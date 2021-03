Sanidad propone a las comunidades el cierre perimetral en Semana Santa

Nieves Mira SEGUIR Sara Medialdea SEGUIR Madrid Actualizado: 04/03/2021 11:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cierre perimetral de todas las comunidades autónomas, sin vuelta a casa de universitarios por Semana Santa, con toque de queda entre las 22 y las 6 horas, sin eventos masivos, con reuniones de entre cuatro y seis personas y sin encuentros sociales en domicilios. Es la propuesta del Gobierno para la Semana Santa y los cuatro días siguientes (26 de marzo-9 de abril) que se debatirá hoy en la Comisión de Salud Pública después de que la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) finalizara sin acuerdo. Lo que salga del comité será aprobado el miércoles de la semana que viene.

Este borrador de acciones coordinadas, junto a sus posibles modificaciones, y al que tuvo acceso ABC, se presentará ante el Interterritorial la próxima semana, con el objetivo de evitar que las comunidades autónomas permitan 17 modelos de Semana Santa distintos.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, expresó en la rueda de prensa posterior al CISNS su «deseo» de poder aprobar medidas conjuntas: « Ojalá la próxima semana seamos capaces de dar una respuesta de país sobre las actuaciones que llevar a cabo en el territorio que nos permitan seguir salvando vidas», declaró.

Sin embargo, Darias aseguró que hay «bastante consenso, más del que podamos imaginar» de cara a aprobar medidas que limiten tanto la movilidad como los contactos sociales. «Sabemos cómo actuar para evitar la propagación y seguir manteniendo el virus a raya. Nuestro objetivo es seguir salvando vidas, no semanas, y que en ningún caso volvamos a vivir una cuarta ola», añadió la ministra. Sí que avisó de que el documento que salga fruto del consenso entre las comunidades será de obligado cumplimiento, evitando así que las comunidades permitan 17 modelos de Semana Santa distintos.

Mientras que la Comunidad de Madrid pedía ante el resto generosidad para escuchar su propuesta y evitar el cierre, Cataluña se mostró partidaria de mantener el cierre perimetral de la comunidad, en el mismo sentido que lo que propuso Galicia, aunque esperan a la evolución de los datos, según avanzó su consejero. Algo parecido propuso Andalucía, que pidió cautela y mantener medidas además del cierre. Comunidad Valenciana, Murcia Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha también se unieron al frente común contra la apertura. Canarias defiende, en cambio, la movilidad.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defendía ayer que «abrir o cerrar una comunidad, a estas alturas, no provoca más olas» y por eso se mostraba partidaria de que «los ciudadanos puedan ir a su segunda vivienda, o venir a Madrid a mover la maltrecha economía, si se cumplen las normas».

Primer enfrentamiento

El de Semana Santa va camino de convertirse, de hecho, en el primer choque frontal entre la flamante ministra y la tenaz presidenta regional madrileña. Ésta insistía ayer en que no ve mal «que venga un turista a consumir, a ayudarnos a recuperar nuestra economía y a comprobar que Madrid tiene unos museos y unos teatros seguros». No obstante, Díaz Ayuso no quiere flexibilizar más las limitaciones ni piensa en modificar el toque de queda porque la situación epidemiológica aún es grave y «todavía nos puede dar un susto».

Por eso, pide al resto de las comunidades, desde el «respeto a cada decisión que toma cada autonomía», en las que «no me inmiscuyo», que respeten también las de Madrid. La decisión, en cualquier caso, no parece inminente, dado que aún quedan por delante tres semanas, aunque este hecho tampoco afectará a la propuesta que explicita que no se bajará el nivel de alerta en las regiones los 14 días previos a la Semana Santa «aunque los indicadores sean favorables». Incluso ayer la estrategia a seguir dio lugar a un choque directo entre la presidenta popular y su vicepresidente, Ignacio Aguado, de Cs: él defendió la posibilidad de que los vacunados pudieran circular libremente por España en Semana Santa; Díaz Ayuso le recordó que en el consejo de Gobierno no se trató ese asunto y no le pareció pertinente dar esa opinión «sin consultar a la autoridad sanitaria».

En todo caso, Madrid criticó que ahora el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aluda a la unidad, cuando se han rechazado de entrada muchas de las medidas que propuso esta autonomía, como «el uso de mascarillas, los test de antígenos en farmacias o el control de fronteras», citan fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña.