Con ‘escolta’ policial a los 15 años para evitar que tu exnovio te mate

Decenas de niñas y adolescentes sufren violencia de género «en su día a día». La advertencia, que no deja frío a nadie, es de los psicólogos de la Fundación ANAR (de Ayuda a Niños y Adolescentes) que tratan este problema. Pero al otro lado ... del prisma, uno de cada cinco jóvenes banalizan el problema y lo conciben como «una pérdida de privilegios ante su novia» o «un invento ideológico», según los sociólogos que elaboraron el último informe de Juventud del Centro Reina Sofía. Todo ello, según las fuentes policiales consultadas, está causando un grave daño: y es que en estos momentos hay 836 menores de edad (el 2,66% del total) con protección dentro del sistema de vigilancia de VioGén del Ministerio del Interior, amenazadas por sus parejas o ex.

A fecha 31 de enero de 2022, son un 26% más de menores que hace un año, aunque ninguna -advierten desde el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska - está en situación de riesgo extremo: 15 están en peligro alto , 173 en riesgo medio, 360 en riesgo bajo y 288 en riesgo no apreciado. La protección policial va desde la incorporación de un ‘botón del pánico’ en el móvil de la víctima hasta la llamada continua para revisar donde está en cada momento, explica un agente desde la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y la Mujer). También se vigila aleatoriamente al maltratador.

En el caso de Cristina (pide ampararse en un nombre ficticio), la ‘escolta’ llegó a ser de casi las 24 horas del día. Su situación parpadeó durante dos meses como mujer en riesgo máximo en VioGén, con «un coche de agentes en la puerta», porque su ex la había amenazado. «Era violento y llegó a encararse con mi vecino cuando lo denunció tras escuchar una pelea. Sí temí por mi vida», recuerda en Carabanchel (Madrid). Ratificó su denuncia, aunque le costó «porque mi madre estaba consumida de dolor, y no quería hacerle pasar por eso».

Dos crímenes en 48 días

La joven no quiere oír hablar de Khawla o Claudia Abigaíl , asfixiada en Alcalá la Real (Jaén) y acuchillada en Totana (Murcia), las últimas dos de las catorce adolescentes asesinadas desde que hay estadísticas (2003). Jaula (como la llamaban en el pueblo) tenía 14 años; Claudia, 17. En el Observatorio de Violencia Doméstica del Poder Judicial subrayan que el peor año de la serie fue 2004, con 4 crímenes. Normalmente salen con chicos «mayores», pero el problema nace -dice Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género- de que «ha caído la concienciación social sobre la gravedad de la violencia machista ». También por parte de las jóvenes, que no identifican las señales de peligro, muchas veces radicadas en sus móviles.

Las mismas fuentes policiales confirman que la violencia contra chiquillas es ahora más explosiva , con más agresiones físicas, aunque precedidas de un infierno de vejaciones. «Cuando me tiró al suelo, me quedé paralizada. No sabía qué era aquello», rememora Cristina. Las maltratadas denuncian en una proporción de 7,1% de menores, frente a un 20% de adultas. En ANAR , la chica que telefonea tiene 15,8 años de media, pero el 16% de los casos ya están por debajo de los 14. Las niñas madrugan más para su primera relación, también lo hace la violencia y el control es el arma más frecuente, dicen en la Fundación.