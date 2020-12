«Me eché para atrás cuando estaba a punto de operarme para cambiar de sexo» Las personas que han comenzado procesos de reasignación de sexo cuentan el periplo vivido

La ministra de Igualdad, Irene Montero, está dispuesta a sacar adelanta la primera «ley trans» de la democracia, que permitirá, entre otras cuestiones, que los menores puedan cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres.

Sin embargo, cada vez son más organizaciones que piden que se detenga «la medicalización de las personas jóvenes», ya que se está haciendo «un experimento a gran escalada con menores» al darles bloqueadores de la pubertad para que puedan cambiar de género. El número de personas que quieren «detransicionar», es decir, volver a su sexo biológico, también está aumentado, y el propio NHS (el servicio nacional de salud) de Reino Unido reconoce en su página web que «se sabe poco sobre los efectos secundarios y psicológicos a largo plazo de los bloqueadores hormonales en menores con disforia de género».

La concejal más votada en Brasil, del Ayuntamiento de Sao Paulo, es transexual: la socialista Erika Hilton

«Me eché atrás cuando estaba a punto de operarme»

Tony (24) empezó a tomar hormonas a los 18 años, cuando decidió emprender un camino de transformación. «Tenía mis dudas, pero como siempre me gustó el fútbol, llevar el pelo corto, jugar con cochecitos y otras cosas supuestamente de niños, me llamaban marimacho. Mi padre sufría pensando que fuera lesbiana, pero es que me gustaban los chicos». «Mis padres preferían pensar que de alguna manera mi alma de hombre estaba en un cuerpo equivocado a asumir que era una mujer masculinizada».

Pidió ayuda en una asociación donde asegura que sufrió «un lavado de cerebro», pero justo antes de hacerse la operación de cambio de sexo cambió de opinión y acudió a una organización para personas que quieren volver a atrás. «Ahí entendí que solo era una niña a la que le gustaban cosas de “niños”, pero eso en realidad es un constructo social. Yo estaba en el cuerpo correcto».

«Tenemos un niño que lleva las uñas pintadas»

A Peter, de 5 años, le gustan las muñecas, los vestidos de princesas, el maquillaje. Lleva las uñas pintadas. Su padre cree que esto es «simplemente parte de su personalidad» o «una etapa», mientras que su madre considera posible que sea una niña trans y está en un grupo de Facebook que apoya a progenitores de menores transexuales.

La tensión entre ambos es evidente durante la conversación con ABC. «Sí, tenemos un conflicto entre nosotros por todo esto», confiesan, ya que ella preferiría «aceptar de una vez que es trans y listo, entre más pronto lo aceptemos, más fácil será para todos».

Su padre se niega en redondo: «Solo tiene cinco años, le gustan las cosas de niñas pero eso no significa que sea una de ellas. Lo único negativo son las burlas de la gente, pero la sociedad debe aceptar que cada quien se vista con lo que le de la gana».

«Las mujeres tran son hombre pero hay que proteger a todos»

«Soy una profesora de ciencias en un instituto, que simplemente no puede aceptar que las personas puedan cambiar de sexo solo porque quieren. Aunque soy trans, sigo siendo una científica racional».

Así lo considera Debbie Hayton, una profesora británica que hizo su transición hace ocho años. «Las mujeres trans son hombres, y eso me incluye a mí, que incluso soy padre de tres hijos, y las mujeres son mujeres». «Mi opinión es que puedes proteger los derechos de las personas trans, protegernos del acoso y la discriminación, sin creer que de alguna manera somos del sexo opuesto. La confusión entre sexo y género en las leyes tiene consecuencias muy negativas para las mujeres». Hayton cree que además esto afecta también a las personas transexuales: «Necesitamos acceso a servicios de salud adecuados, a clínicas, a apoyo… la lucha para que nos llamen mujeres deja de lado todo eso».