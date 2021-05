El siguiente reto para la India: contener al 'hongo negro', que ya deja casi 9.000 casos

El hongo negro sigue expandiéndose por India mientras el coronavirus no da tregua en el país asiático. Ya se han reportado al menos 8.848 casos de hongo negro, según datos de este sábado del ministro de Productos Químicos y Fertilizantes del país, lo que llevó al gobierno a asignar más medicamentos a los estados y territorios de la unión, informa CNN.

«Después de una revisión detallada del aumento del número de los casos de #Mucormicosis (hongo negro) en varios estados, un total de 23.680 viales adicionales de #Amphotericin-B (medicamento utilizado para tratar el hongo negro) se han asignado a todos los estados / UT en la actualidad», tuiteó el sábado Sadanand Gowda, el ministro de químicos y fertilizantes.

Ensuring adequate allocations to Karnataka in view of rising cases of Mucormycosis, a total of 1270 additonal vials of Amphotericin-B have been allocated to the State today.



It is in addition to 1660 vials allocated in prev. 2 weeks.



This will help to cure Black Fungus patients pic.twitter.com/Q7Iu9WjrpY