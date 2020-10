La mayoría de las ciudades españolas no cumpliría el nivel de coronavirus improvisado por Illa El ministro de Sanidad pide a Madrid una incidencia inferior a los 200 casos por cada 100.000 habitantes

Luis Cano SEGUIR Laura Albor SEGUIR Actualizado: 14/10/2020 16:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

De las 63 ciudades españolas con más de 100.000 habitantes, solo 18 cumplirían el nuevo criterio improvisado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa: una incidencia acumulada de menos de 200 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Madrid, Barcelona o Sevilla, entre otras, cumplen con el límite oficial, fijado de 500, pero no lo lograrían con el nuevo umbral.

Valencia, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante y Gijón son las ciudades de mayor tamaño con una incidencia inferior a los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Por encima del límite de 500 actualmente solo están ya Pamplona (749), Parla (661), Granada (612) y León (538), después de que la Comunidad de Madrid haya conseguido rebajar sus niveles drásticamente.

El nuevo límite de 200, no obstante, no tiene aplicación práctica fuera de la Comunidad de Madrid. El Ministro de Sanidad lo improvisó para justificar la intención del Gobierno central de no levantar el estado de alarma en nueve ciudades de Madrid después de que todas menos una, Parla, hayan conseguido reducir su incidencia por debajo de 500. Según explicó Illa, la cifra del medio millar es el límite para la intervención del Ejecutivo, mientras que para salir hace falta mucho menos.

Las ciudades que la semana pasada estaban por encima de la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes, pero que esta han conseguido quedar por debajo del umbral son: Madrid capital (460), Fuenlabrada (455), Getafe (455), Alcorcón (409), Leganés (401), Alcobendas (399), Móstoles (377), Torrejón de Ardoz (364) y, salvada finalmente del confinamiento, Alcalá de Henares (312).

La semana pasada, las ciudades madrileñas copaban el top diez de la lista de incidencia, con la única aparición de Pamplona entre los primeros puestos. Esta semana, entre las diez primeras están, además de la capital navarra, actualmente la primera de la lista, Granada, León, Valladolid (454), Salamanca (454) y Orense (428).

UCI y positividad

El umbral de 500 contagios por cada 100.000 habitantes es el primero de los tres criterios fijados por la resolución ministerial de Sanidad. Los otros dos son una ocupación de camas UCI con enfermos de Covid-19 superior al 35% y una positividad por encima del 10%.

La Comunidad de Madrid supera ambos: 38,2% de ocupación de UCI y 17,9% de positividad. La Rioja es la otra comunidad autónoma que supera el umbral de ocupación de UCI (36,7%) y de positividad (12,5%). No obstante, su capital, Logroño, está en 309 casos por cada 100.000 habitantes.

Navarra no supera el umbral de UCI, está en un 25,8%, pero sí el de positividad (13,0%), además de contar en su capital con la mayor tasa de contagio de todas las ciudades españolas.

Castilla y León supera el umbral de positividad, está en un 15,5%, y su porcentaje de ocupación de camas de UCI (32%) está cerca del límite. León y Palencia están en confinamiento por decisión de la Junta de Castilla y León.

También está en confinamiento Orense, por decisión de la Xunta de Galicia, por su altos niveles de contagios, aunque la positividad y la ocupación de las UCI gallegas están por debajo de los límites fijados por el Gobierno central.