Maldita.es publica un bulo sobre una información cierta de ABC El bulo ha sido difundido por el Gobierno de Aragón y cargos públicos, entre ellos la presidenta en funciones del Ejecutivo regional, la socialista Mayte Pérez

Maldita.es publicó ayer un bulo para calificar de falsa una información en la que ABC aseguraba que el Gobierno de Aragón ofrecerá una renta social de 522 euros al mes a todo empadronado en la región, sea español o extranjero y sin distinguir entre inmigración irregular o legal. Maldita.es se autodefine como una organización encargada de «verificar y luchar contra la desinformación».

Bulso publicado el martes por Maldita.es para calificar de falsa una información veraz de ABC

La información de ABC es radicalmente cierta, y se basa en el articulado definitivo de la ley, mientras que Maldita.es fundamentó ayer su bulo en el borrador de la norma, más restrictivo en los requisitos de los destinatarios de la ayuda que el texto que ha sido finalmente aprobado.

El Gobierno de Aragón atacó ayer a ABC escondiendo el hecho de que su argumentación se basaba en el borrador de la norma, no en el texto definitivo, y calificando de falsa la información en la que este periódico reproducía el texto que ha entrado en vigor y que no pone límite expreso alguno sobre los eventuales destinatarios de la ayuda.

Para elaborar su información falsa, Maldita.es se hizo eco de la versión del Gobierno de Aragón, fundamentada en el borrador de la norma y no en el articulado aprobado por la Asamblea aragonesa y finalmente publicada en el boletín oficial de la región. Así, en el caso de los inmigrantes, la parte más controvertida de la norma, no se excluye en el texto a los que estén en situación irregular, sino que se opta por fijar únicamente el requisito de la «residencia efectiva», una realidad de hecho y no una situación de derecho.

Maldita.es publicó su bulo con el que trataba de desmentir a ABC sin contactar previamente con este periódico y, por tanto, sin contrastar sus datos. Posteriormente, esta mañana ha corregido su texto para dar la razón a ABC y admitir que, en su publicación inicial, emplearon datos incorrectos. No obstante, a esta mala praxis la califica de error y no de bulo, como tildan la información cierta de ABC.

Segunda publicación de Maldita.es para «corregir» su bulo de la víspera

La primera información de Maldita.es, ahora demostrada falsa, ha servido al Gobierno de Aragón y a partidos de la izquierda para activar una campaña contra ABC, que ha incluido vetar al redactor de la noticia en la radio pública aragonesa y ha servido al Colegio Profesional de Periodistas de Aragón para calificar de xenófobo el enfoque de la información publicada por ABC, basada en el articulado de la ley finalmente aprobada.

El Gobierno regional y el PSOE difunden el bulo

Desde el propio Gobierno aragonés, así como desde cuentas del PSOE y cargos públicos, se ha estado propagando el bulo que publicó Maldita.es. Entre los difusores de la falsedad figura la propia presidenta en funciones de Aragón, la socialista Mayte Pérez. Y ello pese a que Mayte Pérez votó dos veces la ley cuyo auténtico contenido publicó ABC: la votó en el seno del Gobierno aragonés, primero, y en las Cortes de Aragón, después, por lo que debía conocer ampliamente que el bulo lanzado contra ABC no se ajustaba en absoluto al contenido de dicha ley. Y lo mismo Podemos y su dirigente aragonesa Maru Díaz, que es consejera en el Gobierno que preside el socialista Javier Lambán y que el PSOE comparte en cuatripartito con Podemos, el PAR y los soberanistas de la Chunta.

También difundieron el bulo otros diputados autonómicos socialistas, entre ellos la parlamentaria que ha pilotado en las Cortes la tramitación de esta polémica ley, Pilimar Zamora Mora, que por tanto conocía de primera mano el texto real de la ley, que en nada se correspondía con lo afirmado por el bulo que difundieron. También lo han propagado diputados regionales del PSOE como Enrique Pueyo García, Beatriz Sánchez Garcés o Fernando Sabés Turmo, quien además es profesor de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona.

En la nómina de difusores del bulo también se han contado igualmente, entre otros, la diputada nacional del PSOE por la provincia de Zaragoza Noemí Villagrasa Quero; y el senador zaragozano del PSOE Víctor Ruiz de Diego, entre otros.