Fernando Simón: «Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8-M le diré que haga lo que quiera»

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha comparecido este sábado y ha informado de que hay 430 casos, 93 casos más que ayer, «pero casi todos están asociados a grupos bien identificados que se han producido a partir de casos conocidos, con lo cual no han aumentado sino que incluso se han reducido algunas de las zonas con las que teníamos dudas sobre el origen y una posible transmisión comunitaria asociada a esos posibles casos». Sobre los 430 casos ha enfatizado que «no hay una avalancha de casos».

Es decir, aunque siguen detectándose nuevos casos cada día la valoración es que la situación no cambia, «sino, de hecho, en algunas zonas se mejora». Esto es así porque «los casos sobre los que teníamos dudas de su origen se van resolviendo, y si bien aparecen otros, estamos resolviendo más de lo que aparecen; podemos identificar mejor y reducir la sospecha de transmisión comunitaria incontrolada aunque todavía tenemos zonas con sospechas, en La Rioja, por ejemplo, donde se puede provocar un problema mayor» y donde se están detectando «situaciones preocupantes».

Allí se produjo un brote, concretamente en Haro, después de que varios familiares acudieran a un funeral en Vitoria el pasado fin de semana. «Se han tomado medidas muy drásticas en la comunidad para garantizar que se consigue controlar, creo que son difíciles de tomar y entiendo el valor del Gobierno regional para tomarlas pero en este caso por el tipo de grupo en el que se implementan creemos que eran necesarias, además por la amplitud de la difusión que ha tenuido el entierro».

Simón aludió a medidas como «cuarentenar casi manzanas completas, un pequeño barrio», pero el brote ha obligado también al despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para obligar al cumplimiento del aislamiento en la localidad riojalteña y se prevén multas de entre 3.000 y 600.000 euros a quien no cumpla las medidas establecidas, informa Roberto G. Lastra.

En cuanto al contagio en el contexto de un entierro, Simón ha señalado que es el mismo que en otra situación (secresiones, en principio gotas al respirar, toser, estornudar), «aunque en el caso de un entierro donde hay mucho contacto personal la transmisión es más fácil que en otra situación habitual, son de mayor preocupación desde el punto de vista de transmisión. Ha habido casos secundarios y ahora estamos con 39 casos en La Rioja, una comunidad con una población mucho menor que otras y 39 casos es poblacionalmente más importante que un número mayor en otras comunidades con población más grande. Se tiene que tomar con especial atención. Está concentrado en un único pueblo aunque hay profesionales sanitarios asociados a este brote en La Rioja y País Vasco».

Se recuperan 30 personas

Por otro lado, ha dicho que «se han recuperado al menos 30 de los pacientes detectados hasta la fecha, pero dado los grupos que tenemos de afectados, entre ellos, tenemos varios brotes asociados a centros sociosanitarios, y por lo tanto, en poblaciones frágiles, debido al tipo de pacientes, obviamente también hay defunciones: hay ocho identificados. Son lamentables y no deseables pero podemos esperar debido al tipo de transmisión que estamos teniendo que se produjeran estso fallecimientos». Al acabar la rueda de prensa se confirmó un noveno caso, un hombre de 90 años con enfermedades crónicas en el hospital de Txagorritxu de Vitoria y otro de 91 años con patologías previas que murió esta mañana en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas, por lo que la cifra de muertos alcanza los diez.

Por comunidades, Simón señaló que hay 27 casos en Andalucía, 11 en Aragón, 5 en Asturias, 6 en Baleares, 18 en Canarias, 10 en Cantabria, 15 en Castilla-La Mancha, 14 en Castilla y León, 24 en Cataluña; o en Ceuta; 30 en Valencia; 6 en Extremadura; 3 en Galicia; 174 en Madrid; 0 en Melilla; o en Murcia 0; 3 en Navarra, 45 en País Vasco 45 y 39 en La Rioja. Insistió en que el mayor aumento de casos sigue siendo Madrid, con 174, «pero son brotes en grupos identificados por lo que no aumentan la probabilidad de transmisión comunitaria».

Cierre de centros de ocio para mayores en Madrid

Preguntado por ABC por la decisión tomada ayer de esta comunidad de cerrar todos los centros de ocio de mayores, frente a la postura de Sanidad de no cerrar todos los centros de día ni residencias, Simón señaló que «no es lo mismo que dije yo, eso está claro pero no es tan disparatado ni tan diferente». «Las opciones de respuesta las tiene que valorar cada comunidad autónoma y en estos casos donde no tiene impacto importante en la vida social de las personas, ya que son centros de ocio los que se cerraron y hablando de personas frágiles siempre es mejor sobreactuar que quedarse corto».

En cualquier caso, añadió que «sí que es cierto que en muchos de los centros no hay ningún riesgo y no sería necesario pero también es cierto que la implementación de las recomendaciones requieren también de conocer los mecanismos legales más fáciels para implementarlas y puedo entender que no es fácil dar una orden general que hacer casos a caso. Es una orden correcta, quizás no necesario en algunos casos pero va a reducir el riesgo para uno de los grupos donde más impacto puede tener la enfermedad».

Marcha por el Día Internacional de la Mujer

Preguntado por la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, dijo que él no va a decirle a nadie lo que tiene que hacer pero que si su hijo se lo pregunta, «le diré que haga lo que quiera».

También apuntó que la manifestación «es una convocatoria para nacionales en la que en principio participan nacionales pero no quiere decir que no haya extranjeros ni tampoco algunos de alguna zona de riesgo pero no es una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo».

Preguntado por la cancelación de una maratón en Barcelona, Simón recordó la reunión del ministro de Sanidad, Illa con el Consejo Superior de Deportes, tanto con las autoridades deportivas como con los responsables de diferentes asociaciones, federaciones, ligas... y señaló que «los eventos no profesionales que no impliquen ninguna clasificación para ningún tipo de competición posterior (juegos olímipicos, por ejemplo) se recomienda aplazarlos o suspenderlos.

Añadió que «esas recomendaciones van dirigidas a eventos donde puede haber amplia participación de personas procedentes de zonas de riesgo, en este caso, el maratón de Barcelona, hay más de 1.000 participantes habitualmente de zonas de riesgo por lo que se ajusta a las recomendaciones.

Primer caso en una cárcel

Sobre el caso de una funcionaria de prisiones de Aranjuez, «sabemos que es una población, salvo sus contactos personales, que está bien identificada y a la que se la puede seguir perfectamente y ninguno presenta síntomas ahora mismo. Son situaciones que no generan eventos de transmisión porque la población está bien identificada y controlada».

16 situaciones en las que no se conoce el origen

Además, ha pedido solidaridad «y minimizar la discriminación y la estigmatización, además sin sentido y ninguna lógica», en alusión a grupos religiosos discriminados en Torrejón de Ardoz.

Además, señaló que ahora mismo en España hay 16 situaciones en las que se desconoce el origen, «algunas involucran a dos o tres que aunque no tienen contacto entre ellas, sí que por la situación geográfica en que se presentan serían la misma situación».