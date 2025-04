Educación no quiere que los alumnos de Bachillerato estudien el «proceso antidemocrático» de la Segunda República

El Ministerio de Educación no quiere que los alumnos de Bachillerato estudien los «procesos antidemocráticos» que experimentó la II República. Pero sí, en cambio, los democráticos. Se trata de una de las aportaciones realizadas por parte de la Real Academia de la Historia ( ... RAH) al borrador del real decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. Estas y otras sugerencias están contenidas en la memoria de impacto normativo de la norma, a la que ha accedido ABC.

Los académicos de Historia solicitan «una reformulación del décimo tercer ítem del bloque A (“La II República y la transformación democrática…”) ya que la II República experimentó procesos democráticos y antidemocráticos . El texto habla de reacciones antidemocráticas y de ejercicio de la violencia desde sectores opuestos a las reformas democratizadoras de la II República y en la dictadura; lo cual es correcto pero omite otras», argumenta la Academia de Historia, que presentó un elevado número de aportaciones al borrador del real decreto durante el trámite de audiencia e información pública.

La respuesta del Ministerio de Educación ha sido desfavorable y han utilizado el siguiente argumento: «La propuesta se considera ya recogida en el texto del anexo». El problema es que dicho anexo del proyecto de real decreto, al que también ha accedido ABC, no recoge expresamente la petición de la RAH. En cambio, proponen como una de las competencias específicas para los alumnos el estudio del «proceso reformista y democratizador que emprendió la II República, así como las reacciones antidemocráticas que se generaron ante su avance y el golpe de estado que supuso su fin».

Para Enrique Moradella, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y miembro de la RAH, «en la II República hubo procesos antidemocráticos fortísimos . Había una variante democrática pero también otras, como la reacción autoritaria y la revolución social colectivista que también fue antidemocrática», señala.

La Academia de Historia no es la única asociación que ha hecho alegaciones, también las presentaron la propia ciudadanía y otras asociaciones como la Asociación Española de Geografía; la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC); el Instituto de Estudios Humanísticos (IEH); la Sociedad de Estudios Latinos (SElat); el Comité Español de Matemáticas (CEMat); Ecologistas en Acción; etc. Por otro lado, también han hecho aportaciones el Consejo Escolar del Estado (CEE), el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, o algunas comunidades como la Región de Murcia. En total, y según la memoria de impacto normativo, se han presentado casi 900 alegaciones de las que se han aceptado unas 135, algunas de forma parcial o tan solo añadiendo palabras concretas.

Al real decreto de enseñanzas mínimas de Bachillerato le falta la evaluación del Consejo de Estado para pasar, posteriormente, al Consejo de Ministros .

Colonialismo en la Conquista de América

Otro término controvertido es el de «colonial», pues solo, defiende la RAH, «puede aplicarse en Historia de España a los procesos de los siglos XIX y principios del XX y no antes». ¿Por qué? Los especialistas en historia moderna, con Carmen Iglesias (directora de la RAH) a la cabeza, llevan mucho tiempo señalando que el proceso de expansión española en América fue el lógico de un estado tardomedieval, algo incompatible con el fenómeno del colonialismo, que es propio del siglo XIX y del XX. ¿España practicó el colonialismo? Sí, por ejemplo en África y en Cuba a finales del siglo XIX, pero no antes . Usar el término colonia o periodo colonial para hablar de los virreinatos americanos es algo anacrónico. «Para poder hablar de una colonia hay que hablar de metrópoli y para hablar de metrópoli hay que hablar de Estado-Nación, terminología propia del siglo XIX, no antes», explican fuentes académicas.

También proponen eliminar el siguiente apartado sobre memoria democrática, que aborda el «reconocimiento de las acciones y movimientos en favor de la libertad en la historia contemporánea de España, conciencia de hechos traumáticos del pasado y de no repetición de situaciones violentas y dolorosas. Reparación de las víctimas de la violencia ».

Para la Academia, tal y como se formula no es de Historia y, además, los contenidos de Historia propiamente dichos ya se abordan en otros apartados. Pero la respuesta del Ministerio de Educación es contundente: «El proyecto de ley de memoria democrática plantea la necesidad de incluir «el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas».

La historia mal contada

Los académicos de historia también advierten sobre el «presentismo» e « impostación obsolescente » que inunda a la materia de Historia de España. Moradella señala que «hay un cambio muy radical, incluso comparado con la LOE socialista, que consiste en diluir los contenidos históricos que se sustituyen por contenidos del presente actual y eso es peligroso», advierte.

«Puede producirse una falta de conocimientos en estos tramos esenciales de la formación de los ciudadanos del mañana, que tienen entre 12 y 18 años. Si no se da buena historia, en lugar de ciudadanos con juicio político, responsables y capaces de mediar el alcance de sus decisiones y capaces de hacer frente a los misticismos y a los presentismos anacrónicos tendremos súbditos pasivos y crédulos ».

Perspectiva de género

Como ya ha publicado ABC anteriormente, todo el currículo (no solo en Bachillerato) tiene perspectiva de género. En el caso del último borrador del temario, al que también accedió ABC, la asignatura Historia de España tiene un apartado dedicado a la necesidad de «introducir la perspectiva de género en la observación y análisis de la realidad histórica y actual, identificando los mecanismos de dominación que han generado y mantenido la desigualdad entre hombres y mujeres». En este sentido, la Academia pide cambiar la frase «mecanismos de dominación» para poner «algo mucho más objetivo como “El estatus jurídico de la mujer y su evolución de la antigüedad a nuestros días”». Pero tampoco se acepta.

Sin fórmulas para memorizar

En la cruzada del Ministerio de Educación contra los contenidos memorísticos, lo que fue casi un mantra de la exministra, Isabel Celaá y que ahora se mantiene, llevó también a rechazar una propuesta del Consejo Escolar del Estado en el área de las Matemáticas. Así el Consejo Escolar sugiere añadir un nuevo saber básico , la «aplicación de los determinantes al análisis y la resolución de los sistemas de ecuaciones», tampoco aceptado por el ministerio. ¿Por qué? «Se prioriza el razonamiento y el pensamiento algorítmico y no las fórmulas y metodologías memorísticas».

Ecologistas en Acción también pidieron introducir en los saberes básicos el pensamiento de los autores en relación al concepto de Ecología Social en los guiones relativos a la escuela de Frankfurt o pensadores como Habermas, Rousseau o Nietzsche. La propuesta no fue aceptada, pero tampoco se descarta porque «corresponde a un segundo nivel de concreción curricular».