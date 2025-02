España, lejos de la inmunidad de grupo con solo dos millones de positivos en coronavirus

El Gobierno ya tiene la primera foto del paso del Covid-19 en España y no muestra resultados muy alentadores en cuanto a protección de la población. Pese a que el coronavirus barrió como un tsunami casi toda la geografía nacional, solo el 5 por ciento de la población española generó anticuerpos. Eso significaría que solo dos millones de españoles habría estado en contacto con la infección y estaría más protegido frente a un nuevo contagio, al menos en teoría. Este es el resultado que arroja la primera oleada del estudio de seroprevalencia diseñado por el Instituto de Salud Carlos III y presentado por los ministros de Sanidad y de Ciencia, Salvador Illa y Pedro Duque.

Illa no quiso valorar ayer si el dato era bueno o malo, pero sí dejó claro que con los resultados obtenidos no se había alcanzado la esperada inmunidad de «rebaño» o grupo , esa que nos permitiría mantener a raya la circulación del virus. Aunque los datos son aún preliminares, están muy lejos del 60% que los epidemiólogos consideran mínimo para garantizar una buena protección. «No hay cifras exactas; cuanto más mejor. Pero un 60% reduce bastante la probabilidad de rápida transmisión comunitaria», aclara Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández.A falta de una vacuna, esa sería la mejor de las situaciones porque significaría que habría tanta gente protegida de manera natural que el virus ya no sería una amenaza tan grande.

Ildefonso Hernández, bromeaba ayer con la «porra» que algunos epidemiólogos mantenían sobre los resultados del estudio español. Las apuestas estaban entre el 10 y el 20 por ciento , para los más optimistas. Finalmente, la media de la población española ha sido menor. Aunque aún son resultados preliminares, Hernández reconoce que el dato de inmunidad alcanzado «no es una buena noticia». «Significa que aún hay que trabajar mucho y tener cuidado con la pandemia», explicó a ABC.

El Ministerio de Sanidad había hecho una apuesta a la baja . Por eso, como explicó Illa, el dato del 5 por ciento «no nos ha sorprendido». «Estaba dentro de nuestra hipótesis de partida y con él fundamentamos el plan de desescalada. Los datos nos indican que debemos seguir actuando con cuidado», insistió el ministro.

Soria y Cuenca, con los datos más altos

El primer mapa de la pandemia deja además otros datos importantes: la gran variabilidad geográfica y una afectación homogénea por sexos , en el que no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres. Sí hay una disparidad importante entre territorios. En algunas provincias más afectadas en el interior de la península la prevalencia de anticuerpos es hasta cinco veces mayor que otras zonas , explicó la directora del Centro Nacional de Epidemiología y directora científica del estudio, Marina Pollán, que presentó los detalles de la investigación. Así, Ceuta, Murcia, Melilla, Asturias y Canarias presentan prevalencias inferiores al 2 por ciento, mientras Castilla-la Mancha y Madrid superan el 10 por ciento. Soria, con 14,2 por ciento y Cuenca (13,5 por ciento) son las provincias con más contagios .

Lo que no se ha podido determinar es el nivel de inmunidad por nacionalidad. Estono está suficientemente identificada en el padrón, por lo que no es fácil llegar a ellos, explicó Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología.

Pérdida de olfato, el síntoma más frecuente

Curiosamente, las personas que en la encuesta refirieron haber experimentado tres o más síntomas relacionados con el Covid-19 como la pérdida súbita del olfato y gusto también se concentran en las provincias del centro de la Península, las más golpeadas por la infección. La pérdida del sentido del olfato se ha visto como uno de los síntomas más frecuentes en el estudio .

No hay diferencias por sexo y tampoco por grupos de edad, aunque sí se ha visto una menor prevalencia en bebés, niños y en jóvenes . Estos datos son importantes aunque no suficientes. Hubiera sido una buena noticia saber que los profesionales sanitarios o los mayores en residencias están más inmunizados para evitar infecciones y nuevos contagios en los hospitales.

Resultados provisionales

El estudio comenzó el pasado 27 de abril en la mayor parte de las comunidades autónomas y ha sido elaborado por el Ministerio Sanidad, junto al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto Nacional de Estadística (INE), con la colaboración de las comunidades autónomas. Han participado 1.416 centros de salud y 2.600 profesionales sanitarios.

El objetivo es estimar la prevalencia de infección del nuevo coronavirus en España mediante la determinación de anticuerpos frente al virus por comunidades autónomas, provincias, edad y sexo. Para ello, se va a estudiar, en tres oleadas, a 90.000 personas de todas las edades, comunidades y provincias, a las cuales se les invita a participar por teléfono.

Los resultados que ahora se presentan son provisionales y corresponden a los test rápidos realizados a 60.983 personas en esta investigación nacional.

Un pinchazo en el dedo

Las muestras se han obtenido con un pinchazo en el dedo. Pero para asegurar la fiabilidad de los resultados también se tomó sangre del brazo, como si fuera un análisis convencional, para poder hacer un estudio más preciso. Estos resultados no se conocen aún porque no se cuenta aún con los resultados de todas las comunidades autónomas. En las oleadas siguientes, se tendrá una información más precisa.

El ministro Duque destacó la fortaliza del trabajo que es uno de los «más sólidos» de los países occidentales, tanto por el grado de representatividad que tiene y por el número de pruebas realizadas.