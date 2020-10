Ciudades confinadas Las 28 ciudades españolas que entrarían en «alerta máxima» por Covid-19, según el criterio francés Superan los 250 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas

El gobierno francés anunció la noche del domingo que París había sido delcarada «zonas de alerta máxima» por contar con una incidencia de casos de coronavirus superior a 250 por 100.000 habitantes. Un ratio que de aplicarse en nuestro país supondría el cierre de 28 municipios de más de 100.000 habitantes.

Siguiendo el criterio francés, en España más de ocho millones y medio de ciudadanos sufrirían restricciones en sus respectivos municipios, solo teniendo en cuenta las localidades de más de 100.000 habitantes. Entre ellos los habitantes de las diez ciudades madrileñas ya confinadas, pero también otras de todo el país, como Murcia, Valladolid, Pamplona o Granada.

Las 28 ciudades, entre las 63 españolas con más de 100.000 habitantes, serían, a fecha de 5 de octubre: Albacete, Vitoria, Badajoz, Palma de Mallorca, Terrassa (Barcelona), L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Baracaldo (Vizcaya), Burgos, Santander, Gerona, Granada, León, Murcia, Pamplona, Salamanca, Valladolid y Orense, además de las diez grandes madrileñas (Madrid capital, Fuenlabrada, Parla, Alcorcón, Móstoles, Getafe, Leganés, Alcobendas, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz).

Para el cálculo en este reportajes de la incidencia en las ciudades gallegas se ha tenido en cuenta los datos del área sanitaria, puesto que la Xunta no facilita números por municipios. No hay datos de Zaragoza puesto que el Gobierno aragonés no publica cifras por localidades.

Ciudades de la Comunidad de Madrid como Fuenlabrada, Parla o Alcobendas, multiplican por cuatro el índice declarado por el Gobierno francés como de alto riesgo. Otras urbes como Madrid capital, Pamplona, Torrejón de Ardoz, Getafe o Alcorcón lo triplican.

En España, incidencia superior a 500

El Ministerio de Sanidad ha establecido el umbral de riesgo en los 500 afectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días; es decir, el doble de Francia. Asimismo, para establecer restricciones en municipios superiores a 100.000 habitantes, Sanidad fija que el índice de positividad de las pruebas PCR supere el diez por ciento, y las UCI de la comunidad autónoma tengan una ocupación media superior al 35 por ciento con pacientes de Covid-19.

Con este criterio, el Gobierno de España cerró el pasado viernes los diez municipios madrileños con mayor población. Este lunes, la Junta de Castilla y León ha anunciado que ordenará medidas restrictivas en León y Palencia durante al menos 14 días para frenar el ritmo de contagios debido a que las dos localidades han superado los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad.

Positividad y UCI

Además de las diez mayores ciudades madrileñas, otros grandes municipios españoles están por encima cerca de una incidencia acumulada de 500 o cerca. En Pamplona está actualmente en 715; León, en 536; Gerona (415) y Valladolid (402) están ya en índices superiores a los 400.

Después de la Comunidad de Madrid, la comunidad autónoma con mayor porcentaje de camas UCI ocupadas es La Rioja, con el 30,4%, con datos del Ministerio de Sanidad hasta el 2 de octubre, todavía por debajo del límite del 35%.

En positividad, varias regiones superan el umbral establecido por el Gobierno del 10% de test PCR con resultado positivo: Castilla y León (12,4%), Castilla-La Mancha (11,3%), Región de Murcia (11,2%), Aragón (10,9%) y Navarra (10,4%).

Limitaciones en Francia y en España

Entre las limitaciones aprobadas por Francia está el cierre de bares, la prohibición de la venta de alcohol para consumo callejero, o condiciones muy restrictivas en restaurantes con cierres antes de las 22.00 horas.

Entre las limitaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad de España se encuentra la restricción de entradas y salidas (salvo desplazamientos imprescindibles: trabajo, médico, cuidados, exámenes...), pero no la circulación en el interior de los municipios. Las reuniones están limitadas a un máximo de seis personas, y hay limitaciones de aforo en comercio y restauración.