El líder de la trama de tesis plagiadas se doctoró por segunda vez con una investigación retractada

La imagen de la izqda. es la tesis de Calvo Guirado (2014), en la que aparece rodeada la foto del hueso de un conejo sacrificado, dice, 15 días después de haberle colocado un implante de «endobone». La imagen de la derecha es la tesis de su alumna Piedad Ramírez, leída 5 años antes, en 2009. La foto del hueso es exactamente la misma, pero en este caso el implante no era «endobone», sino «ossceram», y la foto y el sacrificio del animal se produjeron a los 30 días de la cirugía, no a los 15.

El catedrático de Odontología José Luis Calvo Guirado, líder de la trama de tesis plagiadas desvelada por ABC, obtuvo su segundo doctorado en la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) en el año 2014, seis meses después de haber sido nombrado catedrático de universidad . Su tesis «Comparison of different synthetic scaffolds in animal experimental model», le sirvió para recibir el título de doctor con mención europea, «Doctor europeus».

Realizó la tesis bajo la modalidad de compilación de artículos. Había publicado ese mismo año tres trabajos científicos en la revista «Clinical Oral Implants Research» que fueron incluidos como base de su tesis doctoral. En 2017, los editores de la publicación revisaron esos trabajos y los retractaron por no cumplir las exigencias científicas. Las imágenes de los experimentos no se correspondían con la realidad, estaban repetidas o habían sido manipuladas. Estas tres retractaciones forman parte de la veintena que acumula Calvo Guirado, un caso único, de récord, en un científico español.

La tesis en sí, al margen de los tres artículos que fueron incluidos como anexo, consta de 39 páginas y, según ha comprobado ABC, contiene plagios a una tesis leída en 2009 por una alumna y colaboradora suya, María Piedad Ramírez Fernández , en la Universidad de Murcia –pública–, donde era profesor Calvo Guirado (actualmente es catedrático en la Universidad Católica de Murcia, la privada UCAM). Se trata de la tesis doctoral «Modelo experimental de la respuesta ósea a implantes y melatonina: estudio radiológico e histomorfométrico».

Graves irregularidades

Este trabajo científico de 2009 contiene imágenes que luego aparecen –las mismas fotos sin lugar a dudas– en la tesis de Calvo Guirado cinco años después. No solo no se cita el origen, sino que, además, los pies de las imágenes las identifican como si experimentos y momentos diferentes.

Por ejemplo, en la página 147 de la tesis doctoral de Piedad Ramírez aparece la foto de una sección de la tibia de un conejo. Al animal le habían realizado un implante óseo de «endobone» y lo habían sacrificado a los 30 días, momento en el que se toma la fotografía para ver el resultado del implante. Pues bien, en la página 24 de la tesis de José Luis Calvo Guirado aparece exactamente la misma fotografía, pero ahora el implante ya no es «endobone», sino «ossceram», y el animal habría sido sacrificado a los 15 días de la cirugía, en lugar de a los 30 del experimento original. Este es un patrón que se repite. De hecho, en la misma página de la tesis de Calvo Guirado, justo debajo de la imagen comentada hay otra fotografía que es exactamente la misma que aparece en la página 164 de la tesis de Piedad Ramírez.

La tesis, leída en 2014, se componía de 39 páginas y un anexo con los tres artículos científicos que contenían la base de la investigación

Fuentes oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche dijeron a ABC que estudiaron el caso, pero que el impacto que podría tener en la tesis la retractación posterior «de uno de los artículos» en los que se basaba el doctorado no anulaba «la totalidad» . Informados por este diario de que no se retractó un artículo sino los tres, toda la investigación, sostienen que deben evaluar de nuevo la situación.

La tesis de Calvo Guirado incluye un certificado que valida sus supuestos experimentos. Lo firman sus directores de tesis: Piedad Nieves de Aza Moya, catedrática de Unide Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y Pablo Velásquez Castillo, profesor titular de la misma especialidad y en la misma universidad. Ambos «hacen constar» que «el presente trabajo ha sido realizado bajo nuestra dirección y recoge fielmente la labor realizada por Don José Luis Calvo Guirado».

También certifican que «las investigaciones reflejadas en esta tesis» se han desarrollado en la Universidad Miguel Hernández y «la implantación en animales se ha realizado en el animalario de la Universidad de Murcia». No aparece que el experimento ya había sido realizado para otra tesis doctoral previa.

En el tribunal que aprobó el trabajo académico de Calvo Guirado aparecen al menos dos profesores que forman parte de su red de influencia, los nombres que se repiten una y otra vez en tesis, tribunales y publicaciones científicas conjuntas.

La revista científica «Clinical Oral Impant Research» retractó en 2017 los tres «papers» con los que Calvo Guirado consiguió su doctorado europeo tres años antes

Se trata del presidente del tribunal, José María Martínez González, profesor titular de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, y Gerardo Gómez Moreno. Este, catedrático de la Universidad de Granada, es el «número dos» de la trama de tesis plagiadas liderada por Calvo Guirado.

Más plagios

A raíz de las informaciones de ABC, la Universidad de Granada le abrió un expediente de investigación, pues dos de la tesis plagiadas y leídas en esa universidad las dirigió Gerardo Gómez Moreno. No solo parten de una misma investigación con leves modificaciones, sino que las tres tesis (la tercera se leyó en la Universidad de Murcia) comparten hasta un 41 por ciento del contenido, página por página.

La Universiad evaluará la situación tras conocer que los tres trabajos sobre los que basaba su tesis fueron retractados. A ellos solo les constaba uno

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, dijo en declaraciones a los medios que «si hay que aplicar extrema dureza, se aplicará». También informó de que el catedrático tiene en marcha un expediente disciplinario por la retirada de siete de sus investigaciones, «papers» que fueron retractados por editores de la revista «Clinical Oral Implants Research», según avanzó el diario «El País». Este catedrático publica habitualmente junto a José Luis Calvo Guirado.

«Después de que me retiraran los artículos, he publicado otros 15 en la misma revista» José Luis Calvo Guirado aceptó esta vez antender a ABC «cinco minutos» antes de la publicación de este reportaje. El catedrático de la Universidad Católica de Murcia aseguró que la retractación de los tres artículos científicos, «papers», en los que se basa su tesis no afecta a este doctorado, pues «leí la tesis en 2014 y los artículos fueron retractados en 2017». En cuanto a los motivos de la retirada de sus artículos, Calvo Guirado dice que se debió a «discrepancias en las imágenes y no me aceptaron alegaciones». «Son imágenes inéditas mías y como tenía muchas y muchas eran parecidas, el editor en jefe consideró que eran iguales», añade. Además, el catedrático argumenta que tras la retractación siguió publicando con normalidad:«Si tan malos eran los artículos, en la misma revista, Clinical Oral Implant Research, he publicado después quince artículos más, no uno, quince». En cuanto a la retirada del resto de artículos suyos, al margen de los de la tesis, asevera que «me retractaron once, pero me pusieron veintinuo. En el resto soy coautor, y el dueño es el primer autor». Sobre las fotos de su tesis que aparecían cinco años antes en la de Piedad Ramírez, Calvo Guirado reconoce que «en mis artículos se repite alguna de la tesis de Piedad, porque ella era coautora de los papers científicos», pero sostiene que las imágenes aparecidas en su tesis son «inéditas». Las que hoy publica ABC son de su tesis y no son inéditas, pues, como se demuestra, ya estaban en la tesis previa. El catedrático cortó la entrevista telefónica asegurando que su trabajo es «legal, ético y moral».