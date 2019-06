Se hace viral una fotografía que alerta sobre la situación del deshielo en Groenlandia

La imagen de un trineo avanzando por un bloque de hielo totalmente cubierto de agua en Groenlandia ha vuelto a poner en el punto de mira el deshielo que asola el Ártico. La fotografía fue tomada por el climatólogo Stefeen M.Olsen el 13 de junio cuando este acudía a recoger unos aparatos de medición plantados en el hielo en el marco de la operación «Blue Action».

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction@polarprediction@dmidkhttps://t.co/Y1EWU1eurA