el protector bucal es molesto, siguen estando de acuerdo con las medidas restrictivas». «Los políticos deben tomarse esto en serio y, sobre todo, tratar de mantenerse en contacto con aquellos a los que todavía se puede llegar», ha aconsejado.

Según los datos del Instituto Robert Koch, el número total de infecciones en Alemania, desde el inicio de la pandemia, asciende a 243.599, 1.218 se han producido en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos es de 9.302 y la tasa de contagios se mantiene por debajo del valor 1.

En este contexto, y aunque la canciller Merkel había avanzado que era «impensable» que eventos como por ejemplo los partidos de la Bundesliga volviesen a celebrarse con público este otoño, el Leipzig acaba de recibir luz verde de las autoridades sanitarias locales para jugar su primer partido en casa con el 20% del aforo del estado, lo que supone 8.500 espectadores. «Somos conscientes de la confianza que se deposita en nosotros y actuaremos con la máxima responsabilidad», dijo su gerente, Oliver Mitzlaff.