¿Cuándo es Semana Santa 2021? | Fechas y días festivos por comunidades

La Semana Santa es una de las festividades más esperadas de la primera mitad del calendario del año. Además de los días libres que aporta, nutre de actividades las agendas de muchos municipios que, en algunos casos, la sitúan como el evento más importante de todo el año. Por eso cada año es importante señalar en el calendario qué días son Semana Santa.

Las fechas de la Semana Santa de 2021 se sitúan entre el 28 de marzo, Domingo de Ramos, y el 4 de abril, Domingo de Resurrección. Este es el listado completo de días festivos para saber en qué cae la Semana Santa de 2021:

- 28 de marzo 2021: Domingo de Ramos

- 29 de marzo 2021: Lunes Santo

- 30 de marzo 2021: Martes Santo

- 31 de marzo 2021: Miércoles Santo

- 1 de abril 2021: Jueves Santo

- 2 de abril 2021: Viernes Santo

- 3 de abril 2021: Sábado Santo

- 4 de abril 2021: Domingo de Resurrección

Calendario con las fechas clave de semana santa 2021 - ABC

En el calendario de días festivos a nivel nacional, se señalan los días 1 de abril, Jueves Santo, y 2 de abril, Viernes Santo. El resto de festividades han de consultarse en los respectivos calendarios laborales y escolares por cada una de las regiones.

Festivos por comunidades

Además de los días que son festivo nacional, también se organizan días festivos en función de comunidades autónomas y a nivel municipio. En el caso de los festivos por comunidades autónomas que se relacionan con la Semana Santa tenemos las comunidades que a nivel regional solo tienen como dias festivos jueves y viernes santo que son: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Ceuta, Melilla, Andalucia, Extremadura, Castilla La Mancha, Baleares y Canarias.

Comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra también celebran como día festivo el lunes siguiente, día 5 de abril, y se celebra el Lunes de Pascua. En el caso de la Región de Murcia es festivo el día 6 de abril, Martes de Pascua. También ocurre en localidades como Teruel, que el mismo día es festivo y se celebra el sermón de las tortillas. Se pueden consultar los calendarios a nivel local para determinar con mayor exactitud qué días festivos corresponden en cada municipio.

Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año

Como la mayoría de festividades cristianas, la fecha de la Semana Santa se calcula de acuerdo a los momentos bíblicos que conmemora. La fecha del Domingo de Pascua o de Resurrección no se calculaba de acuerdo al calendario que tenemos hoy en día, sino que se hacía en función delcalendario lunar. Es por ello que no se puede determinar una cifra concreta en estas festividades, ya que todo depende de fases lunares que no se ajustan al calendario solar.

De esta manera, cada año se fija el Domingo de Resurrección en el siguiente domingo a la primera luna llena de primavera. Esa es la razón por la cual la Semana Santa cambia de fechas cada año. Las normas para fijar en el calendario la Semana Santa se establecieron en el I Concilio de Nicea, celebrado en el año 325. Como normas principales, que la Pascua se celebrase en domingo, sin coincidir con la Pascua judía y que solo fuera una vez al año. Estos acuerdos trajeron como resultado la norma del primer domingo tras la primera luna llena primaveral.

En el año 2015, el Papa Francisco ya señaló la voluntad de establecer una fecha fija para la Semana Santa, haciendo una primera aproximación para fijarla la segunda semana de abril. Aun así, se trata de una tradición tan extendida que aun no se ha llegado a ningún acuerdo en este sentido.