¿Qué pasará en los centros de trabajo tras el fin de la mascarilla en interiores?

El día 20 de abril los españoles se despedirán del uso de la mascarilla en interiores. Una medida, que ha sido la más característica de estos años de pandemia y que su adiós ha sido el más anhelado de todos. Sin embargo, el dejar de usar el cubrebocas en interiores puede generar algunas dudas, sobre todo, referentes a las excepciones que puedan existir o si será siendo obligatorio usar la mascarilla en el trabajo, ya que cada puesto laboral es distinto y conlleva unas circunstancias diferentes.

Como norma general las oficinas y empresas son espacios cerrados donde no será obligatorio el uso de mascarillas . Aunque el borrador de Sanidad deja a los responsables de riesgos laborales la decisión de recomendar el uso de la mascarilla a sus trabajadores, aunque se aconseja el cubrebocas cuando no se pueda mantener en el trabajo la distancia de 1,5 metros y no exista una ventilación adecuada.

En el caso de los hospitales y centros de salud, sus empleados deberá seguir usando la mascarilla , del mismo modo que sus pacientes y visitantes. La excepción recala en las personas ingresadas, que solo tendrán que ponerse la mascarilla cuando en los espacios comunes.

Trabajadores de residencias de ancianos

En las residencias de ancianos , centros sociosanitarios o prisiones , la norma que se seguirá será que las personas que residan no tendrán que utilizar la mascarilla , mientras que sus trabajadores y visitantes estarán obligados a utilizarla.

Los trabajadores de centros comerciales, dependientes de tiendas o de lugares de ocio ya no tendrán que utilizar la mascarilla y se apelará a la responsabilidad individual.

En negocios de hostelería tampoco será obligatorio usar la mascarilla para sus empleados , mientras que en el transporte público sí seguirá siendo obligatorio usar la mascarilla.

La obligatoriedad en los centros educativo s también se marcha y tan solo aquellas personas vulnerables o de riesgo serán a las que se les aconseje seguir llevando la mascarilla .